Τέσσερις σοβαρά τραυματίες από πυροβολισμούς στο χωριό Βορίζια Ηρακλείου

Σε συναγερμό βρίσκεται αστυνομία μετά από έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε σπίτι στο χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου, και τα επεισόδια με πυροβολισμούς που ακολούθησαν στο χωριό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τις οποίες αναφέρει ο ΣΚΑΪ, από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν σοβαρά τέσσερις άνθρωποι. Φαίνεται πως το περιστατικό συνδέεται με τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε δύο οικογένειες. Οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Από την έκρηξη, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία στην οποία είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο άνδρες του ΑΤ Φαιστού και πυροτεχνουργοί. Σήμερα στον χώρο πραγματοποιήθηκε αυτοψία και από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

