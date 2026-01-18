Πώς η Γροιλανδία αλλάζει τις διατλαντικές σχέσεις

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να χρησιμοποιήσει τον αμερικανικό στρατό για να καταλάβει τη Γροιλανδία, ευρωπαίοι αξιωματούχοι και διπλωμάτες έχουν αρχίσει να συζητούν σιωπηρά μια μέχρι πρότινος αδιανόητη σκέψη: πώς θα έμοιαζε μια αντεπίθεση;

Μια στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και οποιασδήποτε ευρωπαϊκής δύναμης θα κατέληγε πιθανότατα σε έναν από τους συντομότερους πολέμους στην Ιστορία. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους οποίους οι σύμμαχοι της Γροιλανδίας μπορούν να αντισταθούν στον αμερικανό πρόεδρο αν εκείνος αρνηθεί να συμβιβαστεί, εκτιμά το Politico.

Κύριο σημείο πίεσης αποτελεί το εκτεταμένο δίκτυο στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, το οποίο οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν —σύμφωνα με τη γεωπολιτική ορολογία— για να προβάλλουν την αμερικανική ισχύ μακριά από την επικράτειά τους, στην Αφρική και κυρίως στη Μέση Ανατολή.

Γιατί θα πρέπει οι ΗΠΑ να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις ή να λαμβάνουν υποστήριξη από τα ναυτικά, τις αεροπορίες ή ακόμη και τις υπηρεσίες πληροφοριών των συμμάχων τους, αν επιχειρήσουν να καταλάβουν κυρίαρχο έδαφος κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ, όπως η Δανία;

Το ζήτημα είναι τόσο ευαίσθητο ώστε οι διπλωμάτες καταβάλλουν προσπάθειες να το κρατήσουν μακριά από τις επίσημες συζητήσεις μεταξύ κυβερνήσεων στις συνόδους της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, πέντε αξιωματούχοι και διπλωμάτες επιβεβαίωσαν στο Politico ότι το εξαιρετικά λεπτό θέμα του πώς θα μπορούσε κανείς να «ανταποδώσει το χτύπημα» στον Τραμπ συζητείται ιδιωτικά σε όλη την ήπειρο.

Πέρα από τα στρατιωτικά μέσα της Ευρώπης, οι ΗΠΑ βασίζονται επίσης στη Γηραιά Ηπειρο ως βασικό εμπορικό εταίρο, ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δαπανούν κάθε χρόνο δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά αμερικανικών όπλων. Ολα αυτά συνιστούν ένα «χαρτί» πίεσης, αν οι ευρωπαίοι πελάτες αποφασίσουν να σταματήσουν τις αγορές από τις ΗΠΑ.

Ο μεγάλος κίνδυνος, σύμφωνα με ορισμένους αξιωματούχους, είναι ότι μια τόσο ωμή πρόκληση θα μπορούσε να οδηγήσει γρήγορα σε πλήρη ρήξη των διατλαντικών σχέσεων. Αλλοι υποστηρίζουν ότι η συμμαχία καθίσταται όλο και πιο τοξική υπό τον Τραμπ και ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει μπροστά.

Ο πρώτος που άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε η Ευρώπη να αντεπιτεθεί ήταν ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Δεν υποτιμούμε τις δηλώσεις για τη Γροιλανδία», φέρεται να τόνισε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με το Politico. Προσέθεσε ότι «αν πληγεί η κυριαρχία ενός ευρωπαϊκού και συμμαχικού κράτους, οι αλυσιδωτές συνέπειες θα είναι πρωτοφανείς. Η Γαλλία παρακολουθεί την κατάσταση με τη μέγιστη προσοχή και θα ενεργήσει σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Δανία».

Γάλλος κυβερνητικός αξιωματούχος δεν επιβεβαίωσε αν ο Μακρόν είχε ή σκόπευε να έχει επαφή με τον Τραμπ για το ζήτημα της Γροιλανδίας, τόνισε όμως ότι «πρόκειται για εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα και ζυγίζει κάθε λέξη πολύ προσεκτικά».

Οι βασικές επιλογές

Η συγκαλυμμένη προειδοποίηση του γάλλου προέδρου ήρθε καθώς οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας ξεκίνησαν συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ στην Ουάσινγκτον, αναζητώντας έναν συμβιβασμό για το μέλλον του νησιού των 57.000 κατοίκων.

