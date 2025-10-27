Μήπως ο Λαμίν Γιαμάλ έχει χάσει τον δρόμο του;

Ολη την περασμένη εβδομάδα ο Λαμίν Γιαμάλ αναρτούσε στον λογαριασμό του στο Instagram στιγμιότυπα από τα γκολ που έχει σκοράρει εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, μαζί με εικόνες από την απογοητευμένη εξέδρα των μαδριλένων οπαδών. Σε ένα βιντεάκι ειρωνευόταν, μαζί με τον πατέρα του, την «αιώνια» αντίπαλο της ομάδας του. Και το… κερασάκι στην τούρτα ήταν η δήλωσή του, ότι η Ρεάλ «κλέβει και γκρινιάζει συνέχεια».

Η «Βασίλισσα» μετρούσε πέντε σερί ήττες απέναντι στην Μπαρτσελόνα (την περασμένη σεζόν ηττήθηκε και τις τέσσερις φορές που συναντήθηκαν, σε όλες τις διοργανώσεις), όμως στο κυριακάτικο «Clásico» τα πράγματα εξελίχθηκαν εντελώς διαφορετικά. Η Ρεάλ νίκησε (2-1) και άφησε την Μπαρτσελόνα πέντε βαθμούς πίσω στη βαθμολογία της La Liga. Οσο για τον 18χρονο υπέρ-ταλαντούχο επιθετικό, ολοκλήρωσε τον αγώνα με… μηδενικά στις περισσότερες στατιστικές κατηγορίες. Και με 21 χαμένες κατοχές της μπάλας.

Τα ισπανικά media γράφουν τη Δευτέρα ότι ο νεαρός φέρθηκε ανόητα. Με τις προκλήσεις του χάρισε στους αντιπάλους του ένα έξτρα κίνητρο για να παλέψουν στο ντέρμπι με όλες τους τις δυνάμεις. Φάνηκε στη διάρκεια του αγώνα, όπου όλο το «Μπερναμπέου» τον αποδοκίμαζε κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα, και ξεσπούσε σε πανηγυρισμούς όταν την έχανε, ή όταν αστοχούσε στις λιγοστές του προσπάθειες για γκολ. Με τον Μέσι δεν το έκανε ποτέ. Οχι τόσο έντονα και μαζικά. Φάνηκε, επίσης, μόλις ο ρέφερι σφύριξε τη λήξη του παιχνιδιού.

Αρκετοί παίκτες της Ρεάλ κινήθηκαν προς το μέρος του. «Μιλάς πολύ», του είπε ο Ντάνι Καρβαχάλ, συμπαίκτης του στην εθνική Ισπανίας, κάνοντας και μια χαρακτηριστική χειρονομία. «Πάμε να τα πούμε στα αποδυτήρια», απάντησε ο Λαμίν Γιαμάλ στον δεξιό μπακ της Ρεάλ, θυμίζοντας τις… κοκορομαχίες που βλέπαμε στις αλάνες.

Υστερα ήρθε ο Βινίσιους, ο οποίος τον ειρωνεύτηκε για την κακή του απόδοση λέγοντας: «Το μόνο που έκανες, ήταν πάσες προς τα πίσω. Απλώς την έδινες (την μπάλα) πίσω στους αμυντικούς. Μιλάς πολύ. Μίλα τώρα…». Ο πιτσιρικάς της «Μπάρτσα» απάντησε «… κι εσύ, γι’ αυτό έχασες τη Χρυσή Μπάλα», και ο Βραζιλιάνος συνέχισε τον καυγά: «Μη με αγγίζεις, κλαψιάρη».

Οι δύο σούπερ-σταρ της Ρεάλ, Κιλιάν Εμπαπέ και Τζουντ Μπέλιγχαμ, όχι μόνο σκόραραν για την ομάδα τους, αλλά και έκαναν ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Οι συγκρίσεις με τον Λαμίν Γιαμάλ, που δεν μπορούσε να δώσει μια σωστή πάσα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, ήταν αναπόφευκτες. Δεν ήταν η πρώτη φορά, εφέτος, που ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν αγνώριστος. Επίσης, δεν ήταν η πρώτη φορά που συζητήθηκε πιο πολύ για όσα κάνει έξω από τις τέσσερις γραμμές, παρά στο χορτάρι.

Πού είναι ο Λαμίν Γιαμάλ που την περασμένη σεζόν μάγεψε τον ποδοσφαιρικό κόσμο και ήταν ένα από τα τρία φαβορί για την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας»; Είναι απλώς ντεφορμέ, ή μήπως η δόξα και το χρήμα του χάλασαν το μυαλό; Μέχρι πρότινος, γράφει το Athletic, πολλοί τον χαρακτήριζαν ως τον «νέο Μέσι». Ηταν καθοριστικός για την ομάδα του, όπως εκείνος, και έκανε τα δύσκολα να φαίνονται απλά, όπως εκείνος. Αλλά εδώ και λίγο καιρό, μοιάζει περισσότερο σαν ένα κράμα του Μέσι με τον Νεϊμάρ, που το παράκανε με την επίδειξη της υψηλής τεχνικής του, και έβαζε πάνω από την ουσία την επιθυμία του να χαρεί το παιχνίδι και τη ζωή.

