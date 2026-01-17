Ουκρανία: Το ρομπότ που κράτησε μακριά τους Ρώσους για έξι εβδομάδες

Για 45 συνεχόμενες ημέρες, οι ρωσικές δυνάμεις στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία κρατήθηκαν σε απόσταση από πυρά πολυβόλων.

Ακόμη και με την κάλυψη της ομίχλης, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Οι Ρώσοι πίστευαν ότι η σφοδρή αντίσταση γινόταν από δεκάδες ουκρανούς στρατιώτες σε διαφορετικές θέσεις.

Στην πραγματικότητα όμως, σύμφωνα με την Telegraph, αυτό που αντιστεκόταν στους Ρώσους, ήταν ένα ρομπότ!

Το μυστικό όπλο του Τρίτου Σώματος Στρατού, το DevDroid TW 12.7 είναι ένα μη επανδρωμένο όχημα εδάφους, με μέγεθος όχι μεγαλύτερο από μία μηχανή γκαζόν, οπλισμένο με ένα πολυβόλο M2 Browning διαμετρήματος .50. Ενας στρατιώτης το χειρίζεται από απόσταση έως και 25 χιλιόμετρα μακριά.

Το ρομποτικό όχημα μπορεί να διασχίσει ανώμαλο έδαφος με ταχύτητα επτά χιλιομέτρων την ώρα, χρησιμοποιώντας ένα αυτόματο σύστημα καθοδήγησης με Τεχνητή Νοημοσύνη ή με τηλεχειρισμό.

Ο διοικητής της μονάδας δήλωσε στην Telegraph ότι το κατόρθωμα αυτό σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στον σύγχρονο πόλεμο, όπου οι επαναλαμβανόμενες ρωσικές επιθέσεις μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται και να αναχαιτίζονται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ούτε ένας στρατιώτης.

«Κάθε μέρα των πολεμικών επιχειρήσεων είναι, στην ουσία, μια καθημερινή ανανέωση του πολέμου. Ο πόλεμος που διεξάγεται επί του παρόντος στη χώρα μας είναι ο πρώτος και μοναδικός σύγχρονος, τεχνολογικός πόλεμος στην ιστορία», δήλωσε ο Μίκολα Μακάρ Ζίνκιεβιτς, διοικητής της μονάδας NC-13 Strike Company των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Μηχανές όπως αυτές, θα αλλάξουν την πορεία των πολεμικών επιχειρήσεων», ανέφερε.

Η NC-13 Strike Company είναι μια μονάδα του Τρίτου Σώματος Στρατού που ειδικεύεται σε μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους, ή UGV.

Σύμφωνα με τον Ζίνκιεβιτς, η εταιρεία ανέπτυξε το DevDroid TW 12.7 σε πολλαπλές θέσεις κατά τη διάρκεια της 45ήμερης θητείας του στην συγκεκριμένη τοποθεσία.

Κάθε δύο ημέρες εγκατέλειπε για λίγο τη θέση του για συντήρηση και αναπλήρωση πυρομαχικών από ένα πλήρωμα που βρισκόταν 3,9 χιλιόμετρα μακριά από την πρώτη γραμμή.

Το ρομπότ στάθηκε μπροστά στις ρωσικές δυνάμεις, αποτρέποντας επιθέσεις και προστατεύοντας τους στρατιώτες πίσω του.

Το DevDroid TW 12.7 έχει επιχειρησιακή εμβέλεια έως 24 χιλιόμετρα και ελέγχεται κυρίως εξ αποστάσεως μέσω ραδιοσήματος, επιτρέποντας στους ουκρανούς χειριστές να το καθοδηγούν από ασφαλή απόσταση.

Εκτός από τον χειροκίνητο έλεγχο, το drone είναι εξοπλισμένο με Τεχνητή Νοημοσύνη που του επιτρέπει να ορίζει τη δική του πορεία στο πεδίο της μάχης, ανέφερε η Telegraph.

Βίντεο από το μέτωπο το δείχνουν να κινείται σε ανώμαλο έδαφος και να πυροβολεί πολλές φορές προς τις ρωσικές θέσεις.

