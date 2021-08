Τουρκία: Ρωσικό Beriev κατέπεσε ενώ έσβηνε πυρκαγιά – Οκτώ νεκροί

Πυροσβεστικό αεροσκάφος, που είχε ενοικιαστεί από τη Ρωσία και μετέφερε οκταμελές πλήρωμα, συνετρίβη το Σάββατο στη νοτιοανατολική Τουρκία, έγινε γνωστό από τη γενική διεύθυνση Δασών της χώρας.

«Την ώρα που επιχειρούσε στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Καχραμανμάρας, ένα Be-200, που είχε ενοικιαστεί από τη Ρωσία, συνετρίβη. Ομάδες διάσωσης έχουν σταλεί στο σημείο της συντριβής. Τα πλήρωμα αποτελείτο από 8 ανθρώπους, έξι από τη ρωσική ομάδα και δύο από τη γενική διεύθυνση Δασών [της Τουρκίας]», ανέφερε σε ανακοίνωση η γενική διεύθυνση Δασών της Τουρκίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί.

Reportedly video of the Be-200ES amphibious aircraft that crashed in Turkey. It was being rented by Turkey from Russia. 2/https://t.co/DuhyEhIzF1 pic.twitter.com/YFpCMtVgeq

— Rob Lee (@RALee85) August 14, 2021