Μετά το τέλος της περασμένης σεζόν η Μπαρτσελόνα αποφάσισε ότι μπορεί (και πρέπει) να χτίσει μια ομάδα γύρω του. Του έδωσε και τη φανέλα με το «10», αυτή που φορούσε ο Μέσι και, παλαιότερα, ο Λάσλο Κουμπάλα (το «Καμπ Νου» χτίστηκε για χάρη του), ο Μαραντόνα, ο Ρομάριο, ο Ριβάλντο, ο Ζιοβάνι, ο Ρικέλμε και ο Ροναλντίνιο. Από έξι ετών παιδί ονειρευόταν να τη φορέσει ο Λαμίν Γιαμάλ. Του πρόσφερε και ένα αυτοκρατορικό συμβόλαιο. Αμέσως μόλις ενηλικιώθηκε, ο παίκτης βρέθηκε στο top-10 των πιο ακριβοπληρωμένων ποδοσφαιριστών – στο Νο.10 σύμφωνα με το Forbes.

Μαζί με τις χορηγίες, τα ετήσια έσοδά του εκτινάχθηκαν στα 43 εκατομμύρια δολάρια (37 εκατ. ευρώ). Είναι το πρόσωπο πασίγνωστων brand (Adidas, Powerade, Konami, Nesquik, Beats, Oppo) και πρεσβευτής της UNICEF. Τώρα ετοιμάζεται να παραχωρήσει, έναντι αδράς αμοιβής, και την εμπορική εκμετάλλευση της υπογραφής του (στις ΗΠΑ είναι συνηθισμένο φαινόμενο με αστέρες του NBA, όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς) και για αυτόν τον λόγο έχει σταματήσει να δίνει αυτόγραφα.

Το καλοκαίρι η Αλ-Χιλάλ προσέφερε στην Μπαρτσελόνα 400 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει στη Σαουδική Αραβία, ενώ σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αξιολόγηση του Transfermarkt ο Λαμίν Γιαμάλ αποτελεί τον πιο πολύτιμο ποδοσφαιριστή στον Κόσμο, με τη χρηματιστηριακή του αξία να ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ. Μήπως όλα αυτά είναι δύσκολο να τα διαχειριστεί ένας τινέιτζερ χωρίς να χάσει τον δρόμο του;

Μέχρι πριν από μερικούς μήνες διαβάζαμε μόνο για τα κατορθώματά του στα γήπεδα. Θαυμάζαμε, εκτός από το απίθανο ταλέντο του, και την ωριμότητά του στο παιχνίδι. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, φέρνει όλο και πιο πολύ στον Νεϊμάρ, παρά στον Μέσι. Ποτέ δεν έκρυψε, άλλωστε, ότι το ίνδαλμά του είναι ο Βραζιλιάνος. Δεν του μοιάζει μόνο στην μπάλα, στο στιλ, αλλά και στον τρόπο ζωής.

Το πάρτι των 18ων γενεθλίων του, το οποίο περιελάμβανε νάνους και ξανθές κοπέλες με πληθωρικό στήθος, ξεσήκωσε έντονη κριτική. Τα media άρχισαν να γράφουν για τους έρωτες και τα νυχτοπερπατήματά του. Αρχισε να δίνει υπερβολικά μεγάλη σημασία στην εμφάνισή του: στο μαλλί του, στο ντύσιμό του. Και η εμμονή του με τα social media, κυρίως ο τρόπος με τον οποίο τα χρησιμοποιεί, δείχνει ότι πνευματικά… είναι αλλού. Οτι, πλέον, το μυαλό του δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο.

Καθώς τα ισπανικά media ανησυχούν για το μέλλον του μεγαλύτερου ταλέντου που αναδείχθηκε τα τελευταία χρόνια, τονίζουν και την κακή επιρροή που ασκεί πάνω του το στενό οικογενειακό του περιβάλλον, αποκαλύπτοντας τις «τρελές» απαιτήσεις του πατέρα του, τις οποίες η Μπαρτσελόνα πάντα φροντίζει να ικανοποιεί. Οπως συνέβαινε με τον Νεϊμάρ όταν έπαιζε στην Παρί Σεν-Ζερμέν. Ο γνωστός γάλλος δημοσιογράφος, Ρομέν Μολινά, σχολίασε ότι η περίπτωση του Γιαμάλ είναι χαρακτηριστική των ποδοσφαιρικών μας καιρών: ένας έφηβος αντιμετωπίζεται σαν βασιλιάς, και η γραμμή που χωρίζει τον αθλητισμό από την επιχειρηματικότητα, εξαφανίζεται.

Μπορεί οι ανησυχίες να είναι υπερβολικές. Ο ίδιος ο Λαμίν Γιαμάλ έχει ζητήσει να τον κρίνουν μόνο για όσα κάνει μέσα στο γήπεδο, κι όχι έξω από αυτό. «Εγώ δουλεύω για την Μπάρτσα, παίζω για την Μπάρτσα, αλλά όταν είμαι έξω από το προπονητικό κέντρο απολαμβάνω την ζωή μου και τέλος», έχει πει απαντώντας στην έντονη κριτική που δέχθηκε.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα, πάντως, κάποτε έδιωξε από την Μπαρτσελόνα τον σπουδαίο Ροναλντίνιο. Οχι μόνον επειδή είχε αρχίσει να βάζει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα, αλλά και για να μην είναι κακή επιρροή για τον Μέσι.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News