Ο Ζίνκιεβιτς είπε ότι το πολυβόλο απέκρουσε κάθε απόπειρα προέλασης των Ρώσων, οι οποίες ήταν καθημερινές.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Ρωσία προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τις κακές καιρικές συνθήκες, όπως ομίχλη, βροχή και χιόνι, για να διεισδύσει σε ουκρανικό έδαφος σε μικρές ομάδες.

Οι καιρικές συνθήκες έχουν επηρεάσει τον ρωσικό τακτικό σχεδιασμό τις τελευταίες εβδομάδες.

Η επίμονη ομίχλη και η κακή ορατότητα έχουν περιορίσει την παρακολούθηση από τα ουκρανικά drones και την αναγνώριση από αέρος.

Αυτό έχει δυσκολέψει τις δυνάμεις του Κιέβου να εντοπίσουν και να χτυπήσουν εγκαίρως τις προωθούμενες μονάδες, δίνοντας παράλληλα στις ρωσικές δυνάμεις την ευκαιρία να κινηθούν ή να εξαπολύσουν επιθέσεις υπό την κάλυψη της χαμηλής ορατότητας.

Ωστόσο, το DevDroid TW 12.7 κάλυπτε θέσεις που κανονικά θα απαιτούσαν την παρουσία τριών έως έξι αμυνόμενων στρατιωτών.

«Οπου είναι δυνατόν να αντικατασταθεί ένας στρατιώτης με ένα UGV, αυτό πρέπει να γίνει», δήλωσε ο Ζίνκιεβιτς.

Το κατόρθωμα αυτό υπογραμμίζει τον εξελισσόμενο ρόλο των μη επανδρωμένων συστημάτων στη σύγχρονη πολεμική μέθοδο, όπου τα drones μπορούν να επεκτείνουν την εμβέλεια των στρατιωτών όσο και να αναλάβουν καθήκοντα που διαφορετικά θα έθεταν το προσωπικό σε κίνδυνο.

Στην Ουκρανία, τα UAV και τα επίγεια drones έχουν αναλάβει όλο και περισσότερο ρόλους που κάποτε εκτελούσαν οι στρατιώτες, πραγματοποιώντας αναγνώριση, βάλλοντας κατά ρωσικών θέσεων και διατηρώντας θέσεις στην πρώτη γραμμή με ελάχιστη ανθρώπινη παρουσία.

Ο Ζίνκιεβιτς ανέφερε στην Telegraph ότι η Ρωσία δεν μπόρεσε να ανιχνεύσει ότι κανένας ουκρανός στρατιώτης δεν βρισκόταν στη θέση του ρομπότ κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που παρέμεινε στη θέση του.

«Μέχρι το τέλος, ο εχθρός δεν μπόρεσε να διαπιστώσει ότι στην θέση υπήρχε μόνο ένα μη επανδρωμένο όχημα εδάφους (UGV)», είπε.

«Δεν καταγράφηκαν ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα και το ίδιο το UGV δεν χτυπήθηκε ποτέ».

Το Droid TW 12.7 εγκατέλειπε τη θέση του για λίγο κάθε δύο ημέρες για συντήρηση, η οποία πραγματοποιείτο από ένα ουκρανικό πλήρωμα που βρισκόταν περίπου 3,9 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή.

Κάθε συνεδρία διαρκούσε περίπου τέσσερις ώρες και περιελάμβανε τη συντήρηση των όπλων, την αναπλήρωση των πυρομαχικών και την επαναφόρτιση της μπαταρίας του drone.

Ο Ζίνκεβιτς εξήγησε ότι η NC-13 Strike Company, που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, επικεντρώθηκε στην ευρύτερη ανάπτυξη των UGV τόσο σε αμυντικές όσο και σε επιθετικές επιχειρήσεις.

Αλλες εκδόσεις του drone έχουν πρόσφατα εγκριθεί για χρήση στην πρώτη γραμμή, συμπεριλαμβανομένων δύο οχημάτων εξοπλισμένων με εκτοξευτές χειροβομβίδων.

«Η ζήτηση για αυτά τα συστήματα είναι υψηλή. Τα ρομπότ δεν αιμορραγούν», είπε χαρακτηριστικά.

