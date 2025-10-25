Λιγότερες συσκέψεις, περισσότερες λύσεις

Η άκαιρη και αχρείαστη διαμάχη για τον Αγνωστο Στρατιώτη, στην ενδοκυβερνητική και την ευρύτερη διάστασή της, μπορεί να έστρεψε για λίγο την προσοχή μακριά από τα ανοικτά ζητήματα και προβλήματα, όμως δεν επαρκεί ώστε να λησμονηθούν ή να κρυφτούν.

Οσο τσακώνονται ο δήμαρχος της Αθήνας και ο υπουργός Αμυνας για το ποιος θα καθαρίζει το μνημείο, η πραγματικότητα επιβάλλεται στη συνθήκη και δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει πολλά και πολύ σοβαρότερα πράγματα για να ασχοληθεί. Μάλλον όμως δεν ασχολείται όσο και όπως θα έπρεπε.

Ενα από αυτά είναι η λειψυδρία. Ορθότερα: Είναι το υπ’ αριθμόν 1 πρόβλημα προς αντιμετώπιση αυτή τη στιγμή.

Δεν οφείλεται στον τουρισμό, όμως επιτείνεται από αυτόν και καθώς φαίνεται ότι ετοιμαζόμαστε να πανηγυρίσουμε πάλι για τα αυξημένα τουριστικά έσοδα, αποκαλύπτεται ότι δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτε για την αντιμετώπιση του προβλήματος, με αποτέλεσμα να είναι πλέον ορατή η απειλή για την Αθήνα σε ορίζοντα διετίας.

Για το θέμα συγκλήθηκε άλλη μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η πολλοστή εδώ και δύο χρόνια, η έκτη ή έβδομη. Μάλλον σε αυτές τις συσκέψεις χορεύουν το χορό της βροχής, αλλά η μέθοδος δεν αποδίδει.

Είναι προφανές ότι όσο συγκαλούνται συσκέψεις δίχως να δρομολογούνται λύσεις, το πρόβλημα παραμένει και εντείνεται. Και είναι από τα κατεπείγοντα, από αυτά στα οποία μία κυβέρνηση δείχνει την ικανότητα και δυνατότητα δράσης και κρίνεται.

Το ίδιο ισχύει και με το φλέγον θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εξέλιξη του προβλήματος δείχνει ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ένας παρατηρητής της (εξελισσόμενης) συμφοράς, τα αποτελέσματα της οποίας θα φανούν σύντομα, είτε στις ελλείψεις στην αγορά, είτε στις αυξήσεις των τιμών στα γαλακτοκομικά. Για να μην μιλήσουμε για την καταστροφή και του κλάδου της κτηνοτροφίας.

Και, φυσικά, παραμένει η μεγάλη εκκρεμότητα της αποκατάστασης των καταστροφών από τον Daniel στη Θεσσαλία. Εχουν περάσει δύο χρόνια, έχουν γίνει απελπιστικά λίγα.

Αδρανής φαίνεται ότι παρατηρεί η κυβέρνηση και το θέμα του συγκοινωνιακού και κυκλοφοριακού χάους. Τίποτε δεν λύνεται με μαγικό τρόπο, όμως υπάρχουν και ανακουφιστικά μέτρα ή έστω προσπάθειες και συνολικές μελέτες για να αλλάξει κάτι, έστω η ρύθμιση των φαναριών ή το ωράριο τροφοδοσίας της αγοράς. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει έστω σκέψη για κάτι τέτοιο.

Καλό θα ήταν επίσης κάποια στιγμή η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι να ενημερώσουν τι πρόοδος έχει γίνει στο θέμα των σιδηροδρόμων. Εχει προχωρήσει ο περιλάλητος εκσυγχρονισμός; Είναι ασφαλείς; Εχει αλλάξει κάτι; Μπορούν όλοι να ταξιδεύουν άφοβα;

Είναι μόνο μερικά παραδείγματα ζητημάτων πολύ πιο κρίσιμων και σοβαρών από την αρμοδιότητα της καθαριότητας στον Αγνωστο Στρατιώτη. Ισως θα πρέπει να το δουν στο κυβερνητικό επιτελείο: τα προβλήματα δεν λύνονται με συσκέψεις – υπάρχει άλλωστε και το ευφυολόγημα «όποιοι δεν σκέπτονται, συσκέπτονται».

Λύσεις δίνονται με αποφάσεις και ενέργειες. Και σε κάποια ζητήματα στενεύουν επικίνδυνα τα χρονικά περιθώρια.

