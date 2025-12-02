Η εκ βαθέων εξομολόγηση Μητσοτάκη στην Οξφόρδη: Υπάρχει ζωή και μετά την πολιτική

Λίγο μετά την ομιλία του στο Λονδίνο, στο συνέδριο της Morgan Stanley, τη Δευτέρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Blavatnik School of Governement του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, όπου και είχε μια διαφορετική -όπως εξελίχθηκε- συζήτηση με την κοσμήτορα της Σχολής και καθηγήτρια Παγκόσμιας Διακυβέρνησης στην Οξφόρδη, Νγκάιρ Γουντς.

Ανάμεσα στα βασικά σημεία της συζήτησης (δείτε κάτω στο τέλος, τις απαντήσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργος για μία σειρά από θέματα: από τις μεταρρυθμίσεις και το περίφημο comeback της ελληνικής οικονομίας, μέχρι τις τρέχουσες και επόμενες προκλήσεις για την Ευρώπη), και τα μηνύματα που εξέπεμψε εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ανάγκη και προτεραιότητα διατήρησης της σταθερότητας και της θεσμικής συνέπειας (διενέργεια εκλογών στο τέλος της τετραετίας, το 2027 – ως σήμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στους διεθνείς επενδυτές), ξεχώρισε η εκ βαθέων εξομολόγηση που έκανε αναφορικά με την είσοδό του και την εμπερία του στην πολιτική, αλλά και τη ζωή μετά από αυτή.

«Ποτέ μην μπεις στην πολιτική, χωρίς να είσαι βέβαιος ότι έχεις τη συμφωνία και τη στήριξη της οικογένειάς σου»

«Δεν μετανιώνω, αλλά υπάρχει ζωή και μετά την πολιτική»

«Δεν μετανιώνω για την απόφασή μου (να εμπλακώ στην πολιτική). Παρ’ όλα αυτά, δεν βλέπω την πολιτική ως μια “καριέρα” στην οποία θα περάσω όλη μου τη ζωή. Υπήρξε μια επαγγελματική ζωή πριν από την πολιτική και, ελπίζω, θα υπάρξει και μια ζωή μετά την πολιτική. Κανείς μας δεν θα είναι εδώ για πάντα», ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του, που συνοδεύθηκε και από τη διαπίστωση-εκμυστήρευση ότι «οι περισσότερες μέρες στην πολιτική είναι σκληρές».

Η ιδιότυπη αυτή εξομολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε και συμβουλές προς τους φοιτητές της Σχολής: Δεν πρέπει να πάρεις απόφαση να μπεις στην πολιτική χωρίς να έχεις τη στήριξη της οικογένειάς σου, τόνισε, περιγράφοντας τη διαδρομή μέχρι να φθάσει στη θέση του πρωθυπουργού.

Πρώτα μίλησε για την απόφασή του να μπει στον χώρο της πολτιικής, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, δέκα ολόκληρα χρόνια πριν θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής και ενώ όλοι προεξοφλούσαν ότι κάποια στιγμή θα ακολουθούσε τα χνάρια του πατέρα του (πρωθυπουργού γαρ), Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και της αδελφής του (υπουργού), Ντόρας Μπακογιάννη.

«Υπήρχε ανέκαθεν η προσδοκία […]» λόγω της οικογένειας, εξήγησε, και τελικά «το αποφάσισα στις αρχές της δεκαετίας του 1990». «Πρώτα, ωστόσο, επέλεξα να κάνω καριέρα έξω από την πολιτική, στον ιδιωτικό τομέα», σημείωσε, περίπου δέκα χρόνια πριν μπει στη Βουλή το 2004.

