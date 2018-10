Ο Τομ Χανκς για την εμφάνισή του στο ΚΠΙΣΝ: Προσοχή, σας εξαπατούν!

Στην αρχή ήταν ένα ψέμα που κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο και έγινε viral όταν το ανήρτησε στο Twitter (προσδίδοντάς του την αντίστοιχη… εγκυρότητα) ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Τάκης Χατζής: η δήθεν βράβευση του Τομ Χανκς από το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος επειδή αυτός και η σύζυγός του Ρίτα Γουίλσον «δώρισαν» ένα εκατομμύριο δολάρια στις αρχαιολογικές ανασκαφές στην Αντίπαρο, όπου διατηρούν εξοχικό. Μια «είδηση» που αποδείχθηκε ψευδής, (ο κ. Χατζής ζήτησε δημόσια συγνώμη για την ευπιστία του), όμως είχε λόγο που γεννήθηκε. Διότι όντως κάποιοι είχαν προσκαλέσει τον Τομ Χανκς για βράβευση –άσχετη με τα της Αντιπάρου βέβαια–, την προσεχή Κυριακή, στο ΚΠΙΣΝ!

Η σύγχυση ήταν τέτοια που ο ίδιος ο 62χρονος οσκαρικός ηθοποιός έσπευσε τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδος) να δηλώσει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραβρεθεί σε εκδήλωση στο ΚΠΙΣΝ το προσεχές διάστημα.

«Προς τους φίλους μου στην Ελλάδα. Κάποιος ισχυρίζεται ότι θα εμφανιστώ σε εκδήλωση στην Αθήνα κάτι που δεν είναι ούτε υπήρξε ποτέ αλήθεια. Εισιτήρια πωλούνται με την υπόσχεση της παρουσίας μου».

To my friends in Greece. Someone is claiming that I am appearing at an event in Athens which is not and has never been true. Tickets are being sold with the promise of my presence. — Tom Hanks (@tomhanks) October 4, 2018

Είχαν προηγηθεί πιο οργισμένες αναρτήσεις της συζύγου του, της ελληνικής καταγωγής ηθοποιού Ρίτα Γουίλσον, η οποία ξεκαθάριζε ότι ο Χανκς δεν αναμένεται να παραστεί σε καμία εκδήλωση στην Ελλάδα, επισημαίνοντας μάλιστα πως η σχετική πρόσκληση που είχε κυκλοφορήσει είναι αναληθής και ότι η όλη ιστορία είναι μια απάτη.

Ποιος όμως εξαπάτησε ποιον;

Η αλήθεια είναι ότι η νεόκοπη –ηλικίας μόλις 18 μηνών και σχετικά άγνωστη– μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ελληνικό Ιδρυμα Πολιτιστικής Διπλωματίας» (HICD) είχε κλείσει τον χώρο στο ΚΠΙΣΝ για μια εκδήλωση όπου θα βραβευόταν ο Χανκς για την φιλελληνική του δραστηριότητα, όπως φαίνεται και από το προσχέδιο πρόσκλησης που κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο.

Παρεξήγηση πρώτη: ο Χανκς θα βραβευόταν στο ΚΠΙΣΝ και όχι από το ΚΠΙΣΝ.

Παρεξήγηση δεύτερη: δεν υπάρχουν εισιτήρια που πωλούνται με το όνομά του όπως ανέφερε ο Χανκς, η εκδήλωση ήταν με προσκλήσεις και είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Η HICD είχε καλέσει μια σειρά από προσωπικότητες –κυρίως από τον χώρο της ναυτιλίας–, είχε ζητήσει από τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέιμς Πάιατ να παραστεί και να μιλήσει (παρουσία που ο πρεσβευτής είχε επιβεβαιώσει), είχε κανονίσει τα του catering και τον παρουσιαστή της βραδιάς (Ρένος Χαραλαμπίδης), είχε έρθει σε συνεννόηση με κυριακάτικη εφημερίδα για αποκλειστική συνέντευξη του Χανκς και είχε έρθει σε επαφή με την πλευρά του ηθοποιού. Ή έστω έτσι φαινόταν…

