Ο Τσίπρας είπε ότι δουλεύει μεθοδικά πάνω σε ένα σχέδιο διακυβέρνησης

Ήταν η τρίτη παρουσίαση της «Ιθάκης» –αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, μετά, δηλαδή, από το «Παλλάς» στην Αθήνα, αρχές Δεκεμβρίου και την Πάτρα, λίγο πριν τις γιορτές. Η σκηνοθεσία πάνω κάτω ίδια: μια αίθουσα, αυτή του «Ολύμπιον», που όπως θα θριαμβολογούσαν οι φίλοι του και οι υμνητές του στα κανάλια, αποδείχτηκε «μικρή» για την προσέλευση του κόσμου, άλλοι φίλοι που τον υποδέχτηκαν με το σύνθημα «να ‘τος, να ‘τος, ο Πρωθυπουργός» και ένας Αλέξης Τσίπρας με την ίδια ρητορική.

Ο πρώην πρόεδρος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και συγγραφέας τώρα της «Ιθάκης», χρησιμοποίησε ξανά την παρουσίαση του βιβλίου του, το μεσημέρι του Σαββάτου (17.01), για να επανέλθει στην πολιτική επικαιρότητα, επιχειρώντας ένα ακόμη μετέωρο βήμα προς την αναγγελία δημιουργίας κόμματος: αυτή τη φορά αναφέρθηκε σε ένα προοδευτικό, συνεκτικό σχέδιο διακυβέρνησης, στο οποίο, όπως αποκάλυψε, δουλεύει μεθοδικά ο ίδιος και οι συνεργάτες του, καθώς, έκρινε πως είναι ανάγκη της κοινωνίας η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης. Μια που το αποκάλυψε στο «Ολύμπιον», θα μπορούσε να το ανακοινώσει, αλλά τότε θα το αποκαλούσαν Σχέδιο της Θεσσαλονίκης, και θα θύμιζε το Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, έτσι μάλλον η ιδέα εγκαταλείφθηκε.

Ο κ. Τσίπρας επέμεινε ότι o προοδευτικός κόσμος «αναζητά μια ισχυρή κυβερνώσα προοδευτική δύναμη, κι όχι μικρά και ανίσχυρα να κυβερνήσουν κόμματα. Ούτε μια ακόμη δύναμη διαμαρτυρίας, έχουμε τέτοιες», είπε, αναφερόμενος προφανώς και στο κόμμα Καρυστιανού.

Κατά τα άλλα, ο κ. Τσίπρας επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, φτάνοντας να πει πως είναι «η χειρότερη της Μεταπολίτευσης» στην πιο δύσκολη συγκυρία, εσωτερική και διεθνή, και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική, μιλώντας για επικίνδυνη πολιτική του δεδομένου συμμάχου.

«Μια κυβέρνηση δήθεν Κεντροδεξιά που τον τόνο, όμως, πάντα τον δίνουν τα ακροδεξιά δεκανίκια, που από τη μία μέρα στην άλλη, από αντισημίτες έγιναν υπερασπιστές των πιο ακραίων ισραηλινών θέσεων. Και απο φιλορώσοι έγιναν υπέρμαχοι της δήθεν “σωστής πλευράς της Ιστορίας”. Και σήμερα ως δια μαγείας έγιναν Τραμπικότεροι του Τραμπ», είπε –ξεχνώντας, προφανώς, τους δικούς του εναγκαλισμούς, τόσο με την ελληνική Ακροδεξιά, όσο και με τον Τραμπ…

«Πρέπει να μας απαντήσει στο τι θα έλεγε αν απειλούνταν η Κύπρος ή το Αιγαίο», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός, σχετικά με την πολυσυζητημένη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα.

Στο πιο ενδιαφέρον σημείο, ο ομιλητής είπε ότι το σχέδιο, το οποίο θα βγάλει τη χώρα από αυτό το αδιέξοδο, είναι ένα σχέδιο που θέλει αρκετή δουλειά. Εκείνη τη στιγμή το κοινό στην αίθουσα φώναξε «πες το», με τον ίδιο, ωστόσο, να μην προχωρά περαιτέρω.