«Πέρασα σχεδόν μία δεκαετία στον ιδιωτικό τομέα προσπαθώντας να εδραιωθώ και να αποδείξω την αξία μου εκτός πολιτικής. Γιατί, αν προέρχεσαι από μία πολιτική οικογένεια, το πρώτο βήμα για να μπεις στην πολιτική δεν είναι τόσο δύσκολο· έχεις αναγνωρισιμότητα, είναι πιο εύκολο να κερδίσεις την πρώτη σου εκλογή», παραδέχθηκε για να προσθέσει στη διήγησή του;

«Ηταν μια εποχή που η Ελλάδα φαινομενικά πήγαινε αρκετά καλά. Βρισκόμουν συχνά να κριτικάρω τα δημόσια πράγματα απ’ έξω. Και είπα στον εαυτό μου: “Αν θεωρείς ότι έχεις ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, κι όμως δεν κάνεις το βήμα να συμμετάσχεις, πώς μπορείς να πείσεις άλλους, που δεν έχουν τα ίδια πλεονεκτήματα με σένα, να κάνουν αυτό το βήμα;”».

Είναι όμως και δίκοπο μαχαίρι, συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης στη σχετική αναφορά του, «γιατί είναι πιο εύκολο να κερδίσεις την πρώτη σου εκλογή, αλλά πολύ πιο δύσκολο να αποδείξεις την αξία σου στην πολιτική όταν έχεις κληρονομήσει ένα τόσο προβεβλημένο όνομα».

Οι σκέψεις για αποχώρηση και ρόλος της οικογένειας

Δεν έκρυψε μάλιστα ότι κάποια στιγμή σκέφτηκε να αποχωρήσει από τον πολιτικό στίβο και να ασχοληθεί με κάτι διαφορετικό από την πολιτική:

«Οταν χάσαμε τις εκλογές του 2015 (από τον ΣΥΡΙΖΑ) το συζήτησα με τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου και είπα στον εαυτό μου ότι αν δεν γίνω πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πιθανόν θα πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικό. Εφτασα αρκετά κοντά τότε στον εγκαταλείψω την πολιτική αλλά τελικά κέρδισα τις εσωκομματικές εκλογές το 2016», διηγήθηκε, χαρακτηρίζοντας κρίσιμο και καθοριστικό τον ρόλο της οικογένειας, της συζύγου του, Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη και των παιδιών τους.

«Παρεμπιπτόντως», θέλησε να επισημάνει, «ποτέ μην μπεις στην πολιτική χωρίς να είσαι βέβαιος ότι έχεις τη συμφωνία και τη στήριξη της οικογένειάς σου, του/της συζύγου σου. Αλλιώς δεν πρόκειται να δουλέψει».

Fake news, τρολ, προσωπικές επιθέσεις και ο κίνδυνος του «αποστειρωμένου δωματίου» Στο σημείο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δυσκολία της διάκρισης μεταξύ της ειλικρινούς κριτικής και των επιθέσεων που, όπως είπε, «είναι πραγματικά ωμές και προσπαθούν να σε καταστρέψουν ως προσωπικότητα». Διότι, όπως εξήγησε, «ο κίνδυνος είναι να τα αποκλείσεις όλα αυτά ώστε να προστατευτείς και στη συνέχεια να απομονωθείς από οποιαδήποτε κριτική. Επομένως, πρέπει να κάνεις τη διάκριση. Ακόμα και αν διαβάσεις ένα άρθρο στον Τύπο ή αν δεις κάτι στα μέσα ενημέρωσης που δεν σου αρέσει, κάνε τη διάκριση: υπάρχει ουσία πίσω από αυτό; Αλλά ο πειρασμός είναι να αποκλείσεις κάθε κριτική, και αυτό είναι πραγματικά αρκετά επικίνδυνο». «Ασφαλώς, όσον αφορά όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια, δεν θα διάβαζα ποτέ σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όσο σκληρός και αν νομίζεις ότι είσαι, πάντα, σε κάποιο σημείο, θα σε επηρεάσουν», ομολόγησε, «και γίνεται ακόμα πιο ενοχλητικό όταν αυτές οι επιθέσεις εμπλέκουν την οικογένειά σου, τη σύζυγό σου, τα παιδιά σου, γιατί δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Προσπαθώ να μας προστατεύσω από κάθε είδους αρνητικά σχόλια, αλλά φυσικά είναι αδύνατο, για παράδειγμα, τα παιδιά σου να μην γνωρίζουν τι γράφεται. Υπάρχει σχεδόν ένας διεστραμμένος πειρασμός να ψάχνεις τα αρνητικά σχόλια, και πρέπει να αντισταθείς σε αυτό». Οπως και να έχει, επέμεινε, «είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε διάκριση μεταξύ της ειλικρινούς κριτικής, που είναι σημαντική για να γινόμαστε καλύτεροι, και αυτών των σχολίων μίσους. Διότι, εν τέλει διανύω το έβδομο έτος ως πρωθυπουργός και ξέρω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να βρεθείς σε εναν “αποστειρωμένο χώρο”, όπου δεν επικοινωνείς πλέον με τους πολίτες. »Εξακολουθώ να απολαμβάνω πολύ τις επισκέψεις μου σε διάφορες περιοχές, να βρίσκομαι εκτός γραφείου, απλά να συνομιλώ με πολίτες και να έρχομαι σε επαφή μαζί τους. Μαθαίνω τόσα πολλά κάθε φορά. Βέβαια, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν στο γραφείο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν δεν είμαστε σε συνεχή επαφή με αυτό που πραγματικά συμβαίνει εκεί έξω, θα χάσουμε την επαφή με τις προτεραιότητές μας».

