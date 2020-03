Στίβεν Κινγκ: Αδύνατον να κατανοήσω τους χειρισμούς του Τραμπ για τον κορονοϊό

To 1979, ο Στίβεν Κινγκ έγραψε «Το Κοράκι», το μυθιστόρημά του με θέμα μία πανδημία ενός νέου ιού, που αφανίζει το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας.

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, ο διάσημος συγγραφέας τονίζει ότι αδυνατεί να κατανοήσει πώς οι κυβερνήσεις δεν είχαν προετοιμαστεί για μία κρίση που ήταν αναπόφευκτο να συμβεί αργά ή γρήγορα και επικρίνει τον αμερικανό πρόεδρο για την αλλοπρόσαλλη στάση του.

«Τον τελευταίο μήνα, πολλοί μου λένε “ζούμε σε έναν κόσμο του Στίβεν Κινγκ” και απαντώ “μακάρι να μη γινόταν αυτό”, λέει ο δημοφιλέστατος συγγραφέας, που έχει πουλήσει 350 εκατ. βιβλία του σε όλο τον κόσμο.

Η πανδημία είναι κάτι που ξέραμε ότι μπορούσε να συμβεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, τονίζει. «Εγώ έγραψα το “Κοράκι” το 1979 και από τότε περίμενα να συμβεί. Το ότι κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος, με αφήνει έκπληκτο».

Ο Κινγκ γράφει καθημερινά στο Twitter επικριτικά σχόλια για τους χειρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και του κυβερνήτη της Φλόριντα, όπου μένει, του Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος δέχεται πυρά από πολλές πλευρές γιατί δεν έχει περιορίσει την κυκλοφορία των πολιτών του, όπως έχουν κάνει η Καλιφόρνια και άλλες πολιτείες. Οι παραλίες στη Φλόριντα είναι γεμάτες κόσμο, όχι μόνο ντόπιους, αλλά και άτομα που πήγαν διακοπές. Εκεί ζει ο Κινγκ, αλλά είναι και η πολιτεία με το μεγαλύτερο ποσοστό ηλικιωμένων στις ΗΠΑ.

Trump allowed COVID-19 to slip out of control. He cut the CDC. The economy is in the toilet. Do polls really show Americans approve of the job he’s doing?

— Stephen King (@StephenKing) March 29, 2020