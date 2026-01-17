99
Αγριο έγκλημα στην Αιτωλοακαρνανία: 44χρονος σκότωσε 50χρονο με κυνηγετική καραμπίνα

Συνελήφθη ο δράστης - Από τις Αρχές εξετάζεται το ενδεχόμενο των προσωπικών διαφορών ανάμεσα στους δύο άνδρες

Protagon Team Protagon Team 17 Ιανουαρίου 2026, 12:20
Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 44χρονος, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου δολοφόνησε έναν 50χρονο στην περιοχή Λιθοβούνι Μακρυνείας, στην Αιτωλοακαρνανία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, όπως έχει προκύψει από τις μέχρι τώρα έρευνες, ο 44χρονος πλησίασε τον 50χρονο την ώρα που ο τελευταίος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Στην συνέχεια τον πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα, με αποτέλεσμα ο 50χρονος να εκπνεύσει επί τόπου.

Στο πλαίσιο των ερευνών που ξεκίνησε η αστυνομία, εντοπίστηκε έπειτα από λίγη ώρα ο 44χρονος και συνελήφθη.

Σχετικά με τα κίνητρα της δολοφονίας, εξετάζεται από την αστυνομία το ενδεχόμενο των προσωπικών διαφορών ανάμεσα στον δράστη και το θύμα.

