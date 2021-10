Σερίφης της Σάντα Φε: Ο βοηθός σκηνοθέτη έδωσε όπλο με αληθινές σφαίρες στον Μπάλντουιν

Στον Αλεκ Μπάλντουιν είχε δοθεί ένα όπλο που περιγράφηκε ως ένα ασφαλές «άσφαιρο όπλο» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Rust», αλλά το όπλο περιείχε αληθινές σφαίρες, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της αστυνομικής έρευνας για το θανατηφόρο περιστατικό.

Την Πέμπτη ο διάσημος ηθοποιός πυροβόλησε και σκότωσε —όπως φαίνεται κατά λάθος— την 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς και τραυμάτισε τον Τζόελ Σόουζα, σκηνοθέτη της ταινίας γουέστερν που κινηματογραφούσαν στο Σάντα Φε του Νέου Μεξικού. Ο Σόουζα πήρε εξιτήριο αργότερα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε.

Η σφαίρα χτύπησε την Χάτσινς στο στήθος και τον Σόουζα, που καθόταν πίσω της, στον ώμο, σύμφωνα με την ένορκη γραπτή κατάθεση του γραφείου του σερίφη, η οποία κατατέθηκε στο Πλημμελειοδικείο της Σάντα Φε.

Ο βοηθός σκηνοθέτη που έδωσε στον Μπάλντουιν το όπλο δεν γνώριζε ότι αυτό περιείχε πραγματικές σφαίρες, ανέφερε η ένορκη κατάθεση του ντετέκτιβ του γραφείο του σερίφη της Σάντα Φε, Τζόελ Κάνο.

Ο Μπαλντουιν δήλωσε συντετριμμένος από τον θάνατο της διευθύντριας φωτογραφίας. «Δεν έχω λόγια για να εκφράσω το σοκ και τη λύπη μου για το τραγικό ατύχημα όπου σκοτώθηκε η Χαλίνα Χάτσινς» έγραψε στο Twitter ο 63χρονος σταρ. «Συνεργάζομαι πλήρως με την αστυνομική έρευνα για το πώς μπορεί να συνέβη αυτή η τραγωδία και είμαι σε επαφή με τον σύζυγο (της Χάτσινς) για να του προσφέρω υποστήριξη, στον ίδιο και την οικογένειά του», πρόσθεσε.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

