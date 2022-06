Συναυλία των Rolling Stones στη Μαδρίτη, αφιερωμένη στον Τσάρλι Γουότς

Σε τουρνέ βρίσκονται οι Rolling Stones και αισθάνονται όμορφα, σαν έφηβοι που ξαμολήθηκαν στην παραλιακή λεωφόρο με βέσπες ύστερα από την καταθλιπτική κλεισούρα των κορονοϊκών λοκντάουν. Ωστόσο λυπούνται που δεν έχουν μαζί τους τον Τσάρλι Γουότς – ζήτησε μεν άδεια εξόδου από τον Παράδεισο των ροκάδων, ωστόσο δεν την έλαβε. Του είπαν δεν πειράζει, mate, κάποια άλλη φορά, εμείς έτσι και αλλιώς δεν θα σταματήσουμε να ροκάρουμε μέχρι να ανταμωθούμε ξανά. Και, βέβαια, οι φίλοι του δεν τον άφησαν παραπονεμένο στα σύννεφα. Με τη συγκεκριμένη συναυλία τίμησαν τη μνήμη του.

Στο μαδριλένικο στάδιο όπου έπαιξαν, στο «Metropolitano» της Ατλέτικο, οι Stones έσβησαν κεράκια για τα γενέθλια του Τσάρλι (που θα τα γιόρταζε στις 2 Ιουνίου). Αν ζούσε o ντράμερ τους σήμερα, έναν χρόνο μετά το στερνό ταξίδι, θα ήταν ένα παλικαράκι 81 ετών και θα ανάγκαζε το ταμπούρο του να αναστενάξει με τραχύτητα εκεί όπου απαιτείται: στο «Paint It black», στο «Sympathy for the Devil», στο «Jumpin’ Jack Flash», στο «Gimme shelter». Τα κομμάτια αυτά έπαιξαν οι δικοί του, όπως πάντα, αφού είναι κλασικές αξίες, αλλά στα ντραμς ίδρωσε ο Στιβ Τζόρνταν, καλός μουσικός, επί χρόνια συνεργάτης της μπάντας. Οι 53 χιλιάδες θεατές του σόου τούς αποθέωσαν.

Οι αειθαλείς βρετανοί παλαιοροκάδες θα παίξουν και στην Ιταλία, σε ένα γήπεδο που έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν, στο μιλανέζικο «San Siro», στις 21 Ιουνίου, έτσι η Corriere della Sera, για να τους προϋπαντήσει, έστειλε έναν συντάκτη της στην Ισπανία. Ο Αντρέα Λαφράνγκι περιέγραψε με ενθουσιασμό και με σεβασμό όσα είδε και άκουσε από το σόου των Μικ Τζάγκερ, Κιθ Ρίτσαρντς και Ρόνι Γουντ, αφού ο νεότερος έφηβος αυτής της μπάντας είναι 75 χρόνων – πράγματα διόλου αστεία. Εγραψε ο Ιταλός: «Ο Πάτρικ Γούντροφ, ο σχεδιαστής του σόου, ο άνθρωπος που επί 40 χρόνια επιμελείται τη σκηνή του μεγαλύτερου ροκ συγκροτήματος στην Ιστορία, μάς διαβεβαίωσε ότι οι Rolling Stones δεν θα κάνουν ποτέ αποχαιρετιστήρια περιοδεία. Αυτή είναι η δουλειά τους».

Μόλις ακούστηκαν οι πρώτες νότες του «Street fighting man», ο Τζάγκερ, ντυμένος με κόκκινο σατέν μπολερό και ψυχεδελικό πουκάμισο, ξεκίνησε το σόου με τις κλασικές κινήσεις του: «Δείχνει σε καλή φόρμα» σχολίασε ο Ιταλός. «Ο Κιθ, με μάλλινο καπέλο και ριγέ σακάκι, και ο Ρόνι δίπλα του». Παίζουν ικανοποιώντας τις επιθυμίες του γηπέδου, αφού οι «παραγγελιές» του κόσμου εμφανίζονται σαν τίτλοι τραγουδιών στην οθόνη. «Αιώνια τραγούδια. Ρεπερτόριο συμπαγές, δεν χρειάζεται ανανέωση. Ούτε ειδικά εφέ, τρισδιάστατα βίντεο, ψηφιακά κόλπα».

Στις 12 Ιουλίου συμπληρώνονται τα 60χρονα της μπάντας, έτσι οι Stones βάφτισαν την περιοδεία τους «Sixty», από την ημερομηνία της πρώτης συναυλίας τους, στο Marquee του Λονδίνου. Μία ολόκληρη ζωή. «Η ξεχωριστή επέτειος εορτάζεται με σκηνή 55Χ17 μέτρα και με όλα τα σύμβολα των Stones, με πρώτη και καλύτερη τη διάσημη για την αυθάδειά της ”γλώσσας” τους, το πασίγνωστο σήμα κατατεθέν τους». Οι γερόλυκοι έβγαλαν ένα πρόγραμμα έντασης. Και μάλιστα δίωρο.