Σταθερότητα, κανονικότητα και «μαγικές συνταγές»

Αντίστοιχα και την ώρα της απόφασης για το αν θα διεκδικήσει την ηγεσία της ΝΔ, το συζήτησε και πάλι με τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Οταν δε εξελέγη Πρωθυπουργός, υπενθύμισε πως είχε προηγηθεί η χρεοκοπία της χώρας το 2010 και η κρίση που παρατάθηκε για ακόμη τέσσερα χρόνια από τους χειρισμούς (τη λεγόμενη υπερήφανη διαπραγμάτευση) της κυβέρνησης Τσίπρα.

«Όταν ήρθαμε στην εξουσία το 2019, είχαμε μια πολύ σαφή ιδέα για το τι έπρεπε να κάνουμε: να αποκαταστήσουμε τη δημοσιονομική αξιοπιστία, να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, να αντιμετωπίσουμε τη γραφειοκρατία και να ψηφιοποιήσουμε το κράτος. Αυτά, σήμερα, μπορεί να ακούγονται αυτονόητα, αλλά δεν ήταν καθόλου αυτονόητα εκείνη τη στιγμή – ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι στο μεταξύ περάσαμε και την κρίση της COVID, και τη μεταναστευτική κρίση, και την ενεργειακή κρίση», θέλησε να σημειώσει, και αφού αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της (δια)κυβέρνησής του, ανέδειξε ως κορυφαίο την ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας και της εμπιστοσύνης των αγορών με την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα.

«Το να αντιμετωπιζόμαστε ξανά ως μια “κανονική χώρα” της Ευρωζώνης, ήταν μεταξύ των αρχικών στόχων μας. Το πετύχαμε. Τώρα η πρόκληση είναι να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε να συγκλίνουμε πραγματικά με την Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα έχασε στην ουσία μια δεκαετία», τόνισε ο Πρωθυπουργός, χωρίς όμως να υπάρχουν «μαγικές συνταγές».

«Δεν υπάρχει μαγική συνταγή, αλλά σίγουρα αποδίδει να είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος και να αξιοποιείς τον χρόνο σου ώστε να είσαι σε θέση να χαράξεις πορεία, ειδικά τους πρώτους έξι μήνες της νέας κυβέρνησής σου, και επίσης να διασφαλίζεις ότι διαθέτεις τόσο το σχέδιο όσο και το ανθρώπινο δυναμικό για να στελεχώσεις τις λειτουργίες μιας κυβέρνησης, κάτι που, φυσικά, δεν είναι πάντα εύκολο», όπως με νόημα θέλησε να επισημάνει. «Και σίγουρα -συμπλήρωσε- δεν πρέπει να δίνεις υπερβολικές υποσχέσεις όντας στην αντιπολίτευση, γιατί αυτές οι υποσχέσεις θα σε στοιχειώσουν αφού εκλεγείς και αναλάβεις την εξουσία».

