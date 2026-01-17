Η έφηβη που ίσως κυβερνήσει τη Βόρεια Κορέα

Την Πρωτοχρονιά οι ηγέτες της Βόρειας Κορέας συγκεντρώθηκαν σε ένα μεγαλοπρεπές μαυσωλείο στην Πιονγιάνγκ, όπου βρίσκονται τα ταριχευμένα σώματα των αιώνιων ηγετών της χώρας, Κιμ Ιλ Σουνγκ και Κιμ Γιονγκ Ιλ. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο νυν «υπέρτατος ηγέτης» της Βόρειας Κορέας και τρίτο μέλος της οικογένειάς του που κατέχει αυτή τη θέση, απέτισε φόρο τιμής στους προγόνους του. Στα δεξιά του, στεκόταν για πρώτη φορά δημοσίως ένα κορίτσι: η κόρη του δικτάτορα.

Από τότε που η Βόρεια Κορέα απέκτησε πυρηνικά όπλα, το καθεστώς φοβάται λιγότερο ότι θα ανατραπεί από κάποια ξένη δύναμη. Παρ’ όλα αυτά, ο Κιμ παραμένει βαθιά παρανοϊκός όσον αφορά τις απειλές από το εσωτερικό, γράφει ο Economist. Αν και είναι ακόμη μόλις 42 ετών, φαίνεται ότι σκέφτεται ήδη πώς θα διασφαλίσει ότι η δυναστεία των Κιμ θα παραμείνει στην εξουσία και μετά από αυτόν. Η εμφάνιση της κόρης του στο μαυσωλείο την 1η Ιανουαρίου τροφοδότησε ακόμη περισσότερο τις εικασίες ότι προετοιμάζεται για να αναλάβει κάποια μέρα τη θέση του πατέρα της.

Λίγα πράγματα είναι γνωστά για την κόρη του Κιμ, η οποία εκτιμάται ότι βρίσκεται στα πρώτα της εφηβικά χρόνια. Ακόμη και το όνομά της δεν είναι σαφές. Συχνά αναφέρεται ως Κιμ Τζου Αε, μια πληροφορία που πρώτος αποκάλυψε ο αμερικανός πρώην μπασκετμπολίστας Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος είπε ότι την κράτησε ως μωρό στην αγκαλιά του, κατά την επίσκεψή του στην Πιονγιάνγκ το 2013. Ενας βορειοκορεάτης διπλωμάτης που αποστάτησε πρόσφατα, ισχυρίζεται ότι το πραγματικό της όνομα είναι Κιμ Τζου Γιε. Τα επίσημα κρατικά ΜΜΕ είναι ασαφή, αναφερόμενα σε αυτήν ως «σεβαστό παιδί» ή «αγαπημένο παιδί».

Η κόρη του Κιμ, σύμφωνα με τον Economist, εμφανίστηκε για πρώτη φορά δίπλα στον πατέρα της τον Νοέμβριο του 2022, όταν η Βόρεια Κορέα έκανε δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου. Ορισμένοι υπέθεσαν ότι η παρουσία της είχε στόχο να ενισχύσει την εικόνα του Κιμ ως ισχυρού ηγέτη και ταυτόχρονα στοργικού οικογενειάρχη. Από τότε, όμως, οι δημόσιες εμφανίσεις της έχουν γίνει πολύ πιο συχνές. Σύμφωνα με ανάλυση της ιαπωνικής εφημερίδας Nikkei, κατά τα έτη 2022–2024 εμφανίστηκε στην τηλεόραση της Βόρειας Κορέας σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα. Τον περασμένο χρόνο έκανε την εμφάνισή της και σε σημαντικές διπλωματικές εκδηλώσεις, όπως σε τελετή στην πρεσβεία της Ρωσίας στην Πιονγιάνγκ και σε ταξίδι υψηλού προφίλ με τον πατέρα της στο Πεκίνο.

Το να φωτογραφίζεται δίπλα σε πυρηνικά όπλα, το απόλυτο σύμβολο της ισχύος του καθεστώτος, έχει στόχο να ενισχύσει το ηγετικό της προφίλ, σχολιάζει ο Εconomist. Ανώτατοι αξιωματούχοι, πιστοί της δυναστείας Κιμ, δείχνουν σεβασμό απέναντί της. Κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής παρέλασης που μεταδόθηκε από τα κρατικά ΜΜΕ, οι τηλεθεατές είδαν και την αγαπημένη λευκή φοράδα της κόρης, ένα σύμβολο με ιδιαίτερη σημασία για τους Βορειοκορεάτες, καθώς τα λευκά άλογα είχαν συνδεθεί με τη λατρεία της προσωπικότητας του Κιμ Ιλ Σουνγκ.

Οι νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι εκτιμούν πλέον ότι η κόρη είναι η πιθανότερη διάδοχος του Κιμ. Ο ίδιος ίσως επιδιώξει να καθιερώσει επισήμως τη θέση της στο επόμενο κομματικό συνέδριο, που διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια και αναμένεται τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, ορισμένοι παρατηρητές αναρωτιούνται αν μια τόσο πατριαρχική κοινωνία θα δεχόταν ποτέ μια γυναίκα στην κορυφή της. Υπό τον Κιμ, σημειώνει ο Εconomist, αρκετές γυναίκες έχουν αποκτήσει σημαντικές θέσεις, όπως η αδελφή του, Κιμ Γιο Τζονγκ, που θεωρείται η δεύτερη ισχυρότερη προσωπικότητα στη χώρα, ενώ για πρώτη φορά η Βόρεια Κορέα διαθέτει γυναίκα υπουργό Εξωτερικών, τη Τσο Σον Χούι.

Μια γυναίκα στην απόλυτη κορυφή, όμως, θα μπορούσε να δημιουργήσει μελλοντική ευπάθεια για τη δυναστεία Κιμ. Τα παιδιά της, όταν έρθει η ώρα, ίσως δυσκολευτούν να διατηρήσουν την εξουσία αν δεν μπορούν να αποδείξουν ότι προέρχονται από τον ιδρυτή της χώρας μέσω της ανδρικής γραμμής διαδοχής. Φημολογείται ότι ο Κιμ έχει και έναν γιο και κάποιοι σχολιάζουν ότι η κόρη χρησιμοποιείται προς το παρόν ως «παραπέτασμα καπνού».

Αν τελικά ο Κιμ αποφασίσει ότι η στρατηγική του να προωθεί την κόρη του ήταν λάθος, πιθανότατα υπάρχει χρόνος να αλλάξει γνώμη. Ωστόσο, δεν προκαλεί έκπληξη ότι φαίνεται να ξεκίνησε νωρίς τον σχεδιασμό της διαδοχής του. Ο ίδιος είχε αναδειχθεί διάδοχος μόνο μετά το ξαφνικό εγκεφαλικό του πατέρα του το 2008 και, για να εδραιώσει την εξουσία μετά το θάνατό του το 2011, χρειάστηκε να εκτελέσει τον θείο του και να δολοφονήσει τον ετεροθαλή αδελφό του με νευροτοξικό παράγοντα, σε αεροδρόμιο της Μαλαισίας.

Το καθεστώς της Βόρειας Κορέας είναι πιο ανθεκτικό από ό,τι πολλοί πιστεύουν, καταλήγει ο Εconomist. Ο Κιμ ίσως θεωρεί καλύτερο να δώσει στη νέα ηγεσία ένα προβάδισμα, ξεκινώντας νωρίτερα τη διαδικασία διαδοχής.

