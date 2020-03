Ο Μπαράκ Ομπάμα δίνει συμβουλές για τον κορονοϊό

Μετά από σχετική… αφωνία εβδομάδων (δεδομένου πως ο ίδιος ειναι λαλίστατος σε πολλά κοινωνικά ζητήματα), ο Μπαράκ Ομπάμα έσπασε την σιωπή του και μοιράστηκε με τους οπαδούς και τους «ακολούθους» τους στα social media μερικά άρθρα και συνδέσμους εν είδει συμβουλών προκειμένου αυτοί να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό.

Πάνω από 114 εκατ. άνθρωποι στο Twitter πάτησαν τα link που ανάρτησε ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, σε μια απόπειρά του να μοιραστεί τις νουθεσίες που αρμόζουν σε αυτή την τόσο χαλεπή περίσταση.

Την Δευτέρα, ο Ομπάμα ανέβασε ένα σύνδεσμο για ένα άρθρο των New York Times που αφορούσε σε «ένα χρήσιμο μάζεμα των απόψεων των καλύτερων και πιο έμπειρων ειδικών στο θέμα της υγείας».

Here’s a useful summary of the current best thinking among public health experts on how we need to approach the fight against COVID-19 in the coming weeks. https://t.co/7cy71sKLVG — Barack Obama (@BarackObama) March 23, 2020

Η ανάρτηση του έγινε retweet πάνω από 34.000 φορές.

Στη συνέχεια, ανάρτησε έναν σύνδεσμο σχετικά με όλους αυτούς τους «ανθρώπους με την μεγάλη καρδιά που καθημερινά βρίσκουν τρόπους να έρθουμε κοντά, παρόλο που είμαστε μακριά ο ένας από τον άλλον».

Some great stories of big-hearted people coming up with new ways to come together—even while remaining apart—to help the vulnerable who face some very tough times ahead.https://t.co/kcBQK915jo — Barack Obama (@BarackObama) March 19, 2020

Επίσης έκανε ένα tweet με θέμα ένα εξαιρετικό άρθρο της Washington Post ως προς τις καμπύλες της εξάπλωσης του ιού και την σχέση τους με την παραμονή όλων μας υπό καθεστώς καραντίνας.

«Δείτε αυτό: απεικονίζει το γιατί πρέπει να μείνουμε σπίτια μας όσο το δυνατόν περισσότερο, προστατεύοντας τους εαυτούς μας και τους ηλικιωμένους γύρω μας», έγραψε ο Ομπάμα.

Watch this. It shows why we should all do the right thing and stay home to the fullest extent possible. All of us can help slow the spread of the virus, protecting the elderly, the vulnerable, and each other. https://t.co/FgffQrMVB7 — Barack Obama (@BarackObama) March 15, 2020

Τέλος, αντί να ασκήσει κριτική στον Τραμπ, ο τέως αμερικανός πρόεδρος με άλλο του tweet εκφράζει την «βαθιά του ευγνωμοσύνη σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των υγειονομικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ», ενώ επίσης μοιράστηκε έναν σύνδεσμό σχετικά με το τι πρέπει να αναμένουμε τους επόμενους μήνες σχετικά με την κορύφωση της πανδημίας.