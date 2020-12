Time: Ο Τζο Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις πρόσωπα της χρονιάς

Σε μια επιλογή με πολλαπλό συμβολισμό προχώρησε το περιοδικό Time ανακηρύσσοντας, όπως κάθε Δεκέμβριο, το πρόσωπο της χρονιάς. Αυτή τη φορά είναι δύο πρόσωπα: Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η εκλεγμένη αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις.

Συνήθως στις εκλογικές χρονιές το Time επιλέγει σχεδόν καταναγκαστικά τον εκλεγμένο πρόεδρο. Οσο και αν ήταν δυσάρεστο είχε επιλέξει τον Ντόναλντ Τραμπ το 2016, δεν τον είχε βάλει μαζί με τον αντιπρόεδρό του, τον Μάικ Πενς που μάλλον θα ξεχαστεί γρήγορα από την αμερικανική Ιστορία. Τώρα όμως επιλέγει το δίδυμο: και Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις, σε ακόμα μία ένδειξη τού πώς αντιλαμβάνονται τα αμερικανικά ΜΜΕ τον ρόλο της εκλεγμένης αντιπροέδρου στο πλευρό του 78χρονου εν αναμονή προέδρου.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4

— TIME (@TIME) December 11, 2020