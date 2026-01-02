Ποδαρικό 2026 με τροχαία και δύο σοβαρά τραυματίες

Ποδαρικό με τροχαία ατυχήματα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής έκανε το 2026, με δύο από τους επιβαίνοντες στα εμπλεκόμενα ΙΧ να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε στις 02:10 στο Ιλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας, στο ύψος του γηπέδου.

Κατά τη σύγκρουση δύο ΙΧ, τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Ο ένας τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δεύτερος φέρει ελαφρύτερα τραύματα.

Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στις 05:30 στη συμβολή της Λεωφόρου Λαυρίου με τη Λεωφόρο Σουνίου, στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ΙΧ εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού, η κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού απαιτήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΕΙΧ αυτοκίνητο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Μαρκόπουλο Αττικής. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 2, 2026

