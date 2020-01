Τα κιλά της Αντέλ: «Το σώμα μου είναι δικό μου»

Τελειωμό δεν έχει το body shaming απέναντι στην Αντέλ. Η 31χρονη τραγουδίστρια έγινε διάσημη το 2008 έχοντας πολλά παραπανίσια κιλά για τα οποία την σχολίαζαν αρνητικά.

«Θα της πήγαινε να είναι πιο αδύνατη, γιατί κατά τα άλλα έχει πανέμορφο πρόσωπο», έγραφαν τότε.

Κάνουμε fast forward 12 χρόνια μετά, στο σήμερα, που η τραγουδίστρια του “Hello” και του “Skyfall” κατάφερε να χάσει πάνω από 45 κιλά κάνοντας ισορροπημένη δίαιτα και γυμναστική επί πολλούς μήνες.

Και τα αποκαλυπτήρια της «νέας Αντέλ» έγιναν πριν από μερικές ημέρες.

Από το βρετανικό νησί Ανγκουίλα, όπου την βρήκε ο νέος χρόνος μαζί με τους διάσημους φίλους της, τον Χάρι Στάιλς και τον Τζέιμς Κόρντεν, ανέβασε μερικές φωτογραφίες που την δείχνουν… μισή.

Δημοσίευμα του αμερικανικού People, αναφέρει πως η ίδια η Aντέλ είπε σε μια φαν της που συνάντησε στις διακοπές της, πόσα κιλά έχει χάσει.

Ο λόγος για τη 19χρονη Λέξι Λάρσον, η οποία επίσης έκανε διακοπές στο νησί και τυχαία συνάντησε την Αντέλ, σε ένα εστιατόριο κοντά στο ξενοδοχείο της τραγουδίστριας.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η Λάρσον στο περιοδικό People, μετά από σχετική ερώτηση που έκανε η 19χρονη στη διάσημη τραγουδίστρια, σχολιάζοντας το πόσο πιο αδύνατη και ανανεωμένη δείχνει, η Aντέλ της απάντησε: «I’ve lost almost 100 pοunds», δηλαδή «έχασα πάνω από 45 κιλά».

Και τώρα που αδυνάτισε όμως, δεν γλίτωσε τις αρνητικές κριτικές.

Πολλοί έσπευσαν να σχολιάσουν ότι έχει αδυνατίσει υπερβολικά λόγω της στενοχώριας για τη διάλυση του γάμου της – τον περασμένο Απρίλιο αποφάσισε να χωρίσει μετά από οκτώ χρόνια γάμου από τον Σάιμον Κονέκι.

