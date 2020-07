Δένδιας με τον πρόεδρο της λιβυκής βουλής για θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας – Λιβύης

Η κατάσταση στη Λιβύη αλλά και η δυνατότητα καθορισμού θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας – Λιβύης «στο πλαίσιο, βεβαίως, όχι της αυθαιρεσίας που συνιστά το φερόμενο ως μνημόνιο Σαράζ-Τουρκίας, αλλά στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου» τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Νίκου Δένδια με τον πρόεδρο της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο υπουργός Εξωτερικών που βρίσκεται στη Λιβύη, συμφώνησε με τον Αγκίλα Σάλεχ στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπισθεί η λιβυκή κρίση.

Παράλληλα, κοινή ήταν η άποψη ότι «η αυριανή πραγματικότητα στη Λιβύη προϋποθέτει την απομάκρυνση όλων των ξένων δυνάμεων. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη και τη σταθερότητα».

Αιχμές άφησε ο υπουργός Εξωτερικών κατά της Τουρκίας, λέγοντας ότι η Άγκυρα «έχει ιστορικές ευθύνες για αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Λιβύη, όπως πολύ σωστά είπε χθες ο Πρόεδρος Mακρόν. Η μεταφορά μισθοφόρων από τη Συρία και η παραβίαση του εμπάργκο όπλων είναι στοιχεία τα οποία βαρύνουν την τουρκική στάση. Δημιουργούν, όπως είπα και πριν, ιστορικές ευθύνες».

Παράλληλα, οι δύο πολιτικοί συζήτησαν για το μέλλον των σχέσεων της Ελλάδας με τη Λιβύη, ενώ συνεννοήθηκαν για τη δυνατότητα «να λειτουργήσει Ελληνικό Προξενείο στη Βεγγάζη, το οποίο να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές. Η Λιβύη επιθυμεί να αντικαταστήσει τα τουρκικά προϊόντα με άλλα, ευρωπαϊκής και μάλιστα ελληνικής προέλευσης».

I met with #Libya HoR President Aguila Saleh. #Greece actively supports efforts for immediate ceasefire, end to foreign intervention & a Libyan-led solution. pic.twitter.com/QMcsRDd00B

— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 1, 2020