Το σήμα στους επενδυτές και ο κύκλος πέραν της τετραετίας

Σε κάθε περίπτωση, την ώρα που πολλές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε φάση πολιτικής αστάθειας και οικονομικών δυσχερειών (υπερβολικά ελλείμματα, προϋπολογισμοί περικοπών-λιτότητας), ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεμψε σήμα σταθερότητας προς τους διεθνείς επενδυτές κλείνοντας παράλληλα οριστικά τα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιφυλακτικότητα.

Η επανάληψη της δήλωσης ότι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027 «μεταφράζεται» και ως διαβεβαίωση ότι η μεταρρυθμιστική πολιτική της κυβέρνησης θα συνεχιστεί απρόσκοπτα και μάλιστα επιταχυνόμενη, ξεπερνώντας τον χρονικό κύκλο της τρέχουσας τετρατετίας.

«Αυτή, για μένα, είναι μια ατζέντα, όχι μόνο για το επόμενο έτος, αλλά για τα επόμενα πέντε χρόνια», παρατήρησε χαρακτηριστικά. «Οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση και αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική πολιτική δύναμη με αξιόπιστη πρόταση», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα ακόμη μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες εντός και εκτός των τειχών.

Ακολουθούν σημεία της συζήτησης του Πρωθυπουργού με την κοσμήτορα Νγκάιρ Γουντς.

Ερωτηθείς ποιες συμβουλές θα έδινε σε ηγέτες χωρών που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, αντλώντας από την εμπειρία των επιτυχιών της Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

Καταρχάς, πιστεύω ότι αξίζει να κατανοήσουμε πιο ενδελεχώς τι πραγματικά συνέβη στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ορθώς επισημαίνετε ότι το 2010 η χώρα ουσιαστικά χρεοκόπησε, έπρεπε να ζητήσει ένα πρώτο πρόγραμμα διάσωσης και ακολούθησε ένα δεύτερο. Στη συνέχεια, το 2015, καθώς τα πηγαίναμε κάπως καλύτερα, επιλέξαμε να πειραματιστούμε με τον λαϊκισμό, πολύ πριν από άλλες χώρες που αντιμετώπισαν αυτή τη λαϊκιστική έξαρση. Και αυτό είχε ως συνέπεια ένα τρίτο πρόγραμμα και παρέτεινε άνευ λόγου την κρίση για τέσσερα επιπλέον χρόνια.

Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, το 2019, είχαμε μια αρκετά σαφή ιδέα για το τι θέλαμε να κάνουμε προκειμένου να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία στα δημόσια οικονομικά, να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα, να αντιμετωπίσουμε τη γραφειοκρατία του Δημοσίου και να ψηφιοποιήσουμε το κράτος.

Αυτά μπορεί να ακούγονται προφανείς προτάσεις -μία «συνταγή» βγαλμένη από πανεπιστημιακό βιβλίο- αλλά η πραγματική εφαρμογή τους αποδείχθηκε πολύ δύσκολη, ειδικά σε μια εποχή που μας έπληξαν η πανδημία COVID, στη συνέχεια η μεταναστευτική κρίση, μετέπειτα η ενεργειακή κρίση.

Θεωρώ ότι κατά την πρώτη μας θητεία καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις τεράστιες κρίσεις και ταυτόχρονα να θέσουμε τα θεμέλια για μία δημοσιονομικά συνετή πολιτική που ευνοεί την ανάπτυξη.

Αν κοιτάξετε τους στατιστικούς δείκτες, θα δείτε ότι πλέον σταθερά επιτυγχάνουμε ρυθμούς ανάπτυξης που είναι σημαντικά υψηλότεροι από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, αλλά ταυτόχρονα έχουμε υγιή πρωτογενή πλεονάσματα που μας επιτρέπουν να μειώσουμε το χρέος μας.