Μετά τις συνομιλίες την Τετάρτη 14/1 με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν προσπάθησε να εμφανιστεί αισιόδοξος, αλλά παραδέχθηκε ότι δεν «βλέπει» συμφωνία. «Ο αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί να κατακτήσει τη Γροιλανδία», είπε στους δημοσιογράφους. «Επομένως εξακολουθούμε να έχουμε μια θεμελιώδη διαφωνία».

Διπλωμάτες από ευρωπαϊκές χώρες, που ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δήλωσαν στο Politico ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις για το πώς θα μπορούσαν να ασκηθούν πιέσεις στον Τραμπ. Οι ευκολότερες επιλογές περιλαμβάνουν τακτικές καθυστέρησης, πιέσεις σε Ρεπουμπλικανούς στην Ουάσινγκτον, αποστολή συμμαχικών στρατευμάτων στη Γροιλανδία, ακόμη και εκστρατεία για ενημέρωση των αμερικανών πολιτών.

Ομως έχει τεθεί ως μέσο και το ενδεχόμενο διακοπής της υποστήριξης σε αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων ριζοσπαστικών προτάσεων για ανάκτηση του ελέγχου αμερικανικών βάσεων, όπως ανέφερε ένας από τους διπλωμάτες.

«Γίνονται συζητήσεις για το πώς θα μπορούσαμε να ασκήσουμε πίεση και να πούμε: “Μας χρειάζεστε, και αν κάνετε αυτό, θα ανταποδώσουμε με κάποιον τρόπο”», είπε. «Αλλά ταυτόχρονα κανείς δεν θέλει να μιλήσει δημόσια γι’ αυτό».

Ο βασικός λόγος που οι Ευρωπαίοι διστάζουν να επιδείξουν επιθετικότητα δημόσια είναι ότι θεωρούν τη στήριξη του Τραμπ ζωτικής σημασίας για την παροχή αξιόπιστων εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία. Ταυτόχρονα, πολλοί σύμμαχοι δυσκολεύονται να φανταστούν έναν κόσμο όπου οι ΗΠΑ θα καταλάμβαναν τη Γροιλανδία διά της βίας. «Ισως είναι ευσεβής πόθος», είπε ο διπλωμάτης, προσθέτοντας όμως ότι «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι».

Ενας ακόμη ευρωπαίος αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Politico ότι οι κυβερνήσεις συζητούν πώς θα μπορούσαν να απαντήσουν αποτελεσματικά στις αμερικανικές εδαφικές απαιτήσεις. «Υπάρχει μόχλευση στην Ευρώπη, αλλά δεν αξιοποιείται στο μέγιστο», είπε.

Προς το παρόν, οι Ευρωπαίοι δεν είναι ψυχολογικά έτοιμοι για το είδος της κλιμάκωσης που θα προκαλούσαν τέτοια αντίποινα. «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Στο ΝΑΤΟ –όπου οποιαδήποτε συζήτηση περί τιμωρίας των Αμερικανών παραμένει σε μεγάλο βαθμό ταμπού– ορισμένοι τονίζουν ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν δίκοπο μαχαίρι. «Η χρήση βάσεων ως διαπραγματευτικών χαρτιών για άσκηση πίεσης –και αυτό μπορεί να γίνει– θα προκαλούσε αμοιβαία ζημία», εξήγησε διπλωμάτης του ΝΑΤΟ. «Η Ευρώπη θα έχανε περαιτέρω εγγυήσεις ασφάλειας… και οι ΗΠΑ θα έχαναν την πολυτιμότερη προωθημένη επιχειρησιακή τους πλατφόρμα».

Οι δυνατότητες που υπάρχουν

Μέχρι το 2024 οι ΗΠΑ διέθεταν 31 μόνιμες βάσεις και 19 ακόμη στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτές περιλαμβάνονταν τουλάχιστον 67.500 εν ενεργεία στρατιωτικοί, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Αμυνας, με τη μερίδα του λέοντος να σταθμεύει στη Γερμανία, στην Ιταλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η μεγαλύτερη βάση του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, στο Ράμσταϊν της Γερμανίας, καθώς και αεροπορικές βάσεις στο Λέικενχιθ και στο Μίλντενχολ στο Ηνωμένο Βασίλειο, που φιλοξενούν συνολικά περίπου 3.000 στρατιωτικούς. Η αεροπορική βάση του Αβιάνο στην Ιταλία υποστηρίζει τη μοναδική αμερικανική πτέρυγα μαχητικών νοτίως των Αλπεων και αποτελεί «κομβικό κέντρο αεροπορικής ισχύος του ΝΑΤΟ», σύμφωνα με το Center for European Policy Analysis.

