«Το Μεξικό έγινε ο παράδεισος των ρώσων κατασκόπων»

Το Μεξικό, σύμφωνα με άρθρο των New York Times, είναι «παράδεισος ρώσων κατασκόπων». Η Ουάσινγκτον έχει επανειλημμένως διαβιβάσει στην Πόλη του Μεξικού τα σχετικά στοιχεία, δηλαδή τα ονόματα των πρακτόρων και άλλες απαραίτητες πληροφορίες, ωστόσο η τοπική κυβέρνηση κάνει τα στραβά μάτια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, έχει αρνηθεί ότι έλαβε αναφορές για την εκεί ρωσική δραστηριότητα.

Τη συγκεκριμένη τακτική ακολούθησαν και ακολουθούν κατά παράδοση οι κυβερνήσεις του Μεξικού, ακόμη και η σημερινή, υπό την προεδρία της Κλάουντια Σέινμπαουμ. Η Corriere della Sera επισήμανε μερικά πράγματα που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι ΝΥΤ έχουν δίκιο.

1) Στη ρωσική πρεσβεία υπηρετούν 85 διπλωμάτες, δηλαδή πολύ μεγάλος αριθμός. Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι πολλοί από αυτούς είναι πράκτορες.

2) Υπάρχει μυστική δραστηριότητα η οποία υποστηρίζει εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο τους Δυτικούς. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι η όλη επιχείρηση συντονίζεται από τη Μόσχα.

3) Το Μεξικό έχει υιοθετήσει στάση ουδετερότητας όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία και, γενικότερα, έχει συμπάθεια στους Ρώσους.

Ο αστυνομικός συντάκτης της Corriere Γκουίντο Ολίμπιο, έγραψε ότι ρώσοι κατάσκοποι δρουν και στη Βραζιλία. «Αυτή είναι η δεύτερη γεωγραφική περιοχή όπου έχει ριζώσει η κατασκοπεία του Πούτιν. Σύμφωνα με ορισμένες έρευνες, ρώσοι πράκτορες απέκτησαν ψεύτικες βραζιλιάνικες ταυτότητες εκμεταλλευόμενοι κενά στο ντόπιο εθνικό μητρώο. Μόλις κατάφεραν και πήραν τα βραζιλιάνικα έγγραφα, οι Ρώσοι διείσδυσαν στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας αθώα κάλυψη».

Το ρωσικό δίκτυο έχει πλοκάμια σε όλο τον κόσμο. Τον Μάρτιο του 2023, η ΕΥΠ είχε εντοπίσει στο Παγκράτι μια 35χρονη γυναίκα που δρούσε υπό κάλυψη για λογαριασμό της Ρωσίας. Τα ρεπορτάζ τότε ανέφεραν ότι ο σύζυγός της, ο οποίος επίσης φερόταν να είναι κατάσκοπος, βρισκόταν στη Βραζιλία.

