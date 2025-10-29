Η Nvidia γράφει ιστορία: Η αξία της έφθασε στα πέντε τρισ. δολάρια

Μπορεί η αποτίμηση μιας εταιρείας να «ισοφαρίσει» το γερμανικό ΑΕΠ; Η απάντηση, όσο απίστευτο και αν μοιάζει, είναι θετική, με δεδομένο ότι η κορυφαία εταιρεία κατασκευής «υλικών» Τεχνητής Νοημοσύνης Nvidia «είδε» την κεφαλαιοποίησή της να φθάνει στο επίπεδο των πέντε τρισ. δολαρίων.

Η μετοχή της εταιρείας συνεχίζει ακάθεκτη το ράλι στη Wall Street, με τον τελευταίο παράγοντα που την ώθησε υψηλότερα να είναι η εκτίμηση των επενδυτών ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επιτρέψει στην Nvidia να αυξήσει τις πωλήσεις της στην Κίνα.

Πρόκειται για μια εταιρεία που διαρκώς σπάει απίστευτα ρεκόρ, με την κεφαλαιοποίησή της να έχει ξεπεράσει το φράγμα των τεσσάρων τρισ. δολαρίων τον Ιούλιο, ενώ θεωρείται ως η εταιρεία που έχει επωφεληθεί περισσότερο από την έκρηξη δαπανών στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει η Telegraph, πέραν του ότι ισοφάρισε το ΑΕΠ της Γερμανίας, η Nvidia έχει αξία 50% μεγαλύτερη από τον βρετανικό χρηματιστηριακό δείκτη FTSE 100, στον οποίο είναι εισηγμένες οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE). Παράλληλα, έχει αξία 19 φορές μεγαλύτερη από την AstraZeneca, τη βρετανική φαρμακευτική εταιρεία με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση.

Φόβοι για «φούσκα» στην ΤΝ

Με έτος ίδρυσης το 1993, χρειάστηκαν 30 χρόνια για την Nvidia ώστε να σπάσει το φράγμα του ενός τρισ. δολαρίων, κάτι που πέτυχε το 2023. Το τελευταίο διάστημα, όμως, έχει εκτοξευθεί, ακολουθώντας πορεία ανάλογη με αυτή της ΤΝ. Και όλα αυτά παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών για πιθανή «φούσκα» στον τομέα, ανάλογου μεγέθους με εκείνη των dotcom στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό, όπως τονίζει το δημοσίευμα της Telegraph, είναι το γεγονός ότι η μετοχή της εταιρείας έχει αυξηθεί κατά 1.000% από το 2022, όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το ChatGPT, το οποίο χρησιμοποιεί chips που κατασκευάζει η Nvidia.

Η άνθηση αυτή έχει καταστήσει τον Τζεν-Σουν Χουάνγκ, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, με καθαρή περιουσία 174 δισ. δολαρίων.

Ο Χουάνγκ, πάντως, δεν δέχεται ότι υπάρχει «φούσκα» στον κλάδο, τονίζοντας ότι η ΤΝ είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται ευρέως και ότι οι εταιρείες πληρώνουν γι’ αυτήν. «Δεν πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε φούσκα ΤΝ», υποστήριξε μιλώντας στο Bloomberg. «Χρησιμοποιούμε διάφορα μοντέλα ΤΝ και πολλές υπηρεσίες που τη χρησιμοποιούν και πληρώνουμε ευχαρίστως για να το κάνουμε».

