Πολεμική ατμόσφαιρα: Γιατί ο Τραμπ απείλησε με θανατική ποινή έξι Δημοκρατικούς

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα στις ΗΠΑ, κατηγορώντας έξι Δημοκρατικούς βουλευτές και γερουσιαστές για «στασιαστική συμπεριφορά» και φτάνοντας στο σημείο να υποστηρίξει δημόσια πως «η τιμωρία είναι θάνατος».

Η πρωτοφανής δήλωση, που αναρτήθηκε στο Truth Social, ήρθε αμέσως μετά το βίντεο των Δημοκρατικών στο οποίο καλούσαν τις Ενοπλες Δυνάμεις να μη συμμορφωθούν με «παράνομες εντολές» της κυβέρνησης.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ χαρακτήρισε τα έξι μέλη του Κογκρέσου «προδότες», κατηγορώντας τους ότι υποκινούν πολιτική ανυπακοή σε στρατιωτικούς και στελέχη των μυστικών υπηρεσιών.

«Αυτό είναι πραγματικά κακό και επικίνδυνο για τη χώρα μας», πρόσθεσε, σχολιάζοντας άρθρο που παρουσίαζε το βίντεο όπου οι Δημοκρατικοί -όλοι βετεράνοι των ενόπλων δυνάμεων ή των υπηρεσιών πληροφοριών- απευθύνουν έκκληση σε στρατιωτικούς να αρνηθούν διαταγές που θεωρούν παράνομες.

«ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΔΟΤΕΣ! ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ;» έγραψε ειδικότερα ο αμερικανός πρόεδρος, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους.

Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, οι έξι Δημοκρατικοί ανέφεραν ότι «η κυβέρνηση στρέφει τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεών μας και τους επαγγελματίες των μυστικών υπηρεσιών εναντίον του αμερικανικού λαού».

Υποστήριξαν ότι «οι απειλές για το Σύνταγμα προέρχονται πλέον όχι μόνο από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό», με τον γερουσιαστή και πρώην αστροναύτη της NASA Μαρκ Κέλι, αλλά και τη γερουσιαστή και πρώην αναλύτρια της CIA Ελίσα Σλότκιν να προτάσσουν το δικαίωμα άρνησης παράνομων διαταγών.

Οι Δημοκρατικοί δεν εξήγησαν ποιες εντολές θεωρούν παράνομες, ωστόσο το βίντεο εντάσσεται στο κλίμα ανησυχίας που έχει προκληθεί από προηγούμενες αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει επικριθεί για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε πόλεις με Δημοκρατικές διοικήσεις, όπως το Λος Αντζελες και η Ουάσινγκτον, παρά τις αντιρρήσεις των τοπικών Αρχών.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει περίπου 20 επιχειρήσεις τις τελευταίες εβδομάδες στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό εναντίον πλοίων που -χωρίς να παρουσιάσουν στοιχεία- κατηγορήθηκαν ότι μετέφεραν ναρκωτικά, με αποτέλεσμα πάνω από 80 θανάτους.

Η αντίδραση του Δημοκρατικού Κόμματος ήταν άμεση και ιδιαίτερα σκληρή. Το κόμμα χαρακτήρισε «σιχαμερή» την αναφορά του Τραμπ στη θανατική ποινή για εκλεγμένους αξιωματούχους, σημειώνοντας στο X ότι πρόκειται για «απολύτως απαράδεκτη ρητορική».

Και οι ηγέτες των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων καταδίκασαν σε ανακοίνωσή τους τη «βίαιη και εμπρηστική» γλώσσα του προέδρου.

Παρά τις πολεμικές δηλώσεις, οι έξι Δημοκρατικοί επανέλαβαν ότι στόχος τους είναι η προστασία του Συντάγματος και η αποτροπή κατάχρησης εξουσίας. Αντίθετα, ο Τραμπ επιμένει ότι οι ίδιοι υποδαυλίζουν στάση εντός των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η αντιπαράθεση αυτή εντείνει το ήδη εκρηκτικό πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ, με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη για απειλή προς τους θεσμούς και τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας και την επόμενη μέρα να διαγράφεται όλο και πιο αβέβαιη.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News