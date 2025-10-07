Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Σταματάει, έπειτα από 23 ημέρες, την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, καθώς όλα του τα αιτήματα έγιναν δεκτά, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος από την πλατεία Συντάγματος, όπου βρίσκεται όλες αυτές τις ημέρες, ευχαριστώντας τον κόσμο που του συμπαραστάθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι ο απεργός πείνας ζητούσε να γίνει εκταφή του γιου του Ντένις -που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα Τεμπών- και παράλληλα να γίνουν εξειδικευμένες εξετάσεις.

Σε δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα είχε ζητήσει να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στη διαδικασία των τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων, από τη στιγμή που έχει δοθεί το πράσινο φως για τη διεξαγωγή τους, από την Εισαγγελία Λάρισας.

Πρόσθεσε δε ότι βίωσε τις 23 ημέρες της απεργίας πείνας «με πολύ πόνο και κούραση».

«Ταυτόχρονα έχω υπομονή και αυτή η συμπαράσταση του κόσμου με κάνει να αντέχω και να ελπίζω. Μέχρι να απαντηθούν όλα τα αιτήματά μου, θα είμαι εδώ», πρόσθεσε.Κάλεσε δε, σε συγκέντωση, στις 18:30 της Τετάρτης, στο Σύνταγμα για να γιορτάσει την νίκη του.

Σε δηλώσεις της δίπλα στον Πάνο Ρούτσι λίγο πριν ανακοινώσει το τέλος στην απεργία πείνας, η συνήγορός του Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε πως «με τον αγώνα του που έχει την στήριξη ολόκληρης της κοινωνίας, κατάφερε να νικήσει τους πιο αδυσώπητους μηχανισμούς που στοχεύουν, στην συσκότιση και την συγκάλυψη της αλήθειας».

