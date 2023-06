Τι συμβαίνει στη Ρωσία;

Το ότι κάτι περίεργο συμβαίνει στη Ρωσία τις τελευταίες ώρες είναι αυταπόδεικτο. Βράδυ Παρασκευής, οπότε συνηθίζεται να εκδηλώνονται κινήσεις ανατροπής ενός καθεστώτος, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, αυτή η αμφιλεγόμενη φιγούρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και αρχηγός της διαβόητης εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ (Wagner), κάλεσε σε ανταρσία —είναι εμφανές ότι μια κίνηση αμφισβήτησης, αν όχι βίαιης απομάκρυνσης από την εξουσία, του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι σε εξέλιξη. Ο ρώσος πρόεδρος απάντησε με διάγγελμα κάνοντας λόγο για «προδοσία» και εκτοξεύοντας απειλές. Ολα αυτά αποδεικνύουν ότι κάτι δεν πάει καλά στη χώρα με ένα από τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια του κόσμου.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου ο Πριγκόζιν ανακοίνωσε πως βρίσκεται στο αρχηγείο του ρωσικού στρατού στο Ροστόφ –πόλη-κλειδί στη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας– και ότι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ιδίως αεροδρόμιο, βρίσκονται στα χέρια των ανδρών του.

«Βρισκόμαστε στο αρχηγείο, είναι 07:30 το πρωί» (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος), ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα Telegram. «Στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ροστόφ βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου», πρόσθεσε, ενώ διακρίνονταν ένστολοι πίσω του καθώς βάδιζαν. Ο ίδιος απαίτησε να μεταβούν εκεί ο υπουργός Αμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και ο Βαλερί Γκεράσιμοφ, κορυφαίος ρώσος στρατηγός.

Σε άλλο βίντεο, που μεταφορτώθηκε σε λογαριασμό στο Telegram προσκείμενο στη Βάγκνερ, εικονίζεται καθιστός ανάμεσα σε δυο ρώσους στρατηγούς — ο ένας είναι ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, ο οποίος νωρίτερα είχε προτρέψει τον κ. Πριγκόζιν να πάρει πίσω την απειλή του πως θα εκδιώξει κορυφαία στελέχη της στρατιωτικής ιεραρχίας.

Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

!! 10:23 Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε σε διάγγελμά του προς τους πολίτες πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του μάχονται για τη ζωή και την ασφάλεια του ρωσικού λαού, τονίζοντας πως χρειάζεται ενότητα όλων των δυνάμεων και να παραμεριστούν οι διαφορές.

Κάλεσε όσους εξαπατήθηκαν να εγκαταλείψουν την ανταρσία της εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ, που χαρακτήρισε πισώπλατη μαχαιριά.

Πρόσθεσε πως η χώρα είναι αντιμέτωπη με προδοσία, αναγνωρίζοντας πάντως ότι οι μαχητές της Βάγκνερ είναι, κατ’ αυτόν, οι ήρωες που απελευθέρωσαν το Ντονμπάς. «Απαιτώ να σταματήσετε κάθε συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες», πρόσθεσε.

Διαβεβαίωσε πως οι δυνάμεις της Ρωσίας θα επικρατήσουν και θα γίνουν πιο δυνατές.

Η αντίδραση της Μόσχας θα είναι πολύ αυστηρή, πρόσθεσε. Όλοι όσοι πήραν μέρος στην ανταρσία αυτή θα τιμωρηθούν, διεμήνυσε.

Είπε πως θα αναληφθεί αποφασιστική δράση για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Ροστόφ, την οποία χαρακτήρισε δύσκολη.

Διαβεβαίωσε πως θα κάνει το παν για να προστατεύσει τη Ρωσία και ότι θα υπερασπιστεί το Σύνταγμα της χώρας.

09:57 Ρωσική πηγή ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι οι μαχητές της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner έθεσαν υπό τον έλεγχό τους όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ, η οποία βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

09:22 Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του που απευθύνεται στους μαχητές της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner ότι «έχουν εξαπατηθεί και συρθεί σε μια εγκληματική περιπέτεια» από τον επικεφαλής τους, τον Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Στην ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο Telegram, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας παρότρυνε τους μαχητές της Βάγκνερ να επικοινωνήσουν με τους εκπροσώπους του και αυτούς των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, και υπόσχεται να εγγυηθεί την ασφάλειά τους.

