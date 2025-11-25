Το FBI ανακρίνει Δημοκρατικούς που κάλεσαν τον στρατό να αγνοεί «παράνομες διαταγές»

Το FBI ζήτησε καταθέσεις από έξι Δημοκρατικούς, μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ, που σε πρόσφατο βιντεοσκοπημένο μήνυμά τους κάλεσαν δημόσια τις αμερικανικές Ενοπλες Δυνάμεις να μην υπακούσουν σε «παράνομες εντολές» της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ

Το αίτημα του FBI ήρθε μετά την κίνηση του Πενταγώνου να απειλήσει τον γερουσιαστή Μαρκ Κέλι –βετεράνο του Πολεμικού Ναυτικού και έναν από τους έξι– με επαναφορά σε ενεργό υπηρεσία, προκειμένου ενδεχομένως να αντιμετωπίσει στρατιωτικές κατηγορίες για πράξεις που ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ χαρακτήρισε στα κοινωνικά δίκτυα «προδοτικές».

Ο πρόεδρος Τραμπ, τον οποίο επικριτές του κατηγορούν ότι επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τον κρατικό μηχανισμό ώστε να φιμώσει τη διαφωνία, κατηγόρησε τους έξι Δημοκρατικούς για στάση και σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι το αδίκημά τους τιμωρείται με θάνατο.

Σύμφωνα με το Reuters, αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι οι καταθέσεις γίνονται για να διαπιστωθεί «αν υπάρχει οποιοδήποτε παράπτωμα, και από εκεί και πέρα θα κριθεί η συνέχεια».

Το FBI διοικείται σήμερα από τον Κας Πατέλ, διορισμένο από τον Τραμπ. Τα μέλη του Κογκρέσου δηλώνουν πως όσα είπαν στο βίντεο αντικατοπτρίζουν πιστά την αμερικανική νομοθεσία: οι αμερικανοί στρατιωτικοί ορκίζονται στο Σύνταγμα, όχι στον πρόεδρο, και υποχρεούνται να υπακούν μόνο σε «νόμιμες γενικές διαταγές ή κανονισμούς».

Στο βίντεο συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές Τζέισον Κρόου, Μάγκι Γκούντλαντερ, Κρις Ντελούζιο και Κρίσι Χούλαχαν, όλοι βετεράνοι. Οι τέσσερις βουλευτές, σε κοινή τους δήλωση, κατηγόρησαν τον Τραμπ ότι χρησιμοποιεί το FBI για να εκφοβίσει μέλη του Κογκρέσου και τόνισαν πως δεν πρόκειται να σιωπήσουν. Ο Κέλι δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα σχολιασμού.

Το επίμαχο βίντεο δεν αναφερόταν σε κάποια συγκεκριμένη παράνομη διαταγή, όμως πολλοί Δημοκρατικοί έχουν εκφράσει ανησυχίες –τις οποίες συμμερίζονται κατ’ ιδίαν και στρατιωτικοί διοικητές– ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να έχει παραβιάσει τον νόμο δίνοντας εντολές για επιθέσεις σε σκάφη που φέρονται να μεταφέρουν υπόπτους για διακίνηση ναρκωτικών σε ύδατα της Λατινικής Αμερικής.

Το Πεντάγωνο υποστηρίζει πως οι επιθέσεις είναι δικαιολογημένες, καθώς οι διακινητές ναρκωτικών θεωρούνται τρομοκράτες. Δημοκρατικοί έχουν επίσης αμφισβητήσει τη νομιμότητα της χρήσης ενόπλων δυνάμεων σε αμερικανικές πόλεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένως κατηγορηθεί ότι παραβιάζει δημοκρατικούς κανόνες χρησιμοποιώντας διωκτικούς μηχανισμούς για να στοχοποιήσει πολιτικούς αντιπάλους. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ασκήσει το τελευταίο διάστημα ποινικές διώξεις σε τρεις υψηλόβαθμους επικριτές του προέδρου.

Για τους πολίτες δεν υπάρχει ξεχωριστό αδίκημα «στάσης», όμως το ομοσπονδιακό αδίκημα της «συνωμοσίας για στάση» τιμωρείται με έως 20 ετών κάθειρξη. Ηγετικά στελέχη της επίθεσης στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 καταδικάστηκαν για αυτό το αδίκημα, μέχρι ο Τραμπ να τους δώσει χάρη.

Για τους στρατιωτικούς ο Κώδικας Στρατιωτικής Δικαιοσύνης περιλαμβάνει ειδική διάταξη περί στάσης, η οποία μπορεί να επιφέρει ακόμη και θανατική ποινή.

Σε δηλώσεις τους την Τρίτη, οι Δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι η προσπάθεια του FBI αποτελεί προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να τους εκφοβίσει.

«Το γεγονός ότι ο πρόεδρος δίνει εντολή στο FBI να μας στοχοποιήσει είναι ακριβώς ο λόγος που κάναμε αυτό το βίντεο εξαρχής», δήλωσε η γερουσιαστής Ελίσα Σλότκιν του Μίσιγκαν, πρώην αξιωματικός της CIA και μία εκ των έξι. «Αυτή δεν είναι η Αμερική που ξέρω, και δεν πρόκειται να αφήσω αυτό το επόμενο βήμα του FBI να με εμποδίσει να μιλάω για τη χώρα μου και το Σύνταγμά μας».

