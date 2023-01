Στα ουκρανικά χρώματα το σήμα της Eurovision 2023 – Η ελληνική συμμετοχή

Ο εφετινός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Λίβερπουλ θα έχει το σλόγκαν «United by Music» (Ενωμένοι από τη Μουσική), με το σήμα του να δείχνει καρδιές να χτυπούν μαζί στον ίδιο ρυθμό.

Το BBC ανακοίνωσε ότι η γραφιστική αυτή απόδοση «αντανακλά την ίδια την προέλευση του διαγωνισμού», ο οποίος δημιουργήθηκε αρχικά ως μια προσπάθεια ένωσης της Ευρώπης μέσω της μουσικής.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μιας και ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν επιτρέπει την φιλοξενία του παρά το γεγονός ότι το ουκρανικό συγκρότημα Kalush Orchestra κέρδισε τον διαγωνισμό το 2022.

A shoddy first attempt at recreating the #Eurovision 2023 artwork pic.twitter.com/CS8EZn78rk

— Dan (@vDanDesign) January 30, 2023