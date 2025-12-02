Εξεταστική της Βουλής: Στη Δικαιοσύνη οι «υπερτυχεροί» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ηταν ένα από τα περίεργα, αν όχι σπαρταριστά, συμβάντα στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: η συχνότητα με την οποία διάφοροι εμπλεκόμενοι εμφανίζονταν να έχουν κερδίσει σε τυχερά παιχνίδια. Και τώρα αυτά τα πρόσωπα παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εξεταστικής, την Τρίτη (02.12), ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, πρότεινε να διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα και στον προϊστάμενο της Αρχής οι καταθέσεις της άλλοτε πολιτεύτριας του κόμματος, Καλλιόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία και του κρητικού αγροτοσυνδικαλιστή Ανδρέα Στρατάκη, γνωστότερου με το προσωνύμιο «Χασάπης».

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για «πραγματική τύχη» ή για παράνομη δραστηριότητα, εξήγησε ο κ. Λαζαρίδης.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Στρατάκης, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική, είχε δηλώσει πως συγγενικό του πρόσωπο είχε κερδίσει 2-3 φορές το λαχείο, διευκρινίζοντας σε πρόσφατες δηλώσεις του πως πρόκειται για την κόρη του, η οποία το 2017 κέρδισε ποσό περίπου 1 εκατ. ευρώ από το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο.

Επίσης, η κυρία Σεμερτζίδου είχε παραδεχτεί ότι ο σύντροφός της κέρδιζε σε τυχερά παιχνίδια αλλά δεν ήταν σε θέση να θυμηθεί τα ακριβή ποσά.

Η ΝΔ αποδέχθηκε και τη συμπληρωματική πρόταση που κατέθεσε ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ζητηθούν και ενδεχόμενες εκθέσεις ελέγχου τον φορολογικών αρχών για τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

«Αν διαπιστωθεί ότι τα λαχεία αυτά εμφανίστηκαν για να δικαιολογηθούν έσοδα, τότε όντως κάτι μπορεί να υπάρχει», είπε ο κ. Κόκκαλης.

