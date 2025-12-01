FT: Πιερρακάκης και το Comeback Kid για την προεδρία του Eurogroup

Η υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup, σε συνδυασμό με τα διθυραμβικά σχόλια για το εντυπωσιακό comeback της ελληνικής οικονομίας, έχει προκαλέσει αίσθηση τόσο στις Βρυξέλλες, όσο και διεθνώς. Και οι Financial Times, που εξαρχής θεωρούσαν και θεωρούν τον έλληνα υπουργό ως φαβορί για τη διαδοχή του Πασκάλ Ντόναχιου, αφιερώνουν στην υποψηφιότητά του περίοπτη θέση στο newsletter της Δευτέρας.

«Πριν από μια δεκαετία, η Ελλάδα ήταν το «μαύρο πρόβατο» της ευρωζώνης — είχε διασωθεί τρεις φορές, εγκλωβισμένη στην ύφεση, κάποιοι μάλιστα την κατηγορούσαν ότι έφερε την ίδια την Ευρωζώνη στο στο χείλος της κατάρρευσης. Και σήμερα, η Αθήνα θέτει υποψηφιότητα για έναν από τους θρόνους της», γράφει η Ελένη Βαρβιτσιώτη στους FT.

Tη θέση του προέδρου του Εurogroup διεκδικεί ο 42χρονος Κυριάκος Πιερρακάκης [με τον μεσότιτλο Comeback Kid (για την Ελλάδα), ακριβώς από πάνω από στη σχετική αναφορά/φωτογραφία κάτω].

Η εκλογή του νέου προέδρου, για θητεία 2,5 ετών, θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου και απαιτεί απλή πλειοψηφία από τους 20 υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, σημειώνεται στο newsletter της βρεανικής εφημερίδας.

Ετερος υποψήφιος, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Βελγίου, Βίνσεντ Βαν Πετέγκεμ, ένας συντηρητικός πολιτικός με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στο Eurogroup.

Ωστόσο η υποψηφιότητα Πιερρακάκη στηρίζεται στο comeback story της Ελλάδας, καθώς και στο δικό του βιογραφικό ως σύγχρονου, τεχνολογικά καταρτισμένου μεταρρυθμιστή.

Διότι όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο Κυριάκος Πιερρακάκης ηγήθηκε μιας σημαντικής αναμόρφωσης του «διάσημου» για τη γραφειοκρατία του, δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, αντικαθιστώντας τις ατελείωτες ουρές και τις σφραγίδες με ψηφιακά κλικ και εφαρμογές.

Ο ίδιος δηλώνει στους FT ότι θέλει να φέρει την ενέργεια αυτή και στις Βρυξέλλες: «Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, η τεχνολογική επιτάχυνση και η γεωπολιτική αστάθεια απαιτούν μια πιο συνεκτική και στρατηγικά ευθυγραμμισμένη Ευρωζώνη». Η πρόκληση, λέει «δεν είναι να παράγουμε περισσότερη ανάλυση».

Η υποψηφιότητά του, περιγράφεται, επικεντρώνεται στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, περιλαμβάνοντας την ενίσχυση των διασυνοριακών επενδύσεων, την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και τη διασφάλιση ότι το ψηφιακό ευρώ θα στηρίζει αυτό που ονομάζει «σταθερότητα, εμπιστοσύνη και στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

Παράλληλα, ο Πιερρακάκης υπενθυμίζει την πρόοδο της Ελλάδας μετά τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο: η χώρα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, η ανεργία μειώνεται και το χρέος προβλέπεται να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2030.

«Αυτή η πορεία δείχνει τι είναι δυνατόν να επιτευχθεί όταν ευθυγραμμίζονται στρατηγική, πειθαρχία και εκτέλεση», υπογραμμίζει – μία προσέγγιση που υπόσχεται ότι θα συνεχίσει και στην προεδρία του Eurogroup, σε περίπτωση που τον εκλέξουν οι ευρωπαίοι ομόλογοί του.