Μία από τις πρώτες δεσμεύσεις μου προς την επόμενη γενιά είναι ότι θα μειώσω το χρέος μας ως ποσοστό του ΑΕΠ, διότι δεν μπορούμε να κληροδοτήσουμε αυτό το βάρος στην επόμενη γενιά. Οι επιδόσεις μας, όπως αποτυπώνονται στα στοιχεία, είναι αρκετά εντυπωσιακές από αυτή την άποψη, καθώς έχουμε την ταχύτερη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ ανάμεσα στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ.

Ταυτόχρονα, θα έλεγα ότι καταφέραμε να «επαναπρογραμματίσουμε» την ελληνική οικονομία και να την κάνουμε πολύ πιο εξωστρεφή, προσανατολισμένη στις εξαγωγές, με γνώμονα την καινοτομία, αξιοποιώντας παράλληλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας.

Πιστεύω ότι είναι αυτή η ισορροπία μεταξύ δημοσιονομικής πειθαρχίας, ανάκτησης της εμπιστοσύνης των αγορών, επιστροφής στην επενδυτική βαθμίδα και να μας αντιμετωπίζουν ως κανονική χώρα, που ήταν μέρος των αρχικών μας στόχων. Έχουμε επιτύχει αυτούς τους στόχους. Τώρα η πρόκληση είναι να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε πολύ ταχύτερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, προκειμένου να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, επειδή ουσιαστικά χάσαμε δέκα χρόνια.

Βλέποντας φοιτητές της ηλικίας σας στην Ελλάδα, βλέπω ότι πραγματικά θέλουν ένα καλύτερο μέλλον για τον εαυτό τους, και αυτό μπορούμε να το προσφέρουμε μόνο μέσω της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη δημιουργεί θέσεις εργασίας, δημιουργεί καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Έχουμε δημιουργήσει 500.000 θέσεις εργασίας τα τελευταία έξι χρόνια και σκοπεύουμε να δώσουμε αγώνα για να διατηρήσουμε την ανεργία σε πτωτική πορεία.

Δεν υπάρχει μαγική συνταγή, αλλά σίγουρα αποδίδει να είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος και να αξιοποιείς τον χρόνο σου ώστε να είσαι σε θέση να χαράξεις πορεία, ειδικά τους πρώτους έξι μήνες της νέας κυβέρνησής σου, και επίσης να διασφαλίζεις ότι διαθέτεις τόσο το σχέδιο όσο και το ανθρώπινο δυναμικό για να στελεχώσεις τις λειτουργίες μιας κυβέρνησης, κάτι που, φυσικά, δεν είναι πάντα εύκολο. Και σίγουρα δεν πρέπει να δίνεις υπερβολικές υποσχέσεις όντας στην αντιπολίτευση, γιατί αυτές οι υποσχέσεις θα σε στοιχειώσουν αφού εκλεγείς και αναλάβεις την εξουσία.

Ερωτηθείς για την επικοινωνία του με πολίτες και πώς αντιμετωπίζει ψευδείς ειδήσεις, προσβλητικές αναρτήσεις ή μηνύματα μίσους ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε:

Σε προσωπικό επίπεδο, είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ, θα έλεγα, της ειλικρινούς κριτικής, την οποία επιδιώκεις, και των επιθέσεων που είναι πραγματικά ωμές και προσπαθούν να σε καταστρέψουν ως προσωπικότητα. Διότι ο κίνδυνος είναι να τα αποκλείσεις όλα αυτά ώστε να προστατευτείς και στη συνέχεια να απομονωθείς από οποιαδήποτε κριτική. Επομένως, πρέπει να κάνεις τη διάκριση. Ακόμα και αν διαβάσεις ένα άρθρο στον Τύπο ή αν δεις κάτι στα μέσα ενημέρωσης που δεν σου αρέσει, κάνε τη διάκριση: υπάρχει ουσία πίσω από αυτό; Αλλά ο πειρασμός είναι να αποκλείσεις κάθε κριτική, και αυτό είναι πραγματικά αρκετά επικίνδυνο.

