Τόκιο: Στις φλόγες αεροπλάνο με 379 επιβαίνοντες – συγκρούστηκε στο έδαφος με άλλο

Aεροσκάφος της εταιρείας Japan Airlines έπιασε φωτιά στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου του Τόκιο, Χανέντα, μετά από σύγκρουση με αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής.

Το επιβατικό αεροσκάφος, που προερχόταν από το Χοκάιντο, στη βόρεια Ιαπωνία, είχε μόλις προσγειωθεί στο Τόκιο.

Οπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Nippon TV, οι 367 επιβάτες και τα 12 μέλη του πληρώματος της πτήσης 516, απομακρύνθηκαν χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες εκτάκτου ανάγκης.

URGENT:-🚨-Coast Guard aircraft which collided with Japan Airlines plane at Tokyo Airport was a relatively large Dash 8 plane. No word yet on the status of the crew #Breaking #Japan #Airplane #Airplanecrash #JapanAirlines #Tokyo pic.twitter.com/x9PyoqWCTz

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους της ακτοφυλακής κατάφερε να βγει ζωντανός, ενώ άλλοι πέντε επιβαίνοντες εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα από τα συνεργεία διάσωσης, αλλά δεν έγινε γνωστό σε τι κατάσταση βρίσκονται.

Το αεροπλάνο της ακτοφυλακής ήταν έτοιμο να απογειωθεί για να μεταφέρει βοήθεια στη σεισμόπληκτη χερσόνησο του Νότο.

NHK TV footage show a Japan Airlines airplane in flames on the runway of Tokyo's Haneda Airport on Tuesday. The cause of the incident was not immediately clear, but television reports said that the Airbus collided with a coastguard aircraft. It was also unclear how many people… pic.twitter.com/FeAGEHdNM9

— KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) January 2, 2024