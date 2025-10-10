«Μπορώ να αγγίξω τα σύννεφα» στην ψηλότερη γέφυρα του κόσμου

Η νέα γέφυρα Huajiang Grand Canyon στη νότια Κίνα είναι η ψηλότερη στον κόσμο και άνοιξε επίσημα για το κοινό στις 28 Σεπτεμβρίου.

Υψώνεται 625 μέτρα πάνω από το βαθύ φαράγγι που ονομάζεται «Η Ρωγμή της Γης» και έχει μήκος σχεδόν 3 χιλιόμετρα – το κύριο τμήμα της, μήκους 1.420 μέτρων, την καθιστά επίσης τη μακρύτερη γέφυρα στον κόσμο σε ορεινή περιοχή, όπως αναφέρει ο Guardian, επικαλούμενος τα κρατικά ΜΜΕ της Κίνας. Κάτω από τη γέφυρα ρέει ο ποταμός ΜπέϊπανBeipan, με το χωριό Χουατζιάνγκ και έναν καταρράκτη κοντά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γέφυρα θα μειώσει το χρόνο ταξιδιού κατά μήκος του φαραγγιού από δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά, συνδέοντας τον αυτοκινητόδρομο Guizhou S57 με την κομητεία Anlong.

Ωστόσο, οι Αρχές ελπίζουν ότι θα προσελκύσει τουρίστες, αφού διαθέτει πλατφόρμες παρατήρησης, γυάλινο ανελκυστήρα που οδηγεί σε ένα καφέ στην κορυφή μιας από τις καμάρες της γέφυρας και μια γυάλινη πεζογέφυρα από την οποία οι επισκέπτες μπορούν να κοιτάξουν προς τα κάτω, σε ύψος περίπου 580 μέτρων. Η γέφυρα προσφέρεται ακόμη και για bungee jumping και slack-lining, ενώ υπάρχουν και σχέδια για τη φιλοξενία επαγγελματικών εκδηλώσεων base jumping,

Το καφέ θα ανοίξει τον Νοέμβριο, όμως οι ταξιδιωτικοί πράκτορες λένε ότι έχει ήδη αρχίσει να προσελκύει πλήθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επισκέπτες θα περιορίζονται σε 5.000 ημερησίως.

Ο Λιν Γκουοκουάν, διευθυντής ενός κοντινού ξενώνα, δημοσίευσε στα social media ότι η δική του επιχείρηση είναι ήδη πλήρης σε κρατήσεις και ότι καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι επισκέπτονται μια ηλεκτρονική πλατφόρμα θέασης της γέφυρας. «Απ’ όταν άνοιξε την έχω διασχίσει τέσσερις φορές» λέει στον Guardian. «Προτού ολοκληρωθεί την είχα επισκεφθεί περισσότερες από 200 φορές, μόνο και μόνο για να τη δω και να παρακολουθήσω την πρόοδο των εργασιών. Πλέον μπορώ να βλέπω την ψηλότερη γέφυρα του κόσμου από την αυλή μου».

Ο ίδιος τράβηξε με drone και ένα βίντεο της γέφυρας, που το ανήρτησε στο διαδίκτυο. Κάποιος που το είδε σχολίασε ότι «πάνω της τα αυτοκίνητα φαίνονται τόσο μικρά, σαν μυρμήγκια»… Και ένας άλλος: «Καθόμουν στο αυτοκίνητο και ένιωθα λες και μπορούσα να απλώσω το χέρι μου και να αγγίξω τα σύννεφα». Φευ, δεν είναι όλοι οι Κινέζοι τόσο χαρούμενοι. Κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν για το κόστος της γέφυρας, άλλοι για τις συνθήκες διέλευσης και ορισμένοι γκρίνιαξαν ότι «τελικά δεν άξιζε τίποτα το ταξίδι».

Η κατασκευή της Huajiang Grand Canyon διήρκεσε λιγότερο από τέσσερα χρόνια και εκτόπισε από το βάθρο της ψηλότερης γέφυρας του κόσμου μια άλλη, επίσης κινεζική και στην ίδια επαρχία.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News