09:10 Η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι επιβάλλει αντιτρομοκρατικό καθεστώς στη Μόσχα και την περιοχή της, εν μέσω ανταρσίας από την μισθοφορική οργάνωση Wagner, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

!! 08:30 Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, πρόκειται να απευθύνει διάγγελμα στους πολίτες της χώρας σύντομα, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

04:51 Ο περιφερειάρχης στη Λίπετσκ της Ρωσίας, 420 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως λαμβάνονται «ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας» και σε αυτή την περιοχή, μερικές ώρες αφού στασίασε η ρωσική ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Βάγκνερ.

Θα δοθεί «ιδιαίτερη προσοχή» στην προστασία «κρίσιμων υποδομών», ανέφερε μέσω Telegram ο Ιγκαρ Αρτάμαφ, καλώντας τους πολίτες να «παραμείνουν ήρεμοι» και να αποφύγουν τις μετακινήσεις προς νότο, προς την κατεύθυνση των περιοχών της Ρωσίας που γειτονεύουν με την Ουκρανία.

04:23 Ο περιφερειάρχης στη Ροστόφ της Ρωσίας (νότια), η οποία γειτονεύει με την Ουκρανία, κάλεσε τους κατοίκους τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να «μείνουν στο σπίτι», καθώς ο επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ, ο οποίος στασίασε εναντίον του γενικού επιτελείου, ανέφερε πως άνδρες του έχουν πλέον καταφθάσει εκεί.

«Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να εγγυηθούν την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Ζητώ από όλους να παραμείνουν ήρεμοι και να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους παρά μόνο αν είναι απόλυτα αναγκαίο», ανέφερε ο περιφερειάρχης Βασίλι Γκόλουμπεφ μέσω της πλατφόρμας Telegram λίγο πριν από τις 04:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ο περιφερειάρχης Γκόλουμπεφ δεν διευκρίνισε αν πράγματι ο Πριγκόζιν και οι μισθοφόροι του βρίσκονται στη Ροστόφ.

The governor of the Rostov region asked residents to stay at home "The current situation requires maximum concentration of all forces to maintain order. Law enforcement agencies are doing everything necessary to ensure the safety of the region's residents. I ask everyone to… pic.twitter.com/pou64IoHst — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

04:10 Ο επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ, που την Παρασκευή στασίασε εναντίον του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου πως μαχητές του κατέρριψαν ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο.

«Ελικόπτερο άνοιξε πυρ εναντίον πολιτικής οχηματοπομπής, καταρρίφθηκε από μονάδες της Βάγκνερ», ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμά του που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό.

Και αυτοί οι ισχυρισμοί του Πριγκόζιν δεν κατέστη εφικτό να επαληθευτούν σε πρώτο χρόνο από τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα.

Prigozhin: a military helicopter just opened fire on Wagner's convoy and was shot down by Wagner PMC. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023

BREAKING: The Wagner Group has launched a military coup and are now fighting against the Russian Army. Around 30 000 Wagner soldiers have now taken control of a large area north of the Russian city of Rostov. A Russian helicopter has been shot down. pic.twitter.com/wEf7Vw63pJ — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

04:00 Εκρήξεις ήχησαν το Σάββατο στο Κίεβο και στο Χάρκοβο (ανατολικά), ανακοίνωσαν οι Αρχές των δύο πόλεων, καθώς έχει κηρυχθεί συναγερμός σε όλη την Ουκρανία ενόψει άμεσα επικείμενων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

«Η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση στην πρωτεύουσα», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου μέσω της πλατφόρμας Telegram.

The occupiers are attacking #Ukraine. Explosions in Kyiv, arrivals in Kharkiv, threatened Kyiv, Vinnytsia, Zhytomyr, Cherkasy, and Kirovohrad regions. An Air Alert was declared throughout the country. pic.twitter.com/GOtJGVP5Po — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για «εκρήξεις» στη συνοικία Σολομιάνσκι, διαβεβαιώνοντας ότι «όλες οι υπηρεσίες [άμεσης βοήθειας] στάλθηκαν επιτόπου».

Ο κ. Κλίτσκο αναφέρθηκε επίσης σε συντρίμμια drone που κατέπεσαν σε χώρο στάθμευσης. Δεν έδωσε πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

«Ακούστηκαν εκρήξεις στο Χάρκοβο», ανέφερε από την πλευρά του ο Ιχόρ Τερέχοφ, δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης.