Από το Ελληνικό Ιδρυμα Πολιτιστικής Διπλωματίας είπαν ότι είχαν έρθει σε επαφή με το Tom Hanks Management και είχαν ικανοποιήσει τα αιτήματα που αυτό είχε προβάλει: από την εκταμίευση της αμοιβής σε έναν συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του εξωτερικού, ως τη μυστικότητα για λόγους ασφαλείας –γι’ αυτό και η εκδήλωση έγινε γνωστή τόσο καθυστερημένα, μόλις μια εβδομάδα πριν από την ημερομηνία τέλεσής της, παρά την παγκόσμια ακτινοβολία ενός σταρ όπως ο δύο φορές βραβευμένος με Οσκαρ, Χανκς.

Ομως ο ίδιος ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι τέτοια εταιρεία, Tom Hanks Management, δεν υπάρχει! Με ποιον μιλούσε και διαπραγματευόταν λοιπόν η HICD; Μήπως με κάποιον που εμφανιζόταν ως Τομ Χανκς; Αυτό είναι πλέον μια πιθανότητα…

Στον ισχυρισμό του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτιστικής Διπλωματίας ότι υπάρχει υπογραφή του Χανκς σε συμβόλαιο, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε είχε συζητήσει την πιθανότητα να παραστεί σε μια τέτοια τελετή. Ολα αυτά τα δημοσιοποίησε τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδος) στο Twitter.

«Δεν έχω μιλήσει με κανέναν σχετικά με την πιθανότητα παρουσίας μου στην εκδήλωση και οι διοργανωτές δεν είναι ειλικρινείς σε ό,τι αφορά την επικοινωνία μαζί μου. Προσέξτε να μην σας εξαπατήσουν».

For the record, there is no such entity called Tom Hanks Management and any signature of mine on a contract claiming an agreement is a forgery. @USEmbassyAthens @SNForg @HICDUK @Kathimerini_gr @hicd2017 pic.twitter.com/sHkl39SvMZ — Tom Hanks (@tomhanks) October 4, 2018

Από το HICD επέμειναν ότι υπάρχει συμβόλαιο υπογεγραμμένο και άφησαν να εννοηθεί ότι θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Why you would try to discredit us when we have signed a contract with Tom Hanks? This is immoral, be aware of your responsabilities. — HICD (@hicd2017) October 3, 2018

Η απάντηση της Ρίτα Γουίλσον ήταν ότι πρόκειται για ένα ψέμα που πρέπει να αποκαλυφθεί και κάλεσε την HICD να δώσει το συμβόλαιο στη δημοσιότητα. Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν είχε δοθεί συμβόλαιο στη δημοσιότητα.

Τι συνέβη;

Ενα δεδομένο είναι ότι η HICD εμφανιζόταν προς τα έξω σίγουρη ότι έχει κλείσει τον Τομ Χανκς και είχε προγραμματίσει μια μεγάλη εκδήλωση: Είχε μισθώσει τον χώρο στο ΚΠΙΣΝ –μόλις την περασμένη εβδομάδα η οργάνωση αναρτούσε στο Facebook εικόνες από το «Νιάρχος» για το «πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς»– είχε αποστείλει σχετικές προσκλήσεις και είχε εξασφαλίσει χορηγούς.

Ενα όμως πολύ πιο ατράνταχτο δεδομένο είναι ότι ο Χανκς δεν επρόκειτο να παραστεί. Το ΚΠΙΣΝ, άλλωστε, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η εκδήλωση στους χώρους του δεν θα πραγματοποιηθεί καν.

Tην ίδια ώρα, η HICD ανακοίνωσε ότι με πρωτοβουλία της εταιρείας «διεξάγεται έρευνα με τις ελληνικές αρχές για να διαπιστωθεί αν ο οργανισμός και συγκεκριμένα η εκπρόσωπός του κυρία Αντα Ηλιοπούλου έπεσε θύμα εξαπάτησης από δήθεν εκπρόσωπο του κυρίου Χανκς, καθώς επίσης και κατά πόσον τα έγγραφα που ο οργανισμός έχει στη διάθεσή του είναι αυθεντικά ή όχι».