Ποδαρικό 2026 με τροχαία και δύο σοβαρά τραυματίες

Δύο ατυχήματα τα ξημερώματα σε Ιλιον και Μαρκόπουλο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι τραυματίες

Protagon Team Protagon Team 2 Ιανουαρίου 2026, 08:56
Protagon Team Protagon Team 2 Ιανουαρίου 2026, 08:56

Ποδαρικό με τροχαία ατυχήματα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής έκανε το 2026, με δύο από τους επιβαίνοντες στα εμπλεκόμενα ΙΧ να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε στις 02:10 στο Ιλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας, στο ύψος του γηπέδου.

Κατά τη σύγκρουση δύο ΙΧ, τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Ο ένας τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δεύτερος φέρει ελαφρύτερα τραύματα.

Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στις 05:30 στη συμβολή της Λεωφόρου Λαυρίου με τη Λεωφόρο Σουνίου, στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ΙΧ εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού, η κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού απαιτήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