Ασφαλώς, όσον αφορά όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια, δεν θα διάβαζα ποτέ σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όσο σκληρός και αν νομίζεις ότι είσαι, πάντα, σε κάποιο σημείο, θα σε επηρεάσουν. Νομίζω ότι γίνεται ακόμα πιο ενοχλητικό όταν αυτές οι επιθέσεις εμπλέκουν την οικογένειά σου, τη σύζυγό σου, τα παιδιά σου, γιατί δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Προσπαθώ να μας προστατεύσω από κάθε είδους αρνητικά σχόλια, αλλά φυσικά είναι αδύνατο, για παράδειγμα, τα παιδιά σου να μην γνωρίζουν τι γράφεται. Υπάρχει σχεδόν ένας διεστραμμένος πειρασμός να ψάχνεις τα αρνητικά σχόλια, και πρέπει να αντισταθείς σε αυτό.

Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε διάκριση μεταξύ της ειλικρινούς κριτικής, που είναι σημαντική για να γινόμαστε καλύτεροι, και αυτών των σχολίων μίσους. Διότι, εν τέλει διανύω το έβδομο έτος ως πρωθυπουργός και ξέρω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να βρεθείς σε εναν «αποστειρωμένο χώρο», όπου δεν επικοινωνείς πλέον με τους πολίτες.

Εξακολουθώ να απολαμβάνω πολύ τις επισκέψεις μου σε διάφορες περιοχές, να βρίσκομαι εκτός γραφείου, απλά να συνομιλώ με πολίτες και να έρχομαι σε επαφή μαζί τους. Μαθαίνω τόσα πολλά κάθε φορά. Βέβαια, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν στο γραφείο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν δεν είμαστε σε συνεχή επαφή με αυτό που πραγματικά συμβαίνει εκεί έξω, θα χάσουμε την επαφή με τις προτεραιότητές μας.

Για παράδειγμα, η πρώτη προτεραιότητα στην Ελλάδα σήμερα -και όχι μόνο στην Ελλάδα- είναι το κόστος ζωής. Υπάρχουν δύο τρόποι να μιλήσει κανείς για το κόστος ζωής. Ο ένας είναι να αρχίσουμε να μιλάμε για τη μακροοικονομική επιτυχία της οικονομίας και να εξυμνούμε τον εαυτό μας: «Ω, η Ελλάδα τα πάει τόσο καλά και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι με την απόδοση». Τη στιγμή που θα το πείτε αυτό σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κρίση στο κόστος ζωής, θα σταματήσουν τελείως να σας ακούνε, ανεξάρτητα από το πόσο βάσιμα είναι τα επιχειρήματά σας.

Πρέπει να ξεκινήσετε λέγοντας στους πολίτες: «Κατανοούμε ότι υπάρχει κρίση στο κόστος ζωής» και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τα επιχειρήματά σας σχετικά με την πορεία της οικονομίας ώστε να τους εξηγήσετε γιατί τα μακροοικονομικά μεγέθη ή τα θέματα που θα συζητηθούν στα επενδυτικά συνέδρια είναι, εν τέλει, σημαντικά γι’ αυτούς. Για παράδειγμα, στην περίπτωσή μας, όσο καλύτερες είναι οι οικονομικές επιδόσεις μας, τόσο περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούμε, αυτό μας δίνει επίσης το δημοσιονομικό περιθώριο ώστε να μειώσουμε περαιτέρω τους φόρους, να υποστηρίξουμε τους νέους μέσω στοχευμένων μέτρων, να υποστηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά.

Πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ του μακροοικονομικού επιπέδου και του μέσου νοικοκυριού στο μικροοικονομικό επίπεδο. Τη στιγμή που θα χάσετε αυτή τη σύνδεση, θα είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσετε με τους πολίτες.

