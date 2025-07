Η νέα κορυφή του Λιονέλ Μέσι

Στην κυριακάτικη αναμέτρηση της Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς με την Ιντερ Μαϊάμι, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο σκορ μόλις στο 15ο λεπτό του αγώνα. Υστερα ανέλαβε δράση ο Λιονέλ Μέσι: ο «μάγος» που από τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, πριν από 20 χρόνια, μέχρι σήμερα, στα 38 του πλέον (τα έκλεισε τον Ιούνιο), αποτελεί τον πιο συνεπή «game-changer» που γνώρισε το ποδόσφαιρο.

Πριν, καν, ολοκληρωθεί το πρώτο 45λεπτο ο αργεντινός σούπερ-σταρ μοίρασε στους συμπαίκτες του δύο ασίστ -η πρώτη ήταν αριστούργημα- και η Ιντερ Μαϊάμι βρέθηκε δύο γκολ μπροστά (3-1). Στο δεύτερο μέρος, από δημιουργός έγινε σκόρερ. Για έκτη φορά στα επτά τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος της ομάδας του, πέτυχε (τουλάχιστον) δύο τέρματα. Πέντε από αυτά τα ματς ήταν διαδοχικά. Κανείς άλλος ποδοσφαιριστής στα χρονικά του MLS δεν έχει σκοράρει 2+ φορές σε πέντε ματς στη σειρά. Ούτε, καν, σε τέσσερα.

Με τα δύο χθεσινά του γκολ ο Μέσι κατέρριψε ένα ρεκόρ που, κοντά στα άλλα απίθανα κατορθώματά του, θα κοσμεί την υστεροφημία του: έγινε ο Νο.1 σκόρερ όλων των εποχών, αν δεν προσμετρηθούν τα τέρματα που σημειώνονται με εκτέλεση πέναλτι. Εχει πετύχει 764 γκολ, ένα περισσότερο από όσα ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας. Μάλιστα, για να φτάσει σε αυτό το αδιανόητο επίτευγμα χρειάστηκε 167 ματς λιγότερα απ’ ό,τι ο ιστορικός του αντίπαλος.

Αν προσθέσουμε και εκείνα που έχει σκοράρει από την άσπρη βούλα, μετράει 874 γκολ (και 386 ασίστ) σε 1.114 αγώνες. Οι αριθμοί ζαλίζουν, ιδίως αν σκεφθεί κανείς ότι, σε αντίθεση με τον «CR7», ο Μέσι δεν αγωνίστηκε σε όλη του την καριέρα στην κορυφή της επίθεσης. Αλλά το πιο εντυπωσιακό, όπως και στην περίπτωση του Ρονάλντο, είναι ότι η λάμψη του δεν έχει ξεθωριάσει στον χρόνο.

Another ✨special✨ night for Leo Messi.

His last seven MLS games:

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ pic.twitter.com/bFFKSpiNjo

— Major League Soccer (@MLS) July 20, 2025