Γιατί μπορεί να σημάνει πολλά για τις ΗΠΑ το «κατηγορώ» αυτής της γυναίκας

Λένε ότι η μισή Αμερική δεν δούλεψε την Πέμπτη. Οτι οι γυναίκες δεν σήκωναν ούτε τα τηλέφωνα –έβλεπαν στην τηλεόραση τις κατ’ αντιπαράσταση πολύωρες καταθέσεις της Κριστίν Μπλάζεϊ Φορντ και του Μπρετ Κάβανο στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Γερουσίας. Ηταν μια ακόμη μάχη των φύλων, η οποία όμως θα κρίνει το πού θα πάει η αμερικανική κοινωνία.

Ο Κάβανο είναι ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ για μια θέση στο Ανώτατο Δικαστήριο, ένας βαθιά συντηρητικός που θα γείρει την πλάστιγγα σε ζητήματα ουσίας και αντιλήψεων όπως οι αμβλώσεις και η οπλοκατοχή. Η Φορντ είναι η καθηγήτρια πανεπιστημίου που τον κατηγορεί ότι είχε επιχειρήσει να τη βιάσει όταν και οι δύο ήταν νέοι.

Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να ελέγξει τις ορμές του να λάβει θέση στο Ανώτατο Δικαστήριο; Η απάντηση ήταν η γνωστή των Ρεπουμπλικανών: μίλησαν για «δολοφονία χαρακτήρα» και άλλα συνωμοσιολογικά.

Στη συνεδρίαση, τόσο η Φορντ, όσο και ο υποψήφιος για την κενή έδρα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μίλησαν για τα γεγονότα του 1982 σε υψηλούς τόνους και σε έντονη φόρτιση – μία πτυχή που δεν βλέπαμε παρά μόνον πολύ σπάνια σε τέτοιες περιστάσεις στο Καπιτώλιο.

Ο Κάβανο μίλησε για διαδικασία που είναι «εθνική ντροπή», εκστρατεία λάσπης και δολοφονία χαρακτήρα.

«Κατέστρεψε την οικογένεια και το καλό μου όνομα. Ολη αυτή η προσπάθεια, εδώ και δύο εβδομάδες ήταν ένα υπολογισμένο και ενορχηστρωμένο χτύπημα», υπογράμμισε, ένα είδος αντεκδίκησης για τις εκλογές του 2016.

Καθώς είναι ισόβιος, ο Κάβανο θεωρείται ότι θα πάρει «σκληρές» θέσεις σε μείζονα κοινωνικά ζητήματα, όπως οι αμβλώσεις, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και η οπλοκατοχή.

Ενδεχομένως να είναι το καθοριστικό πρόσωπο που θα υλοποιήσει δια της ψήφου του όσα οι Ρεπουμπλικάνοι επιδιώκουν εδώ και πολλά χρόνια. Ως τώρα ακροβατούσαν στα όρια του νόμου και της νομολογίας από το Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά με τον Κάβανο και με μια σχετικά συμπαγή πλειοψηφία 5-4 στο Δικαστήριο, οι σχεδιασμοί μπορεί να έχουν νομική σφραγίδα που θα χρειαστεί και αυτή με τη σειρά της δεκαετίες για να ανατραπεί.

Η ψηφοφορία για την επικύρωση του διορισμού του Κάβανο θα διεξαχθεί σήμερα Παρασκευή (πρωί ώρα Ουάσινγκτον, απόγευμα στην Ελλάδα), με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε μερικούς γερουσιαστές που δεν έχουν ξεκαθαρίσει τη στάση τους.

Η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών είναι οριακή – πρακτικά δεν έχουν το περιθώριο για διαρροές και το αναγνωρίζουν οι ίδιοι, όπως σημειώνει ο Guardian.

Ο γερουσιαστής Τζεφ Φλέικ από την Αριζόνα βρήκε πειστικά όσα υποστήριξε η Φορντ, αλλά δεν είπε τι θα πράξει. Αντίθετα, ανοικτά υπέρ του Κάβανο τάχθηκε ο Μπομπ Κόρκερ. Δύο γυναίκες, η Λίζα Μουρκόφσκι από την Αλάσκα και η Σούζαν Κόλινς από το Μέιν επίσης δεν έχουν εκφράσει ανοικτά τη θέση τους και μπορεί να κρατούν το κλειδί της εκλογής.