Ερωτηθείς για το λιμάνι του Πειραιά και τις γεωπολιτικές προκλήσεις που προκαλούν οι σινο-αμερικανικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός επισήμανε:

Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να επισημάνω ότι η αρχική επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά έγινε το 2008, ακόμη και τότε ουδείς άλλος ενδιαφέρθηκε. Όποτε ακούω κριτική για αυτή την επένδυση, επισημαίνω δύο επιχειρήματα. Πρώτον, οι Κινέζοι ήταν οι μόνοι ενδιαφερόμενοι εκείνη την εποχή. Δεύτερον, είμαστε μια κυβέρνηση που σέβεται τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για το μάνατζμεντ του λιμανιού του Πειραιά, θα σεβαστούμε τις συμφωνίες που υπέγραψαν προηγούμενες κυβερνήσεις.

Φυσικά, η Ελλάδα είναι μια χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει στρατηγική εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ. Τον τελευταίο μήνα αξιοποιήσαμε τη γεωγραφική μας θέση μετατρέποντας τη χώρα σε ενεργειακό κόμβο για το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Όχι μόνο για να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες, αλλά και για να εξυπηρετήσουμε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των φίλων μας στα Βαλκάνια. Πουλάμε φυσικό αέριο που εισέρχεται στο ευρωπαϊκό σύστημα μέσω της Ελλάδας μέχρι την Ουκρανία. Χρησιμοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση για να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική και οικονομική μας σχέση με τις ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, έχουμε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Κατανοούμε ότι σε κάποιο σημείο πρέπει να τεθούν προτεραιότητες, αλλά σε ό,τι με αφορά η πιο θεμελιώδης προϋπόθεση είναι να σεβόμαστε τις συμμαχίες μας, αλλά επίσης να σεβόμαστε τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει. Εκτιμώ ότι μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να πορευτούμε σε αυτό το δύσκολο πεδίο με επιτυχία.

Φυσικά, για μένα, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι κατ’ ανάγκη να βρίσκω ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, Είναι να διαδραματίσω έναν πιο ενεργό ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική και να διασφαλίσω ότι η Ευρώπη, στο σύνολό της, θα είναι σε θέση να ισορροπήσει μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων με τρόπο που θα ενισχύει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, διότι εξακολουθούμε να βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά το εμπόριο ή τον τουρισμό.

Δεν μπορούμε να είμαστε ένα «νησί» υψηλής ανάπτυξης σε ένα γενικότερο ευρωπαϊκό περιβάλλον που υποφέρει από χαμηλή ανάπτυξη και χαμηλη παραγωγικότητα. Συνεπώς, χρειάζεται να θέσουμε σε πρώτη προτεραιότητα λύσεις που πρέπει να εφαρμόσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συστάσεις της έκθεσης Draghi για παράδειγμα. Άρα, πάντα θα ενεργούμε προσπαθώντας να κάνουμε τη φωνή μας να ακούγεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και γενικά την Ευρώπη.

Κι έχουμε ανακτήσει την αξιοπιστία ώστε να μπορούμε να το κάνουμε. Εάν προσπαθούσαμε πριν 10 χρόνια, κανείς δεν θα άκουγε. Ήμασταν σε εξαιρετικά αδύναμη θέση, στην ουσία. Είναι σκληρό αλλά είναι αλήθεια.

Είναι ενδιαφέρον ότι 10 χρόνια μετά την κορύφωση της οικονομικής κρίσης -και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι τον Ιούλιο του 2015 η Ελλάδα έφτασε πολύ κοντά στο να βρεθεί εκτός ευρωζώνης, που θα ήταν απόλυτα καταστροφικό-, 10 χρόνια μετά την κρίση αυτή ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι ο ένας από τους δύο υποψήφιους για τη θέση του επικεφαλής του Eurogroup, που είναι το συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της ζώνης του ευρώ. Είναι θεαματική αλλαγή υπό μία έννοια. Το γεγονός ότι βρίσκεται στον κατάλογο των δύο τελικών υποψηφίων αποτελεί αναγνώριση ότι οι ευρωπαίοι εταίροι μας αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως κανονική ευρωπαϊκή χώρα.

Θα έλεγα πάντως ότι περισσότερη Ευρώπη θα ήταν η λύση για να πορευτούμε σε αυτό το σύνθετο γεωπολιτικό σκηνικό.

