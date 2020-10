Στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ το Νομπέλ Ειρήνης

Στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ απονεμήθηκε το Νομπέλ Ειρήνης, την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της νορβηγικής επιτροπής, η ανθρωπιστική οργάνωση WPF (World Food Programme) βραβεύθηκε «για τις προσπάθειές της να καταπολεμήσει την πείνα σε όλο τον κόσμο, την συνεισφορά της στη βελτίωση των συνθηκών για την επίτευξη ειρήνης σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και τη συμβολή της στην αποφυγή της χρήσης της πείνας ως όπλο στον πόλεμο και τις συγκρούσεις».

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020