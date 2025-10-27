«Η Χαμάς ανακαινίζεται για να παραμείνει ίδια»

Η Χαμάς προσπαθεί να σινιάρει τη βιτρίνα της, ώστε να διατηρήσει ίδιο και απαράλλαχτο το εμπόρευμά της στα ράφια και στην αποθήκη. Ρεπορτάζ της Repubblica, επικαλούμενο διάφορες πηγές εντός της Γάζας αλλά και ισραηλινά δημοσιεύματα όπως και διπλωματικές διαρροές, επιμένει ότι στην παλαιστινιακή τζιχαντιστική οργάνωση κυοφορούνται αλλαγές για το θεαθήναι. Με τον ισραηλινό στρατό απόντα, ανέφερε, τα μέλη της Χαμάς επιδιώκουν ανάκτηση του ελέγχου της Γάζας, υπολογίζοντας στη βοήθεια της Τουρκίας και του Κατάρ.

Η Χαμάς θέλει να αποφύγει τη διάλυση, όπως επιτάσσουν το σχέδιο Τραμπ και το «Σινά», απλώς κάνοντας λίφτινγκ. Αυτή η αναδιαμόρφωση της εικόνας της αποσκοπεί στο να παραμείνουν άθικτες οι δομές εξουσίας τα οργάνωσης, τόσο οι πολιτικές όσο και οι στρατιωτικές, και πρωτίστως η ιδεολογία της. Νέο όνομα, λοιπόν, και νέο σήμα. Οι Ισραηλινοί, σημείωσε το ρεπορτάζ, αντιλαμβάνονται όλα αυτά σαν μεταμφίεση και μασκάρεμα, συνεπώς ανησυχούν.

Οι «υπάλληλοι του καταστήματος» που θα αναλάβουν το έργο τής ανακαίνισής του θα αναζητηθούν από το σώμα των νέων Χαμασιτών, οι οποίοι θα απορροφηθούν από τις νέες δυνάμεις ασφαλείας της Γάζας. Και αυτό επειδή η παλιά φρουρά, τα λίγα άτομα της ηγεσίας που βρίσκονται εν ζωή, δεν θα ζουν επιτόπου, αλλά στο εξωτερικό όπου θα τους προσφερθεί άσυλο. Η ισραηλινή πλευρά θεωρεί ότι «πλάτες» στην εν λόγω ανακαίνιση θα βάλουν η Τουρκία και το Κατάρ.

Αλλά δεν είναι οι μοναδικοί παράγοντες. Ισραηλινά δημοσιεύματα επικεντρώνουν και στον ρόλο της Σαουδαραβίας, η οποία λέει ότι θα διαθέσει δισ. δολάρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι εκεί τελικά θα υπάρξει μια κάποια «όψη παλαιστινιακού κράτους», όπως και στη Δυτική Οχθη άλλωστε.

Εγραψαν τα media του Ισραήλ: «Η προσπάθεια δημιουργίας ‘‘μετριοπαθούς’’ παλαιστινιακής κυβέρνησης θα δημιουργήσει καθεστώς Χαμάς σε άλλο πλαίσιο». Το ζήτημα είναι τι μπορεί να κάνει το Ισραήλ ώστε να αποτρέψει τέτοιoυ είδους εξελίξεις, κατέληξε το δημοσίευμα της Repubblica.