Αν τα πράγματα φτάσουν σε ισοψηφία, οι Ρεπουμπλικανοί –και φυσικά ο Κάβανο που δηλώνει απόλυτα ανυποχώρητος- έχουν στη διάθεσή τους τη διπλή ψήφο του αντιπροέδρου Μάικ Πενς. Εστω και οριακή, η εκλογή θα είναι γεγονός για τον Κάβανο.

Ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας η πανεπιστημιακός Κριστίν Μπλάζεϊ Φορντ περιέγραψε με λεπτομέρειες και σε έντονη συναισθηματική φόρτιση τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το 1982. Οσα συνέβησαν τότε θα παραμείνουν «ανεξίτηλα χαραγμένα» στη μνήμη της, τόνισε η ίδια.

Η Φορντ, σε σχετικό ερώτημα από τη γερουσιαστή των Δημοκρατικών Νταϊάν Φέινσταϊν, εμφανίστηκε απολύτως βέβαιη – «100% σίγουρη» είπε χαρακτηριστικά – για τον δράστη. «Είμαι τόσο βέβαιη, με τον ίδιο τρόπο που είμαι βέβαιη ότι σας μιλάω τώρα», απάντησε.

Δήλωσε «τρομοκρατημένη» από την εμφάνισή της ενώπιον της επιτροπής, αλλά επισήμανε ότι «βρίσκομαι εδώ διότι θεωρώ ότι είναι πολιτικό καθήκον μου να σας πω όσα μου συνέβησαν, όταν ο Μπρετ Κάβανο και εγώ ήμασταν μαθητές Λυκείου».

Σύμφωνα με την ίδια, ο Κάβανο και ένας φίλος του της επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια μιας βραδιάς, ενώ ήταν «εντελώς μεθυσμένοι». Ο Κάβανο την ακινητοποίησε κρατώντας την με τη βία πάνω σε ένα κρεβάτι, προτού επιχειρήσει να της βγάλει τα ρούχα. Της έκλεισε το στόμα με το χέρι για να την εμποδίσει να φωνάξει. Εκείνη κατάφερε τελικά να ξεφύγει και να τραπεί σε φυγή.

«Είναι το δυνατό γέλιο των δύο» αγοριών μέσα στο δωμάτιο, «που διασκέδαζαν σε βάρος μου». «Ο ένας βρισκόταν πάνω μου ενώ και οι δύο γέλαγαν» περιέγραψε. «Πίστευα ότι θα με βιάσει» πρόσθεσε για τον υποψήφιο ανώτατο δικαστή.

«Εδώ και πολύ καιρό, φοβόμουν πάρα πολύ και ντρεπόμουν πάρα πολύ να μιλήσω για τα γεγονότα» είπε εξηγώντας γιατί τόσο πολύ καιρό σιωπούσε για αυτή την επίθεση, που «στοίχειωσε με επεισοδιακό τρόπο» την ενήλικη ζωή της.

Μετά την κατάθεσή της, η Φορντ δέχθηκε ερωτήσεις από γερουσιαστές του Δημοκρατικού Κόμματος που όλοι τους εξήραν το θάρρος της.

Αντίθετα, οι Ρεπουμπλικάνοι της επιτροπής Δικαιοσύνης (που ήταν όλοι άνδρες), ανέθεσαν σε μια εισαγγελέα που ειδικεύεται στις υποθέσεις σεξουαλικής βίας, να θέσει ερωτήσεις στην καταγγέλλουσα.

Σε παρέμβασή του ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ξανά την υποστήριξή του στον υποψήφιο για την έδρα του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Judge Kavanaugh showed America exactly why I nominated him. His testimony was powerful, honest, and riveting. Democrats’ search and destroy strategy is disgraceful and this process has been a total sham and effort to delay, obstruct, and resist. The Senate must vote!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2018