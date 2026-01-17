«Είσαι ηλίθιος»: O Ελον Μασκ τσακώθηκε με τον CEO της Ryanair

Ανταλλαγή… φιλοφρονήσεων ανάμεσα στον στον ιδρυτή της SpaceX Ελον Μασκ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της αεροπορικής εταιρείας Ryanair, Mάικλ Ο’Λίρι, με αφορμή την παροχή Wi-Fi εν πτήσει.

Η διαδικτυακή διαμάχη μεταξύ των δύο ζάμπλουτων επιχειρηματιών ξέσπασε όταν ο Ο’Λίρι σχολίασε τη δορυφορική υπηρεσία παροχής Ιντερνετ, Starlink, σε ραδιοφωνική συνέντευξη που έδωσε στον ιρλανδικό σταθμό Newstalk. Απαντώντας στον χαρακτηρισμό «παραπληροφορημένος» που του είχε αποδώσει ο Μασκ σχετικά με την άρνηση της Ryanair να εγκαταστήσει Wi-Fi της Starlink στα αεροπλάνα της, ο Ο’Λίρι δήλωσε ότι «δεν θα δώσει καμία απολύτως σημασία στον Eλον Mασκ».

«Eίναι ηλίθιος – πολύ πλούσιος, αλλά παραμένει ηλίθιος», δήλωσε ο Ο’Λίρι. Χαρακτήρισε επίσης την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ του Μασκ, «βόθρο».

Η απάντηση του Μασκ ήρθε μέσω του Χ: «Ο CEO της Ryanair είναι εντελώς ηλίθιος. Aπολύστε τον». Σε επόμενη ανάρτηση κατηγόρησε τον Ο’Λίρι ότι κάνει λάθος στους υπολογισμούς του σχετικά με το κατά πόσο επηρεάζει η Starlink την κατανάλωση καυσίμου και δήλωσε: «Απολύστε αυτόν τον ηλίθιο».

Στο επεισόδιο ενεπλάκη και ο επίσημος λογαριασμός της Ryanair στο Χ, ο οποίος ειρωνεύτηκε τον Mασκ κατά τη διάρκεια μιας διακοπής λειτουργίας της πλατφόρμας του, απαντώντας: «Mήπως χρειάζεσαι Wi-Fi;».

Πίσω από τις δημόσιες προσβολές υπάρχει μια σημαντική διαφωνία σχετικά με το κόστος της υπηρεσίας. Η Ryanair έχει αποκλείσει δημόσια το σενάριο εγκατάστασης της υπηρεσίας Starlink στα 600 και πλέον Boeing 737 που διαθέτει, υποστηρίζοντας ότι οι εξωτερικές κεραίες θα αυξήσουν την αεροδυναμική αντίσταση και κατά συνέπεια την κατανάλωση καυσίμου.

Ο Ο’Λίρι έχει δηλώσει ότι η τεχνολογία θα επιβάρυνε κατά 2% το κόστος καυσίμων, γεγονός που θα κόστιζε στην εταιρεία εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ένα υπερβολικό τίμημα για πτήσεις μικρών αποστάσεων, όπου οι επιβάτες δύσκολα θα πληρώσουν για να συνδεθούν στο Διαδίκτυο.

Ο Μασκ από την πλευρά του αμφισβητεί αυτά τα στοιχεία, παραπέμποντας σε αεροπορικές εταιρείες που ήδη χρησιμοποιούν αεροσκάφη εξοπλισμένα με Starlink και υποστηρίζοντας ότι το γρήγορο Ιντερνετ θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα επιλογής για τους επιβάτες.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News