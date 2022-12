Κίνα: Μειώνονται τα μέτρα προστασίας, «μεγαλώνει» ο φόβος των πολιτών

Αλλάζει άρδην η πρακτική της κινεζικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, καθώς διαπιστώνεται ότι η μέχρι πρότινος «zero-covid» πολιτική της απέτυχε παταγωδώς.

Πλέον, οι κινεζικές υγειονομικές Αρχές στρέφονται στην ενίσχυση των νοσοκομείων και των μονάδων εντατικής θεραπείας, στέλνοντας εκατοντάδες χιλιάδες γιατρούς και νοσηλευτές στους θαλάμους εν αναμονή του νέου κύματος λοιμώξεων για το οποίο προειδοποιούν οι ειδικοί.

Βέβαια, αυτή η γρήγορη μεταστροφή της κινεζικής κυβέρνησης με τη χαλάρωση των μέτρων και συνάμα την «υποχώρησή» της μπροστά στα εκτεταμένα επεισόδια που έλαβαν χώρα σε διάφορες πόλεις της χώρας, αντιμετωπίζεται καχύποπτα από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα τους πολίτες.

Η νέα κατάσταση, ύστερα από τρία χρόνια αυστηρής γραμμής «zero-covid», διαμορφώθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν οι Αρχές αποφάσισαν να χαλαρώσουν τους πιο δραστικούς περιορισμούς, που είχαν καταστεί κοινωνικά δυσβάσταχτοι και μη βιώσιμοι για την εθνική οικονομία.

Μέχρι πρότινος, οι κινέζοι πολίτες ήταν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν προστατευτικά μέτρα (όπως μάσκες) για να κινηθούν με τα μέσα μεταφοράς, αλλά και για να εισέλθουν σε δημόσιους χώρους, κάτι που πλέον δεν είναι υποχρεωτικό. Επιπλέον, οι περιορισμοί στα εγχώρια ταξίδια καταργήθηκαν, ενώ οι ασυμπτωματικοί θετικοί ή όσοι έχουν ήπια συμπτώματα μπορούν να βρίσκονται σε καραντίνα στο σπίτι τους, αντί να τους στέλνουν σε κεντρικά κέντρα απομόνωσης.

Η εφαρμογή στα smartphones που εδώ και τρία χρόνια παρακολουθεί όλες τις κινήσεις των Κινέζων, επιτρέποντας τον εντοπισμό κρουσμάτων μόλυνσης και την επαφή με θετικούς στον κορονοϊό, έπαψε να λειτουργεί, ενώ μέχρι νεωτέρας θα παραμείνει σε ισχύ μόνο ο κώδικας υγείας τριών χρωμάτων, πράσινος, πορτοκαλί και κόκκινος, ανάλογα με τον κίνδυνο.

This is what life has become in China🇨🇳 since Wuhan initial Covid outbreak A green QR code is needed to access public transportation, stores or to go to work. That means your Covid test can't be older than 48 hours. Keeping it current cost each person 💵50 a month in testing fees pic.twitter.com/lY8P0NlncH

Κάποιοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, εξέφρασαν την ανησυχία τους για τον τεράστιο όγκο προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την εφαρμογή και άλλες παρόμοιες, ανησυχώντας για το αν θα είναι σε θέση να διαγραφούν.

Το κινεζικό κράτος εξακολουθεί να δεσμεύεται θεωρητικά για τον «μηδενισμό» των κρουσμάτων του κορονοϊού στη χώρα, ωστόσο αποχωρίζεται το «κλουβί» των προληπτικών περιορισμών που είχε επιβάλει εδώ και τρία χρόνια στους πολίτες, ως έναν ανέφικτο στόχο που εγκαταλείπεται.

Τώρα αναμένεται να φανεί ο αντίκτυπος της κυκλοφορίας του ιού. Τη στιγμή που λαμβάνονται λιγότερα επιχρίσματα, οι επιβεβαιωμένες λοιμώξεις μειώνονται, ενώ μέχρι την κατάργηση της υποχρεωτικής χρήσης προστατευτικών μέτρων, την περασμένη εβδομάδα, ο μέσος όρος ήταν πάνω από 40.000 την ημέρα. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα υποχρεωτικά τεστ μειώθηκαν και οι σταθμοί ελέγχου διαλύθηκαν, οι επίσημοι αριθμοί κρουσμάτων δεν θεωρούνται πλέον αξιόπιστη μέτρηση.

Βέβαια, όπως τόνισε ο Λι Ανγκ, εκπρόσωπος της υγειονομικής επιτροπής του Πεκίνου, «η τρέχουσα τάση της ταχείας εξάπλωσης της επιδημίας στο Πεκίνο εξακολουθεί να υφίσταται. Ο αριθμός των επισκέψεων σε κλινικές με πυρετό και των κρουσμάτων που μοιάζουν με γρίπη αυξήθηκε σημαντικά και ο αριθμός των κλήσεων έκτακτης ανάγκης αυξήθηκε απότομα».

Παράλληλα, στο Πεκίνο, ουρές πολιτών φοβούμενων ότι έχουν προσβληθεί από κορονοϊό σχηματίζονται μπροστά από φαρμακεία, κλινικές και νοσοκομεία. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι λοιμώξεις αυξάνονται και μεταξύ του υγειονομικού προσωπικού. Οι Αρχές προτρέπουν τους πολίτες να παραμείνουν προσεκτικοί, να φορούν μάσκα, να εμβολιάζονται και να μην καλούν άσκοπα τον αριθμό έκτακτης ανάγκης για την υγεία.

Beijing is quiet even though places are finally open again. Suddenly many have covid or scared to get it

Lines for some PCR test booths, but short. People feeling sick aren't getting official tests. Biggest crowd I saw was outside the pharmacy – people stocking up on medicine pic.twitter.com/5hdhvT1kGU

— Selina Wang (@selinawangtv) December 10, 2022