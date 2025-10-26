Κρυολόγημα, γρίπη ή Covid; Η διάγνωση και η θεραπεία

Κάποιος, κάπου στον χώρο μας αυτές τις ημέρες, βήχει, φτερνίζεται ή ρουθουνίζει, αν είμαστε τυχεροί όχι κατευθείαν πάνω μας.

Η θερμοκρασία του φθινοπώρου μας οδήγησε σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα. Ο συγχρωτισμός σε τέτοιες συνθήκες ευνοεί την μετάδοση ιογενών λοιμώξεων.

Εξάλλου, σχολεία και προσχολικές δομές βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία. Αυτοί οι χώροι είναι ιδανικά «εκκολαπτήρια» ιών και άλλων παθογόνων αφού τα παιδιά αδυνατούν – στις μικρότερες ηλικίες – να τηρήσουν τους κανόνες υγιεινής ή αδιαφορούν παντελώς για αυτούς – στις μεγαλύτερες σχολικές τάξεις. Ετσι, γίνονται εύκολα φορείς λοιμώξεων τις οποίες φυσικά φέρνουν και στο σπίτι.

Αυτή την εποχή «κυκλοφορούν» ταυτόχρονα πολλοί ιοί, από αυτούς που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα μέχρι τον αναπνευστικό συγκυτιακό (RSV), τη γρίπη και τον κορονοϊό, που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή νόσο και σε ορισμένες περιπτώσεις να απειλήσουν και τη ζωή.

Είναι κρυολόγημα, γρίπη ή Covid;

Το κοινό κρυολόγημα – οι γιατροί ξεκαθαρίζουν πάντα ότι δεν έχει καμία σχέση με το κρύο – εκδηλώνεται με συμπτώματα που παρουσιάζονται σταδιακά, επηρεάζει κυρίως τη μύτη και τον λαιμό, ενώ μπορεί να προκαλέσει και αίσθημα πίεσης στα αυτιά, όπως εξηγούν ειδικοί γιατροί στο BBC. Συνήθως, δε, συνοδεύεται από βήχα με φλέματα αλλά πολύ σπάνια ανεβάζει τον πυρετό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος δεν εμποδίζουν τον ασθενή συνεχίσει την καθημερινότητά του.

Η γρίπη εκδηλώνεται ξαφνικά, προκαλεί έντονη κόπωση, εξάντληση και μυϊκό πόνο, συνοδεύεται από πυρετό – πολλές φορές υψηλό – και ξηρό βήχα.

Από την πανδημία και μετά, η λοίμωξη Covid έχει μπερδέψει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, αφού τα συμπτώματά της μοιάζουν με εκείνα της γρίπης. Φέτος, με την εμφάνιση των νέων παραλλαγών Stratus και Nimbus, στα συμπτώματα του κορονοϊού προστέθηκε και ο έντονος πονόλαιμος, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εκδηλώνεται διάρροια.

Η σύσταση είναι να μείνεις σπίτι, να ξεκουραστείς και να αφήσεις τον οργανισμό σου να αναρρώσει – αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος να μην μεταδώσεις τον ιό σε άλλους.

Αν όμως έχεις υποκείμενα νοσήματα, δυσκολία στην αναπνοή ή τα συμπτώματα δεν υποχωρούν μετά από αρκετές ημέρες, πρέπει να ζητήσεις ιατρική συμβουλή.

Τι βοηθά στην ανάρρωση

Ο οργανισμός μας πολεμά φυσικά τις ιογενείς λοιμώξεις και κανένας από τους παραπάνω ιούς δεν αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά. Εφόσον τα συμπτώματα είναι ήπια, οι γιατροί προτείνουν μόνο καλή ενυδάτωση – δηλαδή πολύ νερό – και ξεκούραση.

Σε περίπτωση πυρετού συνιστούν κοινά αντιπυρετικά, υπενθυμίζοντας ότι και αυτά δεν είναι… θαυματουργά. Δηλαδή, αν κάποιος έχει 39 πυρετό δεν θα πρέπει να περιμένει 36,6 με αντιπυρετικό – τα φάρμακα αυτά συνήθως μειώνουν την θερμοκρασία του σώματος από μισό έως ενάμιση βαθμό Κελσίου.

Τα αποσυμφορητικά σπρέι βοηθούν στην απελευθέρωση της αναπνοής αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση και όχι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 – 7 ημερών.

Πολλά λέγονται για τις βιταμίνες. Το αν κάποιος χρειάζεται κάποιο ειδικό συμπλήρωμα βιταμινών, το κρίνει ο θεράπων ιατρός.

Κοτόσουπα: Προφανώς δεν έχει αντιική δράση, είναι όμως το απόλυτο comfort food και βοηθά στην ενυδάτωση.

⇒ Υπάρχουν και άλλα γιατροσόφια εκτός από την κοτόσουπα…

Εμβόλια

Ο εμβολιασμός παραμένει το πιο σημαντικό μέτρο προστασίας. Τα εμβόλια – πάλι ξεκαθαρίζουν οι γιατροί – δεν αποτρέπουν τη νόσηση, αλλά προστατεύουν από τις σοβαρές επιπλοκές που μπορούν να προκαλέσουν οι ιογενείς λοιμώξεις.

Στη χώρα μας διατίθεται φυσικά επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ενώ άρχισε και η διάθεση των αντιγριπικών εμβολίων τα οποία καλύπτουν φέτος τρεις τύπους του ιού της γρίπης, δύο από την ομάδα Α και έναν από τη Β.

Εδώ και χρόνια, οι επιστήμονες συνιστούν να εμβολιαζόμαστε όλοι κατά της εποχικής γρίπης, αλλά η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών (ΕΠΕ) έχει καθορίσει ειδικές ομάδες οι οποίες είναι πιο ευάλωτες στις επιπλοκές της γρίπης έναντι του γενικού πληθυσμού. Οσοι ανήκουν σε αυτές τις ομάδες είναι απαραίτητο να εμβολιάζονται έγκαιρα και σύμφωνα με τις συστάσεις των γιατρών τους, ώστε να είναι θωρακισμένοι κατά την περίοδο έξαρσης της γρίπης.

Το ίδιο ισχύει και για το εμβόλιο του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας ο εμβολιασμός κατά του RSV συνιστάται:

– Σε όλους τους ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), με ιδιαίτερη έμφαση σε ασθενείς με ΧΑΠ και καρδιαγγειακά

– Σε όλους τους ασθενείς με άσθμα

– Σε όλους τους ασθενείς με κυστική ίνωση, σοβαρή διάμεση πνευμονοπάθεια, σοβαρή πνευμονική υπέρταση

– Σε όλους τους ασθενείς άνω των 50 ετών με συννοσηρότητες [σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα (καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο, σοβαρές βαλβιδοπάθειες, υπέρταση, αγγειακή νόσο του εγκεφάλου), χρόνια νεφρική νόσο, χρόνια ηπατοπάθεια, συγγενή ή επίκτητη ανοσοκαταστολή]

– Σε όλους τους ενήλικες άνω των 60 ετών με ή χωρίς συννοσηρότητες

Η ΕΠΕ τονίζει επίσης, τη σημασία του εμβολιασμού για τις γυναίκες που κυοφορούν ώστε να προστατευθούν τα νεογνά τους κατά τους πρώτους 6 μήνες ζωής, όπου ο κίνδυνος σοβαρής λοίμωξης από RSV είναι αυξημένος. Ο εμβολιασμός συνιστάται να γίνεται στις 32 έως 36 εβδομάδες της κύησης.

