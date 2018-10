Europa League: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στη Λευκορωσία την ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (1-4)

Με τον Λέο Ζαμπά να κάνει μία απίστευτη εμφάνιση, ο ΠΑΟΚ έκανε αρχοντικό πέρασμα από την Μπορίσοφ Αρένα και πλέον απέκτησε το πάνω χέρι στη μάχη για την κατάκτηση της 2ης θέσης πίσω από την Τσέλσι.

Ο 19χρονος Βραζιλιάνος στην κορυφαία του εμφάνιση με την ασπρόμαυρη φανέλα, έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα των Λευκορώσων, σερβίροντας το πρώτο γκολ στον Πρίγιοβιτς (6′), πετυχαίνοντας τα δύο επόμενα (11′, 17′), ενώ στο 73′ έδωσε την ασίστ για το 4ο γκολ…

Ενδιάμεσα οι Λευκορώσοι είχαν μειώσει στο 61′ με τον Σκαβίς, αλλά αυτός ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε περίπτωση να απειληθεί και πανηγύρισε μια τεράστια νίκη…

And breathe 😮

41 goals, many sensational 🔥

What a night in the #UEL 😍 pic.twitter.com/WTdAXbUGmO

