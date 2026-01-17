Βράβευση του Γρηγόρη Δημητριάδη από τον Σύλλογο για παιδιά με καρκίνο «Η Πίστη»

Σε κλίμα συγκίνησης, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις «Η Πίστη» τίμησε τον Γρηγόρη Δημητριάδη για τη διαχρονική και σταθερή συνεισφορά του στο έργο της στήριξης ανήλικων ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών τους. Η βράβευση ανέδειξε τη σημασία της έμπρακτης αλληλεγγύης, αλλά και της συνέπειας ανθρώπων που επιλέγουν να βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό δράσεων με έντονο κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα.

Κατά την απονομή της τιμητικής διάκρισης, ο κ. Δημητριάδης, επέλεξε να στρέψει την προσοχή όχι στο πρόσωπό του, αλλά στο έργο του Συλλόγου. Ο πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού ευχαρίστησε τους ανθρώπους της «Πίστης» για την τιμή, υπογραμμίζοντας ότι θεωρεί την προσφορά του αυτονόητο καθήκον. «Ευχαριστώ τον σύλλογο “Η Πίστη” για την τιμητική διάκριση. Κάνω το χρέος μου. Όσο ο Θεός με έχει όρθιο, θα συνεχίσω να βοηθάω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η συμβολή του Γρηγόρη Δημητριάδη δεν συνιστά μια αποσπασματική ή συγκυριακή πράξη στήριξης, αλλά μια σταθερή παρουσία που έχει καταστεί σημείο αναφοράς για τον Σύλλογο. Η συνέπεια και η διάρκεια της προσφοράς του ενισχύουν ουσιαστικά το έργο της «Πίστης», σε μια διαρκή μάχη που ξεπερνά τα όρια της υλικής βοήθειας και αγγίζει τον πυρήνα της ανθρώπινης συμπαράστασης.

Η εκδήλωση αποτέλεσε, παράλληλα, ευκαιρία να αναδειχθεί το πολύπλευρο έργο του Συλλόγου «Η Πίστη», ο οποίος ιδρύθηκε το 1993 από γονείς παιδιών που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Από τότε μέχρι σήμερα, ο Σύλλογος έχει συμβάλει καθοριστικά στον εξοπλισμό του νοσοκομείου με κρίσιμο ιατρικό και εργοθεραπευτικό υλικό, ενώ στηρίζει συστηματικά τις οικογένειες μέσα από εξειδικευμένο προσωπικό και ένα ενεργό δίκτυο εθελοντών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τιμητική διάκριση έλαβαν επίσης η αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» Νούλη Μανώλη και η Cosmote Telekom. Την εκδήλωση συντόνισαν η πρόεδρος του Συλλόγου «η Πίστη», Αναστασία Σταματέα και ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων οι: Παύλος Μαρινάκης, Σοφία Βούλτεψη, Βασίλης Σπανάκης, Σοφία Νικολάου, Νίκος Ρωμανός, Λευτέρης Κρητικός, Γιάννης Φωστηρόπουλος και η διευθύντρια του ιδιαίτερου γραφείου του Πρωθυπουργού, Ελένη Σχινά.

View this post on Instagram A post shared by Grigoris Dimitriadis (@dimitriadis_gr)

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News