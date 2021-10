Ο Μάικλ Κέιν έγινε τώρα συγγραφέας θρίλερ

Ο Μάικλ Κέιν είναι 88 ετών, περπατάει στηριζόμενος σε μπαστούνι και βγαίνει από το σπίτι μόνο όταν η σύζυγός του έχει χρόνο να τον πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Τις προάλλες, του έστειλαν ένα σενάριο στο οποίο ο χαρακτήρας, που προοριζόταν για αυτόν, ξεφεύγει από μια παρέα απατεώνων. Η ιδέα και μόνο ότι θα μπορούσε να τον παίξει, τον έκανε να σκάσει στα γέλια: «Δεν μπορώ να περπατήσω, πόσο μάλλον να τρέξω», λέει στον Guardian, «με τις ταινίες έχω τελειώσει»…

Πράγματι, για έναν ολόκληρο χρόνο δεν είχε γυρίσει καμιά ταινία, αλλά μετά –στα κρυφά–, λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία, γύρισε το «Best Sellers». Αμφιβάλλει αν θα υπάρξει άλλη, αλλά δεν έχει πρόβλημα. «Δεν έχω αποσυρθεί» έσπευσε να πει, όταν κάποιοι ερμήνευσαν τα όσα είπε στον Guardian ως απόφαση να ρίξει αυλαία στην καριέρα του.

I haven’t retired and not a lot of people know that

— Michael Caine (@themichaelcaine) October 16, 2021