Απαντώντας σε ερώτηση για το μέλλον της Ευρώπης και τις προκλήσεις που καλείται να υπερπηδήσει η ΕΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε:

Όσοι από εσάς μελετάτε την ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης πιθανότατα γνωρίζετε ότι η πορεία αυτή δεν ήταν ποτέ γραμμική. Υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες δεν συνέβαιναν πολλά, και μετά περίοδοι κατά τις οποίες συνέβησαν πολλά σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα.

Από το 2019 συμμετέχω στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα έλεγα ότι από τότε η Ευρώπη έχει λάβει εξαιρετικά σημαντικές αποφάσεις. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όταν για πρώτη φορά αποφασίσαμε να δανειστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να στηρίξουμε τις οικονομίες μας μετά τον COVID, με μία έννοια έθεσε ένα προηγούμενο. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκαμε το ζήτημα της Ουκρανίας: παραμείναμε ενωμένοι παρά τις δυσκολίες. Ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν διαφορετική άποψη. Η πρόοδος που έχουμε σημειώσει στον τομέα της άμυνας, η αναγνώριση ότι πρέπει να δαπανούμε περισσότερα για την άμυνα και ότι πρέπει επίσης να χαλαρώσουμε τους δημοσιονομικούς κανόνες ώστε να τα καταφέρουμε. Ο τρόπος με τον οποίο αναθεωρήσαμε την προσέγγισή μας ως προς τη μετανάστευση. Η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής κρίσης, και εγώ υπήρξα ξεκάθαρος στην άποψή μου ότι δεν μπορείς να έχεις συνεκτική μεταναστευτική πολιτική αν δεν προστατεύεις τα εξωτερικά σύνορα. Εμείς θα πρέπει να ρυθμίζουμε ποιος εισέρχεται στην Ευρώπη, όχι οι διακινητές.

Η Ευρώπη, λοιπόν, έχει κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση σε πολλά μέτωπα. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν προτεραιότητες που έχουν τεθεί στην έκθεση Draghi, οι οποίες είναι κρίσιμες αν θέλουμε να ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Πώς διασφαλίζουμε ότι η ενιαία αγορά λειτουργεί; Θα προχωρήσουμε σε αυτό που αποκαλούμε Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων; Δηλαδή, ένωση κεφαλαιαγορών για την Ευρώπη. Τι θα κάνουμε με την ενέργεια; Το κόστος της ενέργειας είναι σημαντικά υψηλότερο, αλλά και υπάρχουν και αρκετές αποκλίσεις. Υπάρχει μεγάλη ανισότητα σε ό,τι αφορά την ενέργεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως δεν έχουμε μια πραγματική ενιαία ενεργειακή αγορά. Αυτές είναι ορισμένες από τις προτεραιότητες τις οποίες ασφαλώς θέτω μετ’ επιτάσεως.

Πιστεύω ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπάρχει η γενική αίσθηση πως έχουμε κάνει αρκετή ανάλυση και τώρα πρέπει να προβούμε σε ενέργειες. Αλλά πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ιδιαίτερη θεσμική δομή. Υπάρχουν πολλοί φορείς λήψης αποφάσεων. Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις μόνοι μας. Η Επιτροπή έχει σημαντικό ρόλο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημαντικό ρόλο. Η εύρεση πλειοψηφιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι εύκολη, σε μια περίοδο που οι λαϊκιστικές φωνές αισθάνονται ιδιαίτερα ενισχυμένες μετά τις πρόσφατες επιτυχίες τους.

Ωστόσο, θα υποστήριζα ότι τα επόμενα πέντε χρόνια -τη θητεία αυτής της Επιτροπής- θα αποτελέσουν περίοδο καθοριστικής σημασίας για την Ευρώπη, είτε για το καλύτερο είτε για το χειρότερο. Γιατί αν δεν γίνει τίποτα αυτή την πενταετία, φοβάμαι ότι οι απαισιόδοξοι θα έχουν κερδίσει τις «μάχες» τους σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.

