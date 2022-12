Τουρκία: «Δεν φοβόμαστε» το μήνυμα Ιμάμογλου και χιλιάδων διαδηλωτών στον Ερντογάν

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της Πέμπτης προκειμένου να εκφράσουν τη στήριξή τους στον δήμαρχο της πόλης, τον Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος την προηγούμενη ημέρα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης και σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του. Το «παρών» έδωσαν όλοι οι ηγέτες της αντιπολίτευσης στην Τουρκία.

«Διέγραψαν τις ψήφους σας» είπε ο Ιμάμογλου στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί μπροστά στο δημαρχείο, αψηφώντας τη βροχή. «Αυτή δεν είναι η δική μου δίκη, αλλά η δίκη της Δικαιοσύνης και της αμεροληψίας» τόνισε, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι δεν φοβάται καθόλου «αυτή την παράνομη απόφαση». «Δεν φοβόμαστε! Δεν έχω δικαστές για να με προστατεύσουν, αλλά έχω μαζί μου 16 εκατομμύρια Κωνσταντινουπολίτες και το έθνος μας. Οσο σκαιή και αν είναι η καταστολή, θα τη διαλύσουμε».

Η Τουρκία βρίσκεται σε σταυροδρόμι και το μπλοκ της αντιπολίτευσης θα νικήσει τον Ερντογάν «με την κοινή λογική και για το κοινό μας μέλλον», προσέθεσε.

«Ολα θα πάνε καλά!» κατέληξε, επαναλαμβάνοντας το σλόγκαν της νικηφόρας προεκλογικής εκστρατείας του για τον δήμο της πόλης, το 2019.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που τα έξι κόμματα της αντιπολίτευσης συμμετέχουν σε μια κοινή δημόσια κινητοποίηση, αφότου συγκρότησαν την κοινή πλατφόρμα τους με στόχο να νικήσουν τον τούρκο πρόεδρο στις εκλογές του 2023.

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο αρχηγός του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP), του δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος μετά το AKP του Ερντογάν, και πιθανός κοινός υποψήφιος της αντιπολίτευσης για την προεδρία, κατήγγειλε «ένα πλήγμα της Δικαιοσύνης στο έθνος» και υποσχέθηκε ότι δεν θα υποχωρήσει «ούτε χιλιοστό».

«Ζήτω η ελευθερία, κάτω η τυραννία», είπε στο πλήθος η ηγέτιδα του Καλού Κόμματος, Μεράλ Ακσενέρ, ενώ ο Γκιουλτεκίν Ουισάλ, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, είπε ότι από την Κωνσταντινούπολη ξεκινάει την ημέρα αυτή «ο μεγάλος αγώνας κατά του τυράννου».

Διαδήλωση με τη συμμετοχή πολλών εκατοντάδων ανθρώπων, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, έγινε ταυτόχρονα στην Τραπεζούντα, τη γενέτειρα του δημάρχου στη Μαύρη Θάλασσα. Κινητοποιήσεις έλαβαν χώρα και σε άλλες πόλεις, ενώ μια πρώτη διαδήλωση έγινε στην Κωνσταντινούπολη και την Τετάρτη, λίγο αφότου έγινε γνωστή η απόφαση του δικαστηρίου που καταδίκασε τον δήμαρχο της πόλης.

Σύμφωνα με το σχετικό τηλεγράφημα του ΑΠΕ ΜΠΕ, ο 52χρονος Ιμάμογλου, το ανερχόμενο αστέρι της τουρκικής πολιτικής σκηνής, θεωρείται επίσης πιθανός υποψήφιος για την προεδρία, αφού κατάφερε να κερδίσει τις δημοτικές εκλογές του 2019 απέναντι στον υποψήφιο του κυβερνώντος κόμματος AKP.

