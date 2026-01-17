552
Τραμπ και Ερντογάν στην Αίγυπτο τον Οκτώβριο | Suzanne Plunkett - Pool / Getty Images
Κόσμος

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Νέοι τριγμοί στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να ανησυχεί για τις προσκλήσεις του αμερικανού προέδρου σε Τουρκία αλλά και Κατάρ - Στους προσκληθέντες και ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι

Protagon Team Protagon Team 17 Ιανουαρίου 2026, 16:13
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μια επιστολή με την οποία προσκαλεί τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να γίνει μέλος του επονομαζόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» που θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας.

«Τη 16η Ιανουαρίου του 2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ως πρόεδρος ιδρυτής του Συμβουλίου Ειρήνης, έστειλε μία επιστολή στο πρόεδρό μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την οποία τον προσκαλεί να γίνει ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης», έγραψε στο Χ ο Μπουρχανετίν Ντουράν, διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ έστειλε προσκλήσεις στον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, και της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, καθώς και ανώτερους διπλωμάτες του Κατάρ.

Ο Μιλέι ανακοίνωσε ότι έλαβε «την πρόσκληση για την Αργεντινή να συμμετάσχει, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο Ειρήνης». «Η Αργεντινή θα στέκεται πάντα στο πλευρό των χωρών που αντιμετωπίζουν με θάρρος την τρομοκρατία, που υπερασπίζονται τη ζωή και την περιουσία και που προωθούν την ειρήνη και την ελευθερία. Είναι τιμή για εμάς να μοιραζόμαστε μια τόσο μεγάλη ευθύνη» πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Χ.

«Εκτιμώ την επιστολή του Εξοχότατου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τις αξιόλογες προσπάθειές του να εδραιώσει τα θεμέλια της ειρήνης και της σταθερότητας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και την εκτίμηση που εξέφρασε για τον καίριο ρόλο της Αιγύπτου στην υποστήριξη της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή», έγραψε ο Αλ Σίσι στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως επισημαίνουν οι Times of Israel η συμμετοχή επιφανών αξιωματούχων από το Κατάρ και την Τουρκία -δύο χώρες που έχουν ασκήσει έντονη κριτική στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα- είναι πιθανό να προκαλέσει την δυσαρέσκεια της Ιερουσαλήμ, αλλά αποδεικνύει τη χρησιμότητά τους στα μάτια του Τραμπ, ο οποίος έχει επαινέσει τις ικανότητές τους να πείσουν τη Χαμάς να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Παρασκευή ορισμένα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, όπου θα προεδρεύει ο Τραμπ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκάς Χακάν Φιντάν ανακοινώθηκε ως ένα από τα μέλη του “Εκτελεστικού Συμβουλίου για τη Γάζα” μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και τον γαμπρό του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ.

Στη σύνθεση περιλαμβάνονται επίσης ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Μαρκ Ρόουαν, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα και ο πολιτικός σύμβουλος Ρόμπερτ Γκάμπριελ. Πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης θα είναι ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

