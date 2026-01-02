Τραγωδία για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε ξενοδοχείο η κόρη του, Βικτόρια

Μια νέα τραγωδία χτύπησε τον λαμπερό κόσμο του Χόλιγουντ, λίγες εβδομάδες μετά την άγρια δολοφονία του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ: η Βικτόρια Τζόουνς, κόρη του οσκαρικού ηθοποιού και σκηνοθέτη Τόμι Λι Τζόουνς, βρέθηκε νεκρή την Πρωτοχρονιά σε ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ηταν μόλις 34 ετών.

Ο έγκυρος ιστότοπος TMZ μετέδωσε πρώτος την είδηση του θανάτου της Βικτόρια, επικαλούμενος πηγές από την αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο. Ανέφερε ότι η Βικτόρια Τζόουνς, η οποία είχε κάνει κάποια περάσματα από τον κινηματογράφο, βρέθηκε νεκρή στο πολυτελές ξενοδοχείο «Fairmont San Francisco».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο επιβεβαίωσε στο People ότι έσπευσε για ιατρικό περιστατικό στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) την Πέμπτη. Η υπηρεσία ανέφερε ότι ένα άτομο, του οποίου τα στοιχεία δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, βρέθηκε νεκρό.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Φρανσίσκο επιβεβαίωσε επίσης ότι αστυνομικοί μετέβησαν στο ξενοδοχείο την Πέμπτη, όπου διαπίστωσαν τον θάνατο μιας ενήλικης γυναίκας, τα στοιχεία της οποίας δεν ανακοινώθηκαν.

Το NBC Bay Area επικαλούμενο αστυνομική πηγή ανέφερε πως η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο ξενοδοχείο είναι η Βικτόρια.

Η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη, αν και το ίδιο μέσο επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η Βικτόρια ήταν κόρη του Τόμι, σήμερα 79 ετών, και της πρώην συζύγου του, Κίμπερλι Κλάφλεϊ. Το πρώην ζευγάρι έχει επίσης έναν γιο, τον Οστιν Τζόουνς.

Σε νεαρή ηλικία η Βικτόρια πραγματοποίησε ορισμένες επιλεκτικές εμφανίσεις ως ηθοποιός. Εμφανίστηκε χαρακτηριστικά στην καταπληκτική ταινία «Οι τρεις ταφές του Μελκιάδες Εστράδα», το 2005, σε σκηνοθεσία του πατέρα της, ο οποίος για εκείνο το έργο ήταν υποψήφιος για τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες και είχε πάρει το αντίστοιχο βραβείο για την ερμηνεία του.

O Τόμι Λι Τζόουνς, έχει τιμηθεί με Οσκαρ β’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στον «Φυγά» (1994) και υπήρξε άλλες τρεις φορές υποψήφιος για το χρυσό αγαλματίδιο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News