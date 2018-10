Στην έρευνα για την θεραπεία του καρκίνου το Νομπέλ Ιατρικής

Σε δύο επιστήμονες που συνέβαλαν στη θεραπεία μορφών του καρκίνου απονεμήθηκε το Νομπέλ Ιατρικής για το 2018.

Πρόκειται για τον Τζέιμς Αλισον και τον Τασούκου Χόνζο, η έρευνα των οποίων εκμεταλλεύεται την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα φρενάροντας την ανάπτυξή τους.

Ο Αλισον μελέτησε μία πρωτεΐνη που έχει τον ρόλο του φρένου ενώ ο Χόνζο ανακάλυψε μια διαφορετική πρωτεΐνη στα κύτταρα του ανοσοποιητικού η οποία έχει και αυτή το ρόλο του φρένου, αν και με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.

2018 #NobelPrize laureate James P. Allison studied a protein that functions as a brake on the immune system. He realised the potential of releasing the brake and unleashing our immune cells to attack tumours. He developed this concept into a new approach for treating patients. pic.twitter.com/MWYS3DnD8n

Tasuku Honjo, awarded the 2018 #NobelPrize, discovered a protein on immune cells and revealed that it also operates as a brake, but with a different mechanism of action. Therapies based on his discovery proved to be strikingly effective in the fight against cancer. pic.twitter.com/3yn2RCtr6W

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 1, 2018