Ο ουκρανικός στρατός έκανε λόγο για ρωσικούς πυραύλους εν πτήσει κυρίως προς τις περιφέρειες Σούμι (βόρεια), Πολτάβα και Ντνίπρο (κεντρικά).

Κάλεσε επίσης τους κατοίκους των νότιων περιφερειών Μικολάιφ και Χερσώνα να παραμείνουν σε καταφύγια.

Photos from a place in #Kyiv where debris from a downed missile hit an apartment building. https://t.co/KTPjHjeUN1 pic.twitter.com/i46SMyRTCk — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

The head of the military administration of #Kyiv added that debris fell on a 24-story building. There was destruction and fire on the 16th, 17th and 18th floors. Two casualties are currently known. pic.twitter.com/gH8ANJ9jiY — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

03:02 Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «ενημερώνεται συνεχώς» για την εξέλιξη της κατάστασης μετά την ανακοίνωση του επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ ότι προχωρά σε ένοπλη εξέγερση, έκανε γνωστό το Κρεμλίνο.

«Οι ειδικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες επιβολής της τάξης, δηλαδή το υπουργείο Αμυνας, η FSB, το υπουργείο Εσωτερικών, η Εθνοφρουρά, ενημερώνουν συνεχώς τον πρόεδρο για τα μέτρα που λαμβάνονται να να εφαρμοστούν οι οδηγίες που τούς δόθηκαν», δήλωσε σε ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ο εκπρόσωπος της προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

!! 02:55 Ο ιδρυτής και επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, ανακοίνωσε πως οι άνδρες του πέρασαν από το έδαφος της Ουκρανίας σε αυτό της Ρωσίας, τονίζοντας παράλληλα πως θα φθάσει «μέχρι τέλους».

Σε ηχητικό μήνυμά του που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram, ο Πριγκόζιν ανέφερε πως οι άνδρες του μπήκαν στην πόλη Ροστόφ της Ρωσίας (νότια) και διεμήνυσε ξανά πως θα εξολοθρεύσουν όποιον μπει στον δρόμο τους.

Οι μισθοφόροι «δεν θα δώσουν μάχη παρά μόνο με επαγγελματίες», είπε προσθέτοντας πως δεν θέλει να σκοτώσει «παιδιά».

Ο Πριγκόζιν δεν παρουσίασε κάποια απόδειξη για τις δηλώσεις του και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων σημείωσε πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει αν είναι ακριβείς.

Wagner convoy with tanks in Novoshakhtinsk, 30 miles north of Rostov-on-Don. pic.twitter.com/Nvd78Wg1Hy — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

*Unverified* footage circulating on Telegram purportedly shows Wagner forces engaging with Russian troops somewhere outside Rostov. pic.twitter.com/zH7JwSsj5S — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) June 24, 2023

02:37 Η αμερικανική προεδρία παρακολουθεί την κατάσταση στη Ρωσία και τις εξελίξεις γύρω από την ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Βάγκνερ και θα διαβουλευθεί με τους συμμάχους και τους εταίρους των ΗΠΑ για τις εξελίξεις, έκανε γνωστό την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο Ανταμ Χοτζ.

02:28 Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ότι λαμβάνονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη Μόσχα μετά το κάλεσμα του επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής εταιρείας Βάγκνερ στους άνδρες του να στασιάσουν εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης.

«Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν στη Μόσχα, οι σημαντικότερες εγκαταστάσεις τελούν υπό ενισχυμένη φύλαξη», μετέδωσε το TASS, επικαλούμενο αξιωματούχο των ρωσικών δυνάμεων επιβολής της τάξης που δεν κατονόμασε.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα μέτρα. Η κρατική τηλεόραση, που μετέδωσε έκτακτο δελτίο ειδήσεων, δεν αναφέρθηκε σε αυτά.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, η αυθεντικότητα των οποίων δεν στάθηκε εφικτό να επαληθευτεί σε πρώτο χρόνο, εικονίζουν στρατιωτικά οχήματα να κυκλοφορούν στη ρωσική πρωτεύουσα, στις τομείς όπου βρίσκονται το υπουργείο Αμυνας και η κάτω Βουλή, η κρατική Δούμα, μερικές δεκάδες μέτρα από το Κρεμλίνο.