Ο Μπεν Χότζες, πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, δήλωσε ότι αυτές οι βάσεις είναι «απαραίτητες για την ετοιμότητα και την ενίσχυση της παγκόσμιας στρατηγικής εμβέλειας» των ΗΠΑ, τονίζει το Politico. Η αναγκαστική εγκατάλειψή τους θα είχε «καταστροφικές» συνέπειες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, είπε ο Χότζες, με το Ράμσταϊν ειδικότερα να λειτουργεί ως βασικό ορμητήριο για αναπτύξεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Αυτό δεν είναι το μοναδικό χαρτί της Ευρώπης. Η Ουάσινγκτον θα έχανε επίσης περίπου το ήμισι των δυνατοτήτων ανταλλαγής πληροφοριών σε περίπτωση ρήξης, υποστήριξε, ενώ η ήπειρος θα μπορούσε επίσης να απειλήσει ότι θα σταματήσει να αγοράζει αμερικανικά όπλα. Το 2024, η Ευρώπη ενέκρινε διακρατικές συμβάσεις ύψους 76 δισ. δολαρίων – πάνω από το μισό του παγκόσμιου συνόλου των ΗΠΑ.

«Η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει να σωθεί το ΝΑΤΟ και αυτή η διατλαντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν σταθεί απέναντι στις ΗΠΑ και δεν λειτουργεί απλώς ως κομπάρσος που υποχωρεί», είπε ο Χότζες.

Οταν ο Τραμπ βομβάρδισε το Ιράν, τον Ιούνιο του περασμένου έτους, οι αμερικανοί στρατιωτικοί που σχεδίασαν τις επιθέσεις ανέμεναν πολύ μεγαλύτερη αντίσταση από τις ιρανικές δυνάμεις και ζήτησαν εναέρια υποστήριξη από τους Ευρωπαίους, μεταξύ άλλων μέσω της βάσης του ΝΑΤΟ κοντά στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας στη Ρουμανία. Μόλις την περασμένη εβδομάδα οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν βρετανικές βάσεις για επιχείρηση κατάσχεσης δεξαμενόπλοιου «σκιώδους στόλου» με ρωσική σημαία στον Βόρειο Ατλαντικό.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επεσήμαναν αυτά τα παραδείγματα ως απόδειξη ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να χρειάζεται στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.

Σε επίπεδο logistics, το κλείσιμο αμερικανικών βάσεων θα συνεπαγόταν «βαθιές προκλήσεις», δήλωσε ο Τζέφρι Κορν, διευθυντής του Κέντρου Στρατιωτικού Δικαίου και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Texas Tech, όπως η διαχείριση της αποχώρησης στρατευμάτων και οι νομικές αξιώσεις για την αξία στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων. Νομικά, όμως, «είναι στην πραγματικότητα ζήτημα εσωτερικού δικαίου» για τις ευρωπαϊκές χώρες που θα ήθελαν να τερματίσουν την αμερικανική παρουσία. «Είναι δικαίωμά τους», είπε.

Παρά τον συναγερμό για τις προθέσεις του Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, το ζήτημα δεν αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα ασφάλειας για την ΕΕ ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ χώρες όπως η Γερμανία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν δεσμευθεί να στείλουν στρατιωτικό προσωπικό ως ένδειξη στήριξης, άλλες ανησυχούν ότι η διαμάχη αποτελεί επικίνδυνη απόσπαση προσοχής από το βασικό τους καθήκον: την υπεράσπιση της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία.

Χωρίς αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας, παραδέχονται οι διπλωμάτες, θα είναι αδύνατο να αποτραπεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν από το να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία. Ετσι, ο κατευνασμός του Τραμπ πρέπει προς το παρόν να έχει προτεραιότητα, ακόμη κι αν η συμμαχία δεν διαρκέσει για πάντα.

«Η διατλαντική σχέση αλλάζει», είπε αξιωματούχος από χώρα της ΕΕ στο Politico και ξεκαθάρισε: «Δεν πρόκειται να επιστρέψει εκεί που ήταν».

