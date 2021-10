Αλεκ Μπάλντουιν: «Δεν υπάρχουν λόγια για το σοκ» του θανάτου της Χαλίνα Χάτσινς

Ο Αλεκ Μπάλντουιν λίγες ώρες μετά το τραγικό συμβάν κατά το οποίο πέθανε από τα ίδια του τα χέρια η διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας του Χαλίνα Χάτσινς, όταν την πυροβόλησε στα γυρίσματα ταινίας γουέστερν στο Νέο Μεξικό, δηλώνει σοκαρισμένος και στο πλευρό της οικογένειας του θύματος, πρόθυμος να συνεργαστεί με τις Αρχές για όσα συνέβησαν.

Οι φωτογραφίες του ηθοποιού στο ράντσο και έξω από το γραφείο του σερίφη δείχνουν έναν άνθρωπο σε απόγνωση για όσα συνέβησαν, συντετριμμένο για το δυστύχημα που έκοψε το νήμα της ζωής της ταλαντούχου διευθύντριας φωτογραφίας. Αλλά τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα: ποιος έκανε το μοιραίο λάθος, πώς συνέβη να βρεθεί το όπλο στα χέρια του Μπάλντουιν, γιατί δεν έγιναν έλεγχοι;

«Δεν έχω λόγια για να εκφράσω το σοκ και τη λύπη μου για το τραγικό δυστύχημα όπου σκοτώθηκε η Χαλίνα Χάτσινς» έγραψε στο Twitter ο 68χρονος σταρ.

«Συνεργάζομαι πλήρως με την αστυνομική έρευνα για το πώς μπορεί να συνέβη αυτή η τραγωδία και είμαι σε επαφή με τον σύζυγο (της Χάτσινς) για να του προσφέρω υποστήριξη, στον ίδιο και την οικογένειά του», πρόσθεσε.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

