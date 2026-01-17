Ντοκιμαντέρ για το «Stranger Things» καταρρίπτει το Conformity Gate

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς μυστηρίου «Stranger Things» του Netflix, που ανέβηκε στην πλατφόρμα streaming με την έλευση του 2026 και έκτοτε βρίσκεται στην πρώτη θέση, έχει κάνει πολλούς θαυμαστές –οι οποίοι μετά από δέκα χρόνια (το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε τον Ιούλιο του 2016) αποδείχτηκε ότι δεν ήταν έτοιμοι να εγκαταλείψουν το σύμπαν των αδελφών Ντάφερ– να λαχταρούν ακόμη περισσότερο τους φανταστικούς, θεοσκότεινους κόσμους.

Ετσι, μετά την κυκλοφορία του τελευταίου επεισοδίου, στα social media κυκλοφόρησε (και αμέσως έγινε viral) μια θεωρία γνωστή ως Conformity Gate, που ισχυριζόταν ότι στις 7 Ιανουαρίου θα έκανε πρεμιέρα ένα μυστικό, ένατο επεισόδιο. Αλλά οι φαν της σειράς απελπίστηκαν όταν η ημερομηνία παρήλθε χωρίς την προβολή του επεισοδίου.

Το πολυπόθητο «δεύτερο» φινάλε δεν πραγματοποιήθηκε μεν, αλλά το «One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5» (Μια Τελευταία Περιπέτεια: Stranger Things 5 – Στα Παρασκήνια), ένα ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς δημιουργήθηκε η πέμπτη σεζόν της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς, ελπίζει να ικανοποιήσει κάποιες από αυτές τις επιθυμίες και να απαντήσει σε φλέγοντα ερωτήματα, γράφουν στο BBC Newsbeast οι Πιτ Αλισον και Ναόμι Κλαρκ. Οι δυο τους, με αφορμή την προβολή του ντοκιμαντέρ στο Netflix, μίλησαν με τη δημιουργό του Μαρτίνα Ράντουαν.

Η Ράντουαν λέει ότι βρήκε τη θεωρία της Conformity Gate «κάπως παράξενη». «Γιατί να το αποκρύψουν;», αναρωτιέται. Ωστόσο καταλαβαίνει ότι οι θαυμαστές που έχουν ακολουθήσει το δεκαετές τηλεοπτικό ταξίδι των «Stranger Things» μπορεί να «δυσκολεύονται να πουν αντίο». Και ελπίζει ότι το δίωρο ντοκιμαντέρ να προσφέρει κάποιο οριστικό τέλος, δίνοντας παράλληλα μια μοναδική εικόνα από την αίθουσα των σεναριογράφων και τη διαδικασία παραγωγής.

Τα γυρίσματα της πέμπτης σεζόν διήρκεσαν περισσότερες από 230 ημέρες και καταγράφηκε υλικό διάρκειας 630 ωρών. Οι αδελφοί Ντάφερ, οι δημιουργοί της εμπνευσμένης από τη δεκαετία του 1980 σειράς, γεμάτης με τέρατα από διάφορα σύμπαντα, αντιμετώπισαν απίστευτη πίεση όταν έφθασαν στο τελευταίο επεισόδιο.

Αυτό το άγχος αποτυπώνεται ανάγλυφα στο ντοκιμαντέρ, καθώς οι αδελφοί Ντάφερ και η ομάδα των σεναριογράφων τους εξακολουθούν να δουλεύουν το σενάριο του φινάλε, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα. Είναι μια αποκάλυψη που σoκάρει ορισμένους, σχολιάζουν οι αρθρογράφοι. Αλλά σε ένα project αυτής της κλίμακας, εξηγεί στο BBC η Μαρτίνα Ράντουαν, «δεν μπορείς να γράψεις τα πάντα εκ των προτέρων», οπότε είναι συνήθης πρακτική στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο να γράφεις (και να τελειοποιείς) το σενάριο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Πιστεύω ότι η πρόσβαση στον χώρο των σεναριογράφων είναι ένα πραγματικό δώρο και προνόμιο που μας έδωσαν οι αδελφοί, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να σκεφτεί κανείς πως όταν γράφεις ένα σενάριο, απλώς κάθεσαι και γράφεις», λέει. «Αλλά όχι, στην πραγματικότητα σκέφτεσαι ένα σωρό πράγματα και το πώς θα συνυφάνεις όλες αυτές τις ιστορίες. Εννοώ ότι πρόκειται για ένα τεράστιο καστ και το να καλύψεις την εξέλιξη 19 χαρακτήρων είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα και επίτευγμα», τονίζει.

Τι αποκαλύπτει το ντοκιμαντέρ;

Στο ντοκιμαντέρ οι θεατές βλέπουν κάποιες από τις συζητήσεις που έκαναν οι σεναριογράφοι, όπως για την τελική σκηνή της μάχης των κεντρικών χαρακτήρων εναντίον των αδίστακτων και επικίνδυνων κακών Vecna ​​και Mind Flayer, καθώς και για την τελική μοίρα της Ιλέβεν, την οποία υποδύεται η ηθοποιός Μίλι Μπόμπι Μπράουν.

Δείχνει επίσης πώς έχουν μεγαλώσει με την πάροδο των ετών τα βασικά μέλη του καστ ως χαρακτήρες και ως ηθοποιοί, παρουσιάζοντας αποσπάσματα από τα βίντεο των οντισιόν τους και σκηνές από την πρώτη σεζόν της σειράς, η οποία προβλήθηκε το 2016. «Ηταν σημαντικό να δείξουμε πραγματικά τη μακροβιότητα και επίσης πώς εξελίχθηκε ο καθένας ατομικά, αλλά και μεταξύ τους ως ομάδα», σχολιάζει η Μαρτίνα Ράντουαν.

Ενα ξεχωριστό στοιχείο του ντοκιμαντέρ, δε, είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η κλίμακα της παραγωγής. Εκατοντάδες άνθρωποι, οι υπεύθυνοι της δημιουργικής διαδικασίας, το καστ και το συνεργείο εργάζονται ακούραστα για να δημιουργήσουν ρεαλιστικά τη φανταστική μικρή πόλη Χόκινς στην Ιντιάνα, την εχθρική εναλλακτική διάσταση Upside Down και την Αβυσσο, σε στενά χρονικά περιθώρια και, μερικές φορές, χωρίς καν ολοκληρωμένο σενάριο.

«Αυτή η πίεση σε μια σειρά που είναι τόσο αγαπητή και τόσο μεγάλη είναι τεράστια», λέει στο BBC η δημιουργός του ντοκιμαντέρ. «Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν οι Ντάφερ» σχολιάζει και προσθέτει: «Μου αρέσει που όλοι λένε “Δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε αυτό, είναι αδύνατο”, και μετά κάνουν στροφή 180 μοιρών και το καταφέρνουν».

Στην ομιλία του στο τέλος του ντοκιμαντέρ, ο Ρος Ντάφερ αποκαλύπτει ότι τα γυρίσματα της πέμπτης σεζόν κράτησαν 237 ημέρες και χρησιμοποιήθηκαν 6.725 σκηνικά για τη δημιουργία υλικού διάρκειας 630 ωρών, το οποίο αργότερα, κατά το μοντάζ, μειώθηκε σε περίπου 10 ώρες.

Η Μαρτίνα Ράντουαν λέει στο BBC ότι προσέγγισε το ντοκιμαντέρ θέλοντας να δείξει πώς φτιάχνεται ένα project αυτής της κλίμακας «κάνoντας όλα αυτά τα πράγματα που κανείς δεν πίστευε ότι μπορεί να κάνει μια τηλεοπτική σειρά».

Αυτή άλλωστε ήταν και η πρόθεση των αδελφών Ντάφερ, οι οποίοι μεγαλώνοντας έβλεπαν ντοκιμαντέρ από τα παρασκήνια κλασικών ταινιών, όπως ο «Αρχοντας των Δαχτυλιδιών», και εμπνεύστηκαν από αυτά.

Αποσπάσματα από αυτοσχέδιες ταινίες που έφτιαξαν τα αδέλφια όταν ήταν παιδιά, καθώς και μια συνέντευξη με τον πρώην καθηγητή τους στο θέατρο, ο οποίος έχει έναν σύντομο ρόλο στην πέμπτη σεζόν, αντικατοπτρίζουν το δια βίου πάθος τους για την κινηματογραφία.

«Δεν έγιναν επιτυχημένοι από τη μια μέρα στην άλλη, αυτό είναι αποτέλεσμα 40 χρόνων δουλειάς», λέει η Ράντουαν. «Αρχισαν να γυρίζουν ταινίες μεγάλου μήκους σε ηλικία οκτώ ετών. Γι’αυτό, το βασικό για μένα είναι ότι αντιπροσωπεύουν πραγματικά όλα όσα αγαπώ στην κινηματογραφική δημιουργία», προσθέτει και τονίζει: «Επιπλέον, είναι πιστοί στην τέχνη τους, είναι πιστοί στο όραμά τους, κάτι που ως σκηνοθέτης θαυμάζω πραγματικά».

