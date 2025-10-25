Τεχνητή έλλειψη καθηγητών σε σχολεία – τι έδειξαν οι έλεγχοι

Σοβαρές στρεβλώσεις στη λειτουργία των σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα εντόπισε το υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο ελέγχων για την ορθολογική κατανομή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά που δημοσιεύει η εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», σε πολλές περιπτώσεις δημιουργήθηκαν τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο, προκαλώντας τεχνητές ανάγκες σε προσωπικό και πλασματικές ελλείψεις εκπαιδευτικών.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα καταγράφηκαν σε σχολεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας.

Σε δημοτικό σχολείο της πρωτεύουσας, τάξη 24 μαθητών χωρίστηκε σε δύο τμήματα 13 και 11 παιδιών, ενώ έπρεπε να λειτουργεί ως ενιαίο τμήμα. Σε γυμνάσιο της Αθήνας, 80 μαθητές μοιράστηκαν σε τέσσερις τάξεις, ενώ σε νηπιαγωγείο της Αττικής 85 παιδιά κατέληξαν σε πέντε τμήματα.

Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, γυμνάσιο λειτούργησε με τέσσερις τάξεις για 80 μαθητές, ενώ σε λύκειο δημιουργήθηκαν τέσσερα τμήματα για συνολικά 75 παιδιά. Στη Γ΄ τάξη δημοτικού στη βορειοδυτική Ελλάδα έγιναν δύο τμήματα για μόλις 19 μαθητές, ενώ σε νηπιαγωγεία πόλης στη Δυτική Ελλάδα υπηρετούν 16 νηπιαγωγοί για 87 παιδιά.

Την ίδια στιγμή, εντοπίστηκε ότι 7.160 εκπαιδευτικοί δεν είχαν συμπληρώσει το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο, ενώ 143.195 διδακτικές ώρες δεν είχαν ανατεθεί σε διδάσκοντες. Σε αρκετές περιπτώσεις, εκπαιδευτικοί εκτελούσαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης αντί διδασκαλίας ή εμφάνιζαν μειωμένο ωράριο χωρίς τεκμηριωμένο λόγο.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με το υπουργείο, ήταν να εμφανίζονται τεχνητά κενά, τα οποία έπρεπε να καλυφθούν με προσλήψεις αναπληρωτών.

Η νομοθεσία προβλέπει 25 μαθητές ανά τμήμα σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, ΕΠΑΛ, μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, ενώ στα γυμνάσια και λύκεια ο ανώτατος αριθμός είναι 27 (25 στη Γ΄ Λυκείου), με εξαιρέσεις στις ακριτικές περιοχές. Ωστόσο, όπως αναφέρει στην «Κ» ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, οι έλεγχοι αποκάλυψαν εκτεταμένη απόκλιση από το θεσμικό πλαίσιο.

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για αυξανόμενο διοικητικό φόρτο που αφαιρεί χρόνο από τη διδασκαλία, καθώς και για τη νόμιμη μείωση ωραρίου σε όσους έχουν πολυετή υπηρεσία. Το υπουργείο, από την άλλη, επισημαίνει ότι η παρατεταμένη έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων από διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης επέτρεψε τη διαιώνιση αυτής της κατάστασης.

«Η λειτουργία των σχολείων δεν ρυθμίζεται ad hoc, αλλά από σαφείς διαδικασίες που διασφαλίζουν ισονομία, ορθολογική αξιοποίηση προσωπικού και ισόρροπη λειτουργία» υπογραμμίζει ο κ. Παπαδομαρκάκης. Για τα περιφερειακά και δυσπρόσιτα σχολεία, όπου ο αριθμός μαθητών είναι περιορισμένος λόγω δημογραφικών εξελίξεων, το υπουργείο αναγνωρίζει διαφορετική μεταχείριση.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε τη δημιουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας EDU PLAN, η οποία θα καταγράφει και θα ελέγχει τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, ώστε η κατανομή του εκπαιδευτικού δυναμικού να γίνεται με τεκμηριωμένα κριτήρια. Στόχος, όπως είπε, είναι να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις που διαμορφώνουν λανθασμένη εικόνα για τα κενά.

«Η δημόσια παιδεία εκτός από όραμα θέλει και νοικοκύρεμα, ανάδειξη των στρεβλώσεων, σχέδιο για τις αναγκαίες βελτιώσεις και εκσυγχρονισμό», παρατηρεί η κ. Ζαχαράκη, προσθέτοντας πως «ό,τι διαχρονικά επιχειρείται να κρυφτεί κάτω από το χαλί για να διατηρηθεί η… εντροπία του συστήματος το βρίσκουμε μπροστά μας, στη μόρφωση των παιδιών».

Οπως τονίζει, η αποκατάσταση της τάξης στο σύστημα δεν αποσκοπεί μόνο στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, αλλά πρωτίστως στην εξασφάλιση ισότιμης εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News