Η κρατική τηλεόραση στο έκτακτο δελτίο της περιορίστηκε να μεταδώσει τις ανακοινώσεις των Αρχών με τις οποίες καταδίκασαν τις δηλώσεις του Γεβγκένι Πριγκόζιν, του επικεφαλής της εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ, που νωρίτερα κατηγόρησε τον υπουργό Αμυνας Σεργκέι Σοϊγκού πως διέταξε επίθεση εναντίον βάσεων των ανδρών του με αποτέλεσμα να σκοτωθούν «πολλοί».

Η βασική παρουσιάστρια της δημόσιας τηλεόρασης της Ρωσίας Γεκατερίνα Αντρέεβα χαρακτήρισε «σκηνοθετημένο» βίντεο που δείχνει τις συνέπειες βομβαρδισμού σε βάση της Βάγκνερ και κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

In an emergency news release on Russian TV it was announced that: – video of the strike on Wagner positions is a fake;

– Prigozhin's addresses were prepared in advance;

– Russian MoD denies a strike on Wagner. pic.twitter.com/SZ0gpDOXfI — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 23, 2023

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να έχουν καταγράψει την εμφάνιση στρατιωτικών οχημάτων στους δρόμους της Μόσχας.

Military vehicles on the central Moscow street running from the Federation Council down to the Kremlin. https://t.co/TaQH3kj2TK — Paul Sonne (@PaulSonne) June 23, 2023

!! 01:26 Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB κατηγόρησε τον επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ ότι υποκινεί εμφύλιο πόλεμο (!)μ καλώντας σε εξέγερση εναντίον του γενικού επιτελείου, και κάλεσε τους άνδρες του να τον παρακούσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

«Οι δηλώσεις και οι πράξεις του Πριγκόζιν είναι στην πραγματικότητα κάλεσμα για να ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος στο έδαφος της Ρωσίας (…). Καλούμε τους μαχητές του ομίλου Βάγκνερ να μη διαπράξουν αυτό το ανεπανόρθωτο λάθος, να σταματήσουν τις βίαιες ενέργειές τους εναντίον του ρωσικού λαού, να μην εφαρμόσουν τις εγκληματικές και προδοτικές διαταγές του Πριγκόζιν και να λάβουν μέτρα για να συλληφθεί», ανέφερε η FSB, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Οι κατηγορίες που διασπείρονται εξ ονόματος του Γεβγκένι Πριγκόζιν δεν έχουν καμιά βάση. Σε σχέση με αυτές, η FSB άρχισε να διενεργεί έρευνα για διέγερση ένοπλης εξέγερσης», ανέφερε η εθνική αντιτρομοκρατική επιτροπή της Ρωσίας σε δελτίο Τύπου που μετέδωσαν ρωσικά ΜΜΕ.

01:17 Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε από την πλευρά του πως «παρακολουθεί» τη σύγκρουση ανάμεσα στον επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας και της στρατιωτικής διοίκησης της Ρωσίας, μετά την καταγγελία του Γεβγκένι Πριγκόζιν ότι βάση των ανδρών του βομβαρδίστηκε από τον ρωσικό στρατό.

«Παρακολουθούμε», ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Αμυνας. Ο επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κιρίλο Μπούντανοφ εκτίμησε με τη σειρά του ότι αντίπαλες ρωσικές φράξιες έχουν αρχίσει να «καταβροχθίζουν η μια την άλλη για την εξουσία και τα λεφτά».

Ο ρωσικός στρατός έχει υποχωρήσει σε πολλούς τομείς της νότιας και της ανατολικής Ουκρανίας, είπε νωρίτερα ο επικεφαλής της Βάγκνερ, ερχόμενος σε αντίφαση με τις ανακοινώσεις του Κρεμλίνου, σύμφωνα με το οποίο η αντεπίθεση του Κιέβου έχει αποτύχει.

Πριγκόζιν: Ο ρωσικός στρατός «υποχωρεί στα ανατολικά και νότια της Ουκρανίας» – «Απάτη» οι δηλώσεις Σοϊγκού https://t.co/86LlWimFmS — Protagon.gr (@protagongr) June 23, 2023

01: 11 Ο ρώσος στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν κάλεσε τους μαχητές της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας να «σταματήσουν» και να επιστρέψουν στους στρατώνες τους «πριν να είναι πολύ αργά», μετά το κάλεσμα του επικεφαλής τους, του Γεβγκένι Πριγκόζιν, να εξεγερθούν εναντίον της στρατιωτικής ηγεσίας της Ρωσίας.

«Απευθύνομαι στους πολεμιστές και στους ηγέτες του ομίλου Βάγκνερ (…). Εχουμε το ίδιο αίμα, είμαστε πολεμιστές. Ζητώ να σταματήσετε (…). Προτού να είναι πολύ αργά, πρέπει να υπακούσετε στη βούληση και στις διαταγές του εκλεγμένου προέδρου της Ρωσίας», τόνισε ο δημοφιλής στρατηγός σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram από δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.

General "Armageddon" Surovikin published a video calling Wagner to "obey the Supreme Commander". "I have just returned by the order of the Ministry of Defence from the zero line, where our forces, our commanders, our soldiers, volunteers carry out the objective, fighting the… pic.twitter.com/oUgGWmlHsI — Dmitri (@wartranslated) June 23, 2023

23:03 Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB, η διάδοχος της KGB, άνοιξε ποινική έρευνα κατά του αρχηγού της μισθοφορικής οργάνωσης Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, επειδή ο τελευταίος κάλεσε σε στάση κατά του στρατού, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, αναφέροντας ότι «όλα τα αναγκαία μέτρα λαμβάνονται».

Incredible escalation. US officials are closely watching, @OrenCNN & @NatashaBertrand are told. "This is real," one US official said. We're covering it all in the @CNNSitRoom, @DAlperovitch is coming up. https://t.co/Ves6FZvfsi — Alex Marquardt (@MarquardtA) June 23, 2023

22:50 Ο Πριγκόζιν κάλεσε σε στάση κατά της ανώτατης ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης λέγοντας ότι έχει 25.000 άνδρες στο πλευρό του και κάλεσε τους ρώσους, κυρίως τους στρατιώτες, να συμπαραταχθούν με τη Βάγκνερ, σύμφωνα με τις νεότερες μεταδόσεις των διεθνών ειδησεογραφικών δικτύων.

«Είμαστε 25.000 και θα εμείς θα βγάλουμε άκρη γιατί το χάος βασιλεύει στη χώρα (…). Οι στρατηγικές μας εφεδρείες είναι ολόκληρος ο στρατός και ολόκληρη η χώρα», είπε ο Πριγκοζίν πριν καλέσει «όλους αυτούς που θέλουν να έρθουν μαζί μας» για «να δοθεί τέλος σε αυτή την αταξία».

Το αφεντικό της Βάγκνερ είπε ότι ηγείται μιας «πορείας για δικαιοσύνη» και όχι ενός «πραξικοπήματος»

22:12 Ο αρχηγός της Ομάδας Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, κατηγόρησε το βράδυ της Παρασκευής τον ρωσικό στρατό ότι βομβάρδισε στρατόπεδα της μισθοφορικής οργάνωσης, στα μετόπισθεν του ουκρανικού μετώπου, προκαλώντας «πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων».

«Πραγματοποίησαν πλήγματα, επιθέσεις με πυραύλους, στα στρατόπεδά μας. Ενας πολύ μεγάλος αριθμός μαχητών μας σκοτώθηκε», είπε ο Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε από την υπηρεσία Τύπου του, με τον ίδιο να υπόσχεται να «απαντήσει» σε αυτές τις επιθέσεις που διατάχθηκαν σύμφωνα με τον Πριγκόζιν από τον ίδιο τον ρώσο υπουργό Αμυνας.

«Αυτοί που σκότωσαν τα παλικάρια μας, που κατέστρεψαν τις ζωές πολλών δεκάδων χιλιάδων ρώσων στρατιωτών, θα τιμωρηθούν», είπε.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας άμεσα διέψευσε αυτούς τους ισχυρισμούς του Πριγκόζιν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Μηνύματα και βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Πριγκόζιν σχετικά με υποτιθέμενα “πλήγματα του ρωσικού υπουργείου Αμυνας στα μετόπισθεν της παραστρατιωτικής Ομάδας Βάγκνερ” δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποτελούν μια προβοκάτσια», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ-AFP-Reuters

