Μακρόν α λα «Top Gun»: Με γυαλιά ηλίου και σε επίσημες εμφανίσεις

Μία διαφορετική εικόνα του γάλλου πρόεδρου Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται πως θα πρέπει να συνηθίσουν στην πατρίδα του και όχι μόνο. Συγκεκριμένα, ένα πρόβλημα στα μάτια, τον υποχρεώνει να φοράει γυαλιά ηλίου ακόμα και σε εσωτερικούς χώρους ή επίσημες εμφανίσεις.

Θυμίζουμε ότι ο γάλλος πρόεδρος είχε εμφανιστεί προ ολίγων ημερών με έντονα ερεθισμένο το δεξί μάτι του, στην καθιερωμένη ομιλία του προς τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις για την έναρξη του νέου έτους, προκαλώντας σχόλια αλλά και ερωτήματα.

Ο Μακρόν την Πέμπτη με το εμφανώς ερεθισμένο μάτι (Philippe Magoni/Pool via REUTERS)

Ο ίδιος όμως καθησύχασε αμέσως το κοινό κάνοντας λόγο για κάτι που δεν είναι «σοβαρό» και αντιμετώπισε με χιούμορ την κατάσταση με μία αναφορά στο τραγούδι «Eye of the Tiger», από την ταινία «Ρόκι ΙΙΙ» με τον Σιλβέστερ Σταλόνε. «Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι σημάδι αποφασιστικότητας», ανέφερε.

Αυτό το πρόβλημα στο μάτι όμως φαίνεται να οδήγησε τον Μακρόν να προχωρήσει σε μία αλλαγή στην εικόνα του: σε νέες φωτογραφίες από το γαλλικό προεδρικό μέγαρο, ο Μακρόν εμφανίζεται να φορά γυαλιά ηλίου με μπλε φακό. Οι σχολιαστές στην χώρα έκαναν λόγο για γυαλιά που θυμίζουν το στιλ του Τομ Κρουζ σε μια άλλη πασίγνωστη ταινία, το «Top Gun».

Ο γάλλος πρόεδρος με τα γυαλιά ηλίου που προκάλεσαν σχόλια (Yoan Valat/Pool via REUTERS)

Ο ίδιος ο πρόεδρος της Γαλλίας πάντως ζήτησε συγγνώμη από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη και ανέφερε ότι θα χρειαστεί να φοράει αυτά τα ειδικά γυαλιά ηλίου για «αρκετό καιρό» καθώς του το έχουν επιβάλλει οι γιατροί του και δεν έχει άλλη επιλογή.

