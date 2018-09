Tο «Maltese Falcon» πρωταθλητής στο Perini Νavy Cup 2018

Πρώτο σε όλους τους αγώνες στο Perini Navy Cup 2018, στο Porto Cervo της Σαρδηνίας, αναδείχτηκε το 88 μέτρων sailing super yacht «Maltese Falcon» («Γεράκι της Μάλτας»), κερδίζοντας και τις τρεις ημέρες των αγώνων την πρώτη θέση, με μία μοναδική ομάδα ιστιοπλόων υπό την διοικητική καθοδήγηση της ιδιοκτήτριάς του Ελενας Αμβροσιάδου, της Ελληνίδας που, με γραφεία στο Λονδίνο και στην Κύπρο, διαπρέπει στις διεθνείς αγορές.

Ετσι, απέδειξε ότι η τεχνολογία του είναι αξεπέραστη -με τα τρία μοναδικά και χαρακτηριστικά κατάρτια τεχνολογίας Dynaring- και κατάφερε να ξεπεράσει σε ταχύτητα και ελιγμούς -και τις τρεις ημέρες των αγώνων- όλα τα άλλα συναγωνιζόμενα σκάφη.

Η επιτυχία του αποτυπώθηκε με τη στέψη του αφού απέσπασε, συνολικά, πέντε κύπελλα: το Corinthian Spirit Winner day 1 (Vhernier trophy), το Corinthian SpiritWinner day 2 (Bombardier Trophy), το Corinthian Spirit Winner day 3 (Monclear Glenoble), το Winner of the Corinthian Spirit Class και αναδείχτηκε ο Μεγάλος Νικητής στους αγώνες όλων των τύπων σκαφών «Perini Cup Winner 2018».

Η πρωτιά τού «Maltese Falcon» ήταν μια πρωτιά για την Ελλάδα. Η ιδιοκτήτριά του Ελενα Αμβροσιάδου, στην ομιλία της -κατά την απονομή των βραβείων- σήκωσε την ελληνική σημαία, μίλησε για το ελληνικό πνεύμα τού «ευ αγωνίζεσθαι» και για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι το «Maltese Falcon» έχει έλληνα καπετάνιο και έναν αριθμό ελλήνων αξιωματικών οι οποίοι -σε άψογη συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους ναυπηγούς ιστιοπλόους από Ολλανδία και Αγγλία- πέτυχαν αυτά τα καταπληκτικά αποτελέσματα. Η ομάδα που συμμετείχε είχε ηγηθεί της κατασκευής τού υπερσύγχρονου συστήματος πλοήγησης τού «Maltese Falcon», αλλά συμπεριέλαβε και νέους πρωταθλητές ιστιοπλόους.

Τα ιταλικά και διεθνή media έκαναν διθυραμβικές αναφορές και οι φωτογραφίες με την ελληνική σημαία έκαναν αμέσως τον γύρο του κόσμου. Η εκπληκτική εικόνα και τα video της πλαγιοδρομίας του ωραιότερου ιστιοφόρου στον κόσμο απέσπασαν τον θαυμασμό των ειδικών για το state of the art and innovation που είναι το «Γεράκι της Μάλτας».