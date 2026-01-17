Εφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε στέκι παράνομου τζόγου στην Κυψέλη

Φωτογραφία Αρχείου | Shutterstock

Ακόμη ένα καμουφλαρισμένο παράνομο μίνι καζίνο εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία στην Αττική, σημειώνοντας μια νέα επιτυχία στη μάχη κατά του παράνομου τζόγου.

Ύστερα από έφοδο σε λέσχη στην Κυψέλη όπου διεξαγόταν παράνομα τυχερά παίγνια, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβαν δύο άτομα για παράβαση του νόμου περί παιγνίων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε 65χρονη τη στιγμή που συμμετείχε σε τυχερό παίγνιο, καθώς και 45χρονη η οποία ήταν υπεύθυνη της λέσχης.

Διαπιστώθηκε ότι εν λόγω χώρος εξωτερικά δεν έφερε κάποια πινακίδα ή διακριτικό στοιχείο, η γυάλινη πρόσοψη ήταν καλυμμένη με φιμέ μεμβράνη και λειτουργούσε σύστημα ελεγχόμενης εισόδου.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

21 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 3 κάμερες

Ένα καταγραφικό μηχάνημα και χειρόγραφες σημειώσεις με αναγραφόμενα χρηματικά ποσά και ονόματα παικτών

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

https://www.astynomia.gr/2026/01/16/16-01-2026-apo-astynomikous-tou-tmimatos-dioxis-kai-exichniasis-egklimaton-kypselis-synelifthi-45chroni-allodapi-i-opoia-leitourgouse-paranomi-leschi-stin-periochi-tis